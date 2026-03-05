Hindi India Hindi

क्या सच में 'भारत' का है हिंद महासागर? ईरानी युद्धपोत IRIS Dena डूबने के बाद उठा बड़ा सवाल, समझिए हिंदुस्तान की समुद्री ताकत

श्रीलंका के पास अमेरिकी हमले में ईरानी युद्धपोत IRIS Dena डूबने के बाद सवाल उठा कि क्या हिंद महासागर सच में भारत का है. चलिए आपको इसके बारे में विस्तार से समझाते हैं. इससे आप हिंदुस्तान की समुद्री ताकत का अंदाजा लगा सकेंगे.

All about Indian Ocean: हिंद महासागर दुनिया का एकमात्र महासागर है, जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा है. लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि यह पूरा महासागर भारत का है? हाल ही में श्रीलंका के पास अमेरिकी हमले में ईरान के युद्धपोत IRIS Dena के डूबने के बाद ये सवाल फिर से चर्चा में आ गया है. इस घटना ने हिंद महासागर में भारत की भूमिका, उसकी समुद्री सीमा और अंतरराष्ट्रीय कानूनों को लेकर नई बहस छेड़ दी है.

श्रीलंका के पास क्या हुआ?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिकी नौसेना ने ईरान के युद्धपोत IRIS Dena को श्रीलंका के गाले तट से लगभग 40 नॉटिकल मील दूर निशाना बनाया. ये इलाका अंतरराष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र माना जाता है. इस वजह से कानूनी रूप से भारत इस हमले के लिए जिम्मेदार नहीं है, लेकिन घटना भारत के रणनीतिक इलाके के बेहद करीब हुई, इसलिए इस पर चर्चा तेज हो गई.

क्या हिंद महासागर सच में भारत का है?

दुनिया में पांच बड़े महासागर हैं. प्रशांत, अटलांटिक, आर्कटिक, दक्षिणी और हिंद महासागर. इनमें से केवल हिंद महासागर का नाम किसी देश के नाम पर है. इसका कारण भारत की भौगोलिक स्थिति है. भारत का प्रायद्वीप समुद्र के अंदर तक फैला हुआ है और एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया को जोड़ने वाले समुद्री मार्ग इसी क्षेत्र से गुजरते हैं. हालांकि, नाम होने का मतलब ये नहीं है कि पूरा महासागर भारत के अधिकार में है. महासागर अंतरराष्ट्रीय कानूनों के तहत साझा क्षेत्र माना जाता है.

अंतरराष्ट्रीय कानून क्या कहते हैं?

समुद्र से जुड़े नियमों को समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCLOS) तय करता है. ये समझौता 1982 में हुआ था और दुनिया के ज्यादातर देशों ने इसे माना था. इस कानून के अनुसार समुद्र को अलग-अलग हिस्सों में बांटा गया है. हर देश को अपनी तटरेखा से एक निश्चित दूरी तक ही अधिकार मिलता है.

समुद्री क्षेत्रों के प्रमुख प्रकार

Territorial Sea- तट से 12 नॉटिकल मील तक पूरा नियंत्रण

Contiguous Zone- 24 नॉटिकल मील तक सीमित प्रशासनिक अधिकार

Exclusive Economic Zone (EEZ)- 200 नॉटिकल मील तक संसाधनों पर अधिकार

High Seas- इसके बाद का हिस्सा पूरी दुनिया के लिए खुला

भारत की समुद्री सीमा कितनी है?

भारत की तटरेखा लगभग 7,500 किलोमीटर लंबी है, जिसमें मुख्य भूमि के अलावा अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप द्वीप शामिल हैं. भारत का विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (Exclusive Economic Zone) करीब 2.3 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो दुनिया की बड़े EEZ में से एक है. इस क्षेत्र में भारत को तेल, गैस, खनिज और मछली जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर विशेष अधिकार होता है. उदाहरण के तौर पर अरब सागर में स्थित मुंबई हाई तेल क्षेत्र भारत की ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा पूरा करता है.

भारत के लिए हिंद महासागर क्यों अहम?

भारत के लिए हिंद महासागर केवल भूगोल नहीं बल्कि रणनीतिक सुरक्षा और व्यापार का मुख्य रास्ता है. भारत के करीब 90% विदेशी व्यापार समुद्री रास्तों से होता है. तेल और गैस की बड़ी सप्लाई इसी रास्ते से आती है. कई अहम समुद्री चोकपॉइंट जैसे मलक्का स्ट्रेट इस क्षेत्र में हैं. यही वजह है कि भारत इस क्षेत्र को अपना रणनीतिक ‘बैकयार्ड’ मानता है.

चीन-अमेरिका की मौजूदगी

पिछले कुछ सालों में हिंद महासागर में कई बड़ी ताकतों की सक्रियता बढ़ी है. चीन ने श्रीलंका, पाकिस्तान और अफ्रीका में कई बंदरगाह परियोजनाओं में निवेश किया है. वहीं, अमेरिका की नौसेना भी इस क्षेत्र में लगातार गश्त करती है. IRIS Dena की घटना ने दिखाया कि बड़ी शक्तियां इस क्षेत्र में बिना किसी बाधा के सैन्य कार्रवाई कर सकती हैं.

भारत की समुद्री रणनीति

भारत हिंद महासागर में अपनी भूमिका मजबूत करने के लिए कई पहल कर रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में महासागर मैरीटाइम विजन नाम की रणनीति पेश की है. इसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा, व्यापार, तकनीक और विकास के लिए सहयोग बढ़ाना है. इससे पहले 2015 में SAGAR (Security and Growth for All in the Region) नीति शुरू की गई थी.

क्या भारत जिम्मेदार है?

विशेषज्ञों का कहना है कि IRIS Dena पर हुए हमले के लिए भारत को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता. क्योंकि जहाज अंतरराष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में था और युद्ध की स्थिति में ऐसी कार्रवाई अंतरराष्ट्रीय नियमों के तहत संभव मानी जाती है. हालांकि, इस घटना ने ये जरूर दिखा दिया कि हिंद महासागर में स्थिरता बनाए रखने में भारत की भूमिका कितनी अहम है.

