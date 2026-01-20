Hindi India Hindi

Indian Passport Ranking 2026 Iran Bolivia Visa Rules Update

इन दो देशों में अब बिना वीजा भारतीयों को नहीं मिलेगी एंट्री! जानें कहां और क्यों बदला गया नियम

हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 की ताजा रिपोर्ट भारतीय यात्रियों के लिए मिली-जुली खबर लेकर आई है. वैश्विक स्तर पर जहां भारतीय पासपोर्ट की ताकत बढ़ी है और भारत 80वें स्थान पर पहुंच गया है, वहीं कुछ देशों ने वीजा नियमों को सख्त कर दिया है.

Indian Passport News: भारतीय नागरिकों के लिए विदेश यात्रा की राहें लगातार आसान हो रही हैं, लेकिन इसके साथ ही कुछ नई चुनौतियां भी सामने आई हैं. हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, ग्लोबल रैंकिंग में भारत की स्थिति में सुधार हुआ है. जहां 2025 में भारत 85वें स्थान पर था, वहीं 2026 में यह 5 पायदान ऊपर चढ़कर 80वें स्थान पर पहुंच गया है.

यह रैंकिंग सुधरने का मतलब है कि दुनिया भर में भारत के कूटनीतिक संबंध मजबूत हो रहे हैं. लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि रैंकिंग बढ़ने के बावजूद, उन देशों की संख्या कम हो गई है जहां भारतीय बिना वीजा के जा सकते थे.

रैंकिंग बढ़ी, पर सुविधाएं घटीं?

हेनले पासपोर्ट इंडेक्स यह देखता है कि किसी देश के नागरिक कितने देशों में बिना वीजा, वीजा-ऑन-अराइवल या ईटीए के जरिए प्रवेश कर सकते हैं. हैरानी की बात यह है कि 2025 में भारतीय नागरिक 57 देशों में आसानी से प्रवेश कर सकते थे, लेकिन 2026 में यह संख्या घटकर 55 रह गई है. ऐसा दो प्रमुख देशों- ईरान और बोलिविया की नीतियों में बदलाव के कारण हुआ है.

ईरान में सुरक्षा कारणों से वीजा अनिवार्य

ईरान ने पहले भारतीयों के लिए वीजा-मुक्त प्रवेश की सुविधा दी थी, लेकिन नवंबर 2025 से इसे निलंबित कर दिया गया है. इसके पीछे एक गंभीर कारण है. भारत के विदेश मंत्रालय के अनुसार, कई भारतीयों को नौकरी या ट्रांजिट का लालच देकर ईरान बुलाया गया और वहां पहुंचने पर उनका अपहरण कर लिया गया.

इन सुरक्षा खतरों को देखते हुए, अब भारतीय पासपोर्ट धारकों को ईरान जाने के लिए पहले से वीजा लेना होगा. अब एजेंटों के जरिए बिना वीजा ईरान जाने वाले रास्तों से बचने की सख्त सलाह दी गई है.

बोलिविया में अब चाहिए ई-वीजा

दक्षिण अमेरिकी देश बोलिविया ने भी अपनी नियमों में बदलाव किया है. 2025 तक भारतीयों को वहां वीजा-ऑन-अराइवल की सुविधा मिलती थी, यानी आप सीधे वहां पहुंचकर एयरपोर्ट पर औपचारिकताएं पूरी कर सकते थे. लेकिन 2026 से अब ई-वीजा अनिवार्य कर दिया गया है.

Add India.com as a Preferred Source

नियमों के अनुसार, ई-वीजा को वीजा जरूरी की श्रेणी में रखा जाता है, जिसकी वजह से भारत के आसान पहुंच वाले देशों के स्कोर में कमी आई है. अब यात्रियों को यात्रा से पहले ऑनलाइन आवेदन करना और फीस भरनी होगी.

भारतीय यात्रियों के लिए इसका क्या मतलब है?

भले ही वैश्विक स्तर पर भारतीय पासपोर्ट की साख बढ़ी है, लेकिन ईरान और बोलिविया जैसे देशों की यात्रा अब अचानक या बिना तैयारी के नहीं की जा सकती. अब आपको अपनी यात्रा से काफी समय पहले कागजी कार्रवाई पूरी करनी होगी.

मुख्य बातें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए

किसी भी देश की यात्रा बुक करने से पहले वहां के दूतावास की वेबसाइट पर नियमों की जांच जरूर करें. सुरक्षा, स्वास्थ्य या कूटनीतिक कारणों से वीजा नीतियां कभी भी बदल सकती हैं. एजेंटों के लुभावने वादों में न आएं, खासकर उन देशों के मामले में जहां हाल ही में नियम सख्त हुए हैं.