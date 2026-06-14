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Russian Oil Imports: भारत की तेल कंपनियों ने मई में बढ़ा दी रूसी तेल की खरीद, अमेरिका का दबाव बेअसर

Russian Oil Imports: भारत ने मई में रूस से 6.7 बिलियन डॉलर का कच्चा तेल खरीदा है.

Written by: Vineet Sharan Edited by: Vineet Sharan
Published: June 14, 2026, 1:07 PM IST
Russian Oil Imports: भारत की तेल कंपनियों ने मई में बढ़ा दी रूसी तेल की खरीद, अमेरिका का दबाव बेअसर
मार्च में भारतीय तेल आयात में रूस की हिस्सेदारी बढ़ी, लेकिन छूट (डिस्काउंट) प्रीमियम में बदल गई. (photo credit AI, for representation only)

Russian Oil Imports: मई में भारत रूस से ईंधन (fossil fuels) खरीदने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश रहा है. यूरोपीय थिंक टैंक ‘सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर’ (CREA) की एक रिपोर्ट में ये दावा किया गया है. रिपोर्ट के मुताबिक, भारत ने रूस से कुल 6.7 बिलियन डॉलर यानी करीब 63 हजार करोड़ रुपये का तेल खरीदा है.

और पढ़ें: अमेरिका की चेतावनी पर नहीं झुका भारत, पेट्रोल-डीजल महंगा होने के बीच भारत का बड़ा दांव.. रूस से तेल खरीदेगा भारत

द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक, रिफाइनरियों की ओर से मॉस्को से कच्चे तेल की खरीद बढ़ाने के कारण भारत ने अनुमानित 5.8 बिलियन यूरो (6.7 बिलियन डॉलर) मूल्य के रूसी हाइड्रोकार्बन का आयात किया.

बड़ी बातें

  • -रूस से भारत के कुल आयात में कच्चे तेल की हिस्सेदारी लगभग 83% रही
    – भारतीय आयात में रूसी तेल की हिस्सेदारी बढ़कर 38% हो गई
  • -मई में रूस के कच्चे तेल के निर्यात में चीन की 50 फीसदी रही

भारत 36 फीसदी हिस्सेदारी के साथ दूसरे स्थान पर रहा

ये आंकड़े दिखाते हैं कि पश्चिमी देशों और अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप की धमकियों को दरकिनार करते हुए भारत रूस से आयात कर रहा है.

मई में भारत ने क्यों किया ज्यादा आयात?

सीआरईए ने कहा, मई में भारत के कुल कच्चे तेल के आयात की मात्रा में महीने-दर-महीने 8 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई. इसकी एक वजह रूसी आयात में महीने-दर-महीने 21 फीसदी की बढ़ोतरी है.

भारत के कुछ सबसे बड़े रिफाइनिंग हब में रूसी कच्चे तेल की खरीद में द्धि दर्ज की गई. गुजरात में वाडिनार रिफाइनरी में अनलोड की गई मात्रा अप्रैल के स्तर से 36 प्रतिशत बढ़ गई, जबकि राज्य में जामनगर रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स में डिलीवरी 14 फीसदी बढ़ गई. CREA के अनुसार, मई में चीन ने रूस के कच्चे तेल के निर्यात का 50 प्रतिशत हिस्सा खरीदा, इसके बाद भारत (36%), तुर्की (6%) और ईयू (5%) का स्थान रहा.

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Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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