होली से पहले रेलवे का बड़ा इंतजाम, घर जाने के लिए मिलेगी कन्फर्म सीट, जानें किन राज्य के लोगों को होगा फायदा
अगर आप इस होली पर घर जाने के लिए ट्रेन टिकट की तलाश में हैं, तो आपके लिए बड़ी राहत की खबर है. भारतीय रेलवे ने यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए 42 अतिरिक्त होली स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है.
Holi Special Trains 2026: होली का त्योहार खुशियों और अपनों के साथ मिल-बैठने का अवसर होता है. ऐसे में जो लोग घर से दूर नौकरी या पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए होली पर घर पहुंचना किसी चुनौती से कम नहीं होता. ट्रेनों में भारी भीड़ और महीनों पहले फुल हो चुकी वेटिंग लिस्ट अक्सर यात्रियों की परेशानी बढ़ा देती है. लेकिन इस बार होली 2026 के अवसर पर घर जाने वाले यात्रियों, विशेषकर बिहार के लोगों के लिए भारतीय रेलवे एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया है.
भारतीय रेल के पूर्व मध्य रेलवे ने यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए और उनकी यात्रा को आरामदायक बनाने के लिए 42 नई होली स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है. ये 42 ट्रेनें उन सैकड़ों ट्रेनों के अतिरिक्त होंगी जिनकी घोषणा रेलवे पहले ही कर चुका है. रेलवे के इस फैसले से उन हजारों लोगों को राहत मिलेगी जो कन्फर्म टिकट न मिलने के कारण परेशान थे.
इन राज्यों के यात्रियों को मिलेगा सीधा लाभ
पूर्व मध्य रेलवे द्वारा संचालित ये स्पेशल ट्रेनें देश के विभिन्न बड़े शहरों को बिहार और झारखंड के प्रमुख स्टेशनों से जोड़ेंगी. इन ट्रेनों का जाल दिल्ली, महाराष्ट्र (मुंबई), गुजरात, कर्नाटक (बेंगलुरु), पश्चिम बंगाल (कोलकाता), तेलंगाना (हैदराबाद) और ओडिशा जैसे राज्यों तक फैला हुआ है. इससे न केवल बिहार बल्कि इन राज्यों में रहने वाले प्रवासी कामगारों और छात्रों को भी अपने घर पहुंचने में आसानी होगी.
प्रमुख रूट और ट्रेनों की जानकारी
रेलवे द्वारा जारी सूची के अनुसार, आनंद विहार टर्मिनल और नई दिल्ली से बिहार के विभिन्न शहरों जैसे पटना, दानापुर, मुजफ्फरपुर, सहरसा और पूर्णिया के लिए कई फेरे लगाए जाएंगे. इसके अलावा, दक्षिण भारत से आने वाले यात्रियों के लिए चर्लापल्ली और सर एम. विश्वेश्वरय्या टर्मिनल (बेंगलुरु) से विशेष ट्रेनें चलेंगी.
कन्फर्म सीट पाने का सुनहरा मौका
होली के दौरान अक्सर देखा जाता है कि नियमित ट्रेनों में लंबी वेटिंग लिस्ट होती है, जिससे बुजुर्गों और बच्चों के साथ यात्रा करना दूभर हो जाता है. रेलवे के इस कदम का मुख्य उद्देश्य कन्फर्म सीट की उपलब्धता बढ़ाना है. इन 42 स्पेशल ट्रेनों के जुड़ने से सीटों की संख्या में हजारों का इजाफा होगा. यात्री रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट IRCTC पर जाकर इन ट्रेनों के नंबर के साथ अपनी बुकिंग चेक कर सकते हैं.
होली स्पेशल ट्रेनों की लिस्ट
|क्र.सं.
