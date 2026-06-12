Train Cancelled: 26 जून तक कई ट्रेनें रहेंगी रद्द, सफर पर निकलने से पहले चेक कर लें रेलवे की ये लिस्ट

Tran cancelled till 26 June: अगर आप आने वाले दिनों में ट्रेन से सफर करने का प्लान बना रहे हैं, तो यह खबर सीधे आपसे जुड़ी है। रेलवे ने अलग-अलग रूट्स पर मरम्मत, सिग्नलिंग और पटरियों के दोहरीकरण (Doubling) के काम के चलते कई ट्रेनों को पूरी तरह रद्द कर दिया है, जबकि कुछ ट्रेनों को बीच रास्ते में ही रोकने यानि शॉर्ट-टर्मिनेट का फैसला किया गया है. खास तौर पर पुणे और आगरा रेल मंडल से सफर करने वाले यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. स्टेशन के लिए घर से निकलने से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस एक बार जरूर वेरीफाई कर लें. आइए जानते हैं कि कौन-कौन सी ट्रेनें इस ब्लॉक से प्रभावित होने वाली हैं..
पुणे रेल मंडल ने 14 जून 2026 को स्टेशन यार्ड में सिग्नल, टेलीकम्युनिकेशन और ओवरहेड इलेक्ट्रिक उपकरणों के रखरखाव के लिए 9 घंटे का मेगा ब्लॉक लेने का फैसला किया है। यह ब्लॉक सुबह 8:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक रहेगा, जिसके चलते पुणे स्टेशन के कई प्लेटफॉर्म अस्थायी रूप से बंद रहेंगे।
11007/11008 CSMT-पुणे-CSMT डेक्कन एक्सप्रेस: 14 जून को पूरी तरह रद्द रहेगी,
12136 नागपुर-पुणे एक्सप्रेस: 13 जून को नागपुर से चलने वाली ये ट्रेन रद्द रहेगी,
12135 पुणे-नागपुर एक्सप्रेस: 14 जून को पुणे से चलने वाली ये ट्रेन रद्द रहेगी,
12940 जयपुर-पुणे एक्सप्रेस: 13 जून को चलने वाली ये ट्रेन पुणे न जाकर ‘खड़की’ स्टेशन पर ही अपनी यात्रा समाप्त करेगी,
12127 CSMT-पुणे इंटरसिटी एक्सप्रेस: 14 जून को चलने वाली ये ट्रेन भी खड़की स्टेशन पर शॉर्ट-टर्मिनेट होगी,
11078 जम्मू तवी-पुणे एक्सप्रेस: 12 जून को चलने वाली ये ट्रेन पुणे के बजाय ‘हडपसर’ स्टेशन पर समाप्त होगी,
11406 अमरावती-पुणे एक्सप्रेस: 13 जून को चलने वाली यह भी हडपसर स्टेशन पर ही रोक दी जाएगी,
12128 पुणे-CSMT इंटरसिटी और 12939 पुणे-जयपुर एक्सप्रेस (14 जून): ये दोनों ट्रेनें अब पुणे स्टेशन की जगह खड़की स्टेशन से रवाना होंगी.
22171 पुणे-रानी कमलापति एक्सप्रेस (14 जून): इस ट्रेन के समय में बदलाव किया गया है. यह अपने निर्धारित समय दोपहर 3:15 बजे के बजाय शाम 7:55 बजे पुणे से चलेगी.
उत्तर मध्य रेलवे के आगरा डिवीजन के ईदगाह-बांदीकुई रेलखंड पर डबलिंग और नॉन-इंटरलॉकिंग का काम चल रहा है. इसके कारण 11 जून से 26 जून 2026 तक रेल यातायात प्रभावित रहेगा.
ट्रेन नंबर 64621 ईदगाह-बांदीकुई रेल सेवा: 11 जून से 26 जून तक रद्द रहेगी,
ट्रेन नंबर 64622 बांदीकुई-ईदगाह रेल सेवा: 11 जून से 26 जून तक रद्द रहेगी,
12495 बीकानेर-कोलकाता साप्ताहिक ट्रेन: 11 जून को यह आगरा मंडल में 1 घंटे रुकेगी, जबकि 18 और 25 जून को यह करीब 1 घंटे 45 मिनट की देरी से चलेगी,
19616 कामाख्या-उदयपुर सिटी साप्ताहिक ट्रेन: 11 जून को इसे 1 घंटे 40 मिनट रोककर चलाया जाएगा, जबकि 18 जून को यह 2 घंटे 10 मिनट की देरी से चलेगी,
54355 बांदीकुई-बरेली पैसेंजर: 18 और 25 जून को इसे रास्ते में करीब 25 मिनट रोककर चलाया जाएगा,
रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे किसी भी असुविधा से बचने के लिए रेलवे स्टेशन आने से पहले NTES (National Train Enquiry System) ऐप या IRCTC की वेबसाइट पर अपनी ट्रेन का लाइव रनिंग स्टेटस (Live Status) जरूर चेक कर लें.
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