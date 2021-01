Railway full Refund Due to Kisan Agitation: कृषि कानून बिल (New Farm Laws) के खिलाफ किसानों को गु्स्सा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा. दिल्ली में आज किसानों ने ट्रैक्‍टर रैली (Kisan Tractor Parade) निकाली, लेकिन इस दौरान दिल्‍ली और बॉर्डर इलाकों में किसानों और पुलिसकर्मियों के बीच जमकर बवाल हो गया. जिसमें कई किसान और कई पुलिसकर्मी घायल हो गई. इस टकराव के चलते लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा. दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में इंटरनेट सेवा बाधित कर दी गई. वहीं, किसानों के सड़क पर उतरने के बाद हुए बवाल के चलते कई यात्रियों की ट्रेन भी छूट गई. यानी जो लोग भारतीय रेल (Indian Railways) के जरिये अपने गंतव्‍यों तक सफर करने वाले थे, उनकी ट्रेन भी छूट गई. Also Read - Farmers Tractor Rally: किसानों ने पलवल-फरीदाबाद बॉर्डर पर बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश की, बाल-बाल बचे एसपी

दरअसल, किसानों के बड़े पैमाने पर दिल्‍ली की सड़कों पर उतरने के चलते कई रास्ते बंद हो गए. जिसके चलते लोग दिल्‍ली में रेलवे स्‍टेशनों तक नहीं पहुंच सके. ऐसे में नॉदर्न रेलवे ने ऐसे लोग जो किसान आंदोलन के चलते स्टेशन तक नहीं पहुंच सके या जिनकी ट्रेन छूट गई है, उन्हें उनकी टिकटों का फुल रिफंड देने का फैसला लिया है. यानी अगर, आप भी उन लोगों में से एक हैं, जिनकी इस किसान आंदोलन के चलते ट्रेन छूट गई है तो भारतीय रेलवे आपको आपकी टिकट का पूरा रिफंड देगी. Also Read - दिल्‍ली में ट्रैक्‍टर रैली में प्रदर्शनकारी किसान की कैसे हुई मौत, सामने आया ये Video

उत्‍तर रेलवे (Northern Railway) के मुख्‍य जनसंपर्क अधिकारी दीपक कुमार ने इस बात की घोषणा करते हुए कहा कि, दिल्ली-एनसीआर में किसानों के प्रदर्शन के चलते बड़े पैमाने पर कई रास्ते बंद रहे. ऐसे में वे लोग जो रेलवे स्टेशन तक नहीं पहुंच पाए या फिर जिनकी ट्रेन छूट गई. उन्हें उनकी टिकट का पूरा रिफंड दिया जाएगा. उत्तर रेलवे ने यात्रियों कि चिंता को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है. Also Read - आईटीओ पर ट्रैक्टर पलटने से एक प्रदर्शनकारी किसान की मौत : पुलिस

कैसे मिलेगा रिफंड

जिन लोगों की ट्रेन दिल्ली क्षेत्र से किसान प्रदर्शन के चलते छूट गई है, उन्हें टिकट के रिफंड के लिए टीडीआर और ई-टिकट के लिए ई-टीडीआर भरना पड़ेगा, जिसके जरिए आप अपनी टिकट का पूरा रिफंड पा सकते हैं.