|ट्रेन नंबर
|कहां से – कहां तक
|चलने का दिन
|तारीख / अवधि
|1
|03257
|दानापुर – आनन्द विहार (ट)
|रविवार
|08.03.26
|2
|03258
|आनन्द विहार (ट) – दानापुर
|सोमवार
|09.03.26
|3
|03230
|पटना – पुरी
|गुरुवार
|05.03.26 से 26.03.26
|4
|03229
|पुरी – पटना
|शुक्रवार
|06.03.26 से 27.03.26
|5
|03251
|दानापुर – सर एम. विश्वेश्वरय्या (ट)
|प्रतिदिन
|05.03.26 से 31.03.26
|6
|03252
|सर एम. विश्वेश्वरय्या (ट) – दानापुर
|प्रतिदिन
|07.03.26 से 02.04.26
|7
|02024
|पटना – हावड़ा
|रविवार
|08.03.26 से 29.03.26
|8
|02023
|हावड़ा – पटना
|रविवार
|08.03.26 से 29.03.26
|9
|05559
|रक्सौल – उधना
|शनिवार
|28.02.26 से 07.03.26
|10
|05560
|उधना – रक्सौल
|रविवार
|01.03.26 से 08.03.26
|11
|05557
|रक्सौल – लोकमान्य तिलक (ट)
|मंगलवार
|10.03.26 से 31.03.26
|12
|05558
|लोकमान्य तिलक (ट) – रक्सौल
|गुरुवार
|12.03.26 से 02.04.26
|13
|05585
|सहरसा – लोकमान्य तिलक (ट)
|शुक्रवार
|06.03.26 से 27.03.26
|14
|05586
|लोकमान्य तिलक (ट) – सहरसा
|रविवार
|08.03.26 से 29.03.26
|15
|05219
|मुजफ्फरपुर – आनन्द विहार (ट)
|शुक्रवार
|07.03.26
|16
|05220
|आनन्द विहार (ट) – मुजफ्फरपुर
|शनिवार
|08.03.26
|17
|03293
|पटना – नई दिल्ली
|प्रतिदिन
|05.03.26 से 15.03.26
|18
|03294
|नई दिल्ली – पटना
|प्रतिदिन
|06.03.26 से 16.03.26
|19
|03225
|दानापुर – चर्लापल्ली
|गुरुवार
|05.03.26 से 26.03.26
|20
|03226
|चर्लापल्ली – दानापुर
|रविवार
|08.03.26 से 28.03.26
|21
|03253
|पटना – चर्लापल्ली
|सोम, बुध
|09.03.26 से 30.03.26
|22
|03254/55
|चर्लापल्ली – पटना
|बुध, शुक्र
|11.03.26 से 01.04.26
|23
|03639
|धनबाद – शकूर बस्ती
|सोम, शुक्र
|06.03.26 से 09.03.26
|24
|03640
|शकूर बस्ती – धनबाद
|मंगल, शनि
|07.03.26 से 10.03.26
|25
|03697
|शेखपुरा – आनन्द विहार (ट)
|सोम, मंगल, शुक्र, शनि
|06.03.26 से 14.03.26
|26
|03698
|आनन्द विहार (ट) – शेखपुरा
|मंगल, बुध, शनि, रवि
|07.03.26 से 15.03.26
|27
|02397
|शेखपुरा – आनन्द विहार (ट)
|रविवार
|08.03.26 से 15.03.26
|28
|02398
|आनन्द विहार (ट) – शेखपुरा
|सोमवार
|09.03.26 से 16.03.26
|29
|05509
|सहरसा – जमालपुर
|प्रतिदिन
|01.03.26 से 31.03.26
|30
|05510
|जमालपुर – सहरसा
|प्रतिदिन
|01.03.26 से 31.03.26
|31
|03250
|पटना – राजगीर
|प्रतिदिन
|01.03.26 से 31.03.26
|32
|03249
|राजगीर – पटना
|प्रतिदिन
|01.03.26 से 31.03.26
|33
|03309
|धनबाद – दिल्ली
|मंगल, शनि
|07.03.26 से 10.03.26
|34
|03310
|दिल्ली – धनबाद
|बुध, रवि
|08.03.26 से 11.03.26
|35
|03379
|धनबाद – लोकमान्य तिलक (ट)
|मंगलवार
|10.03.26 से 24.03.26
|36
|03380
|लोकमान्य तिलक (ट) – धनबाद
|गुरुवार
|12.03.26 से 26.03.26
|37
|03677
|धनबाद – गोरखपुर
|रविवार
|08.03.26
|38
|03678
|गोरखपुर – धनबाद
|सोमवार
|09.03.26
|39
|05575
|सहरसा – आनन्द विहार (ट)
|बुधवार
|11.03.26
|40
|05576
|आनन्द विहार (ट) – सहरसा
|मंगलवार
|10.03.26 से 17.03.26
|41
|05579
|पूर्णिया कोर्ट – आनन्द विहार (ट)
|मंगल, शुक्र, शनि, रवि
|06.03.26 से 15.03.26
|42
|05580
|आनन्द विहार (ट) – पूर्णिया कोर्ट
|सोम, गुरु, रवि, शुक्र
|08.03.26 से 16.03.26
रेलवे का यह प्रयास सराहनीय है क्योंकि यह न केवल भीड़ को कम करेगा बल्कि यात्रा को सुरक्षित भी बनाएगा. यदि आप भी इस होली पर घर जाने की योजना बना रहे हैं, तो इन स्पेशल ट्रेनों की लिस्ट को ध्यान से देखें और समय रहते अपनी टिकट बुक कर लें.
