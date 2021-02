Indian Railways/IRCTC: त्यौहार आते ही ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ काफी बढ़ जाती है, खासकर होली और दिवाली के वक्त ज्यादा भीड़ हो जाती है.भारतीय रेलवे ने रेल यात्रियों को भीड़ से राहत पहुंचाते हुए होली के मौके पर कुछ स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है. बता दें कि कोरोना महामारी के कारण लगे लॉकडाउन के कारण कई ट्रेनों का संचालन बंद कर दिया गया था. देश में कोरोना के मामले कम होने के बाद अब फिर से ट्रेनों के संचालन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. Also Read - Indian Railways: ट्रेन से यात्रा करनी हो तो भूलकर भी ना करें ये काम, लग सकता है जुर्माना, जानिए

भारतीय रेलवे ने घोषणा की है कि होली से पहले एक मार्च से कई ट्रेनों का संचालन शुरू करेगा. इन स्पेशल ट्रेनों के चलने से सबसे अधिक राहत उत्तर प्रदेश और बिहार के यात्रियों को मिलेगी.

जानिए कहां से कहां तक चलेंगी स्पेशल ट्रेनें

एक मार्च से 05054/05053 लखनऊ-छपरा-लखनऊ स्पेशल ट्रेन और 05083/05084 छपरा-फर्रूखाबाद-छपरा स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जाएगा. इस ट्रेन में सभी कोच आरक्षित श्रेणी के होंगे. छपरा से लखनऊ के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेन हफ्ते में चार दिन चलेगी. छपरा से फर्रुखाबाद के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेन का संचालन हफ्ते में तीन दिन और फर्रुखाबाद से छपरा के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेन का संचालन हफ्ते में दो दिन किया जाएगा.

Western Railway has decided to extend the trips of 2 Kisan Rail special trains from Dahanu Road to Adarsh Nagar station in Delhi upto 31st March, 2021.

Trips of Kisan Rail Train No. 00971 & 00979 have been extended to transport Chikoo & other products from these areas. @drmbct pic.twitter.com/RABwsPrEAp

— Western Railway (@WesternRly) February 23, 2021