Indian Railway/IRCTC: अब आपको रेलवे से संबंधित किसी भी तरह की शिकायत करनी हो या किसी भी तरह की कोई जानकारी लेनी हो तो बस आपको एक ही नंबर डायल करना है, जो है-139. बता दें कि रेलवे ने अपना हेल्पलाइन नंबर बदल दिया है. इसीलिए अब किसी भी तरह की जानकारी के लिए अब भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, बस 139 डायल करना है और सारी जानकारी और सारी सुविधाएं आपको मिल जाएंगी. Also Read - IRCTC/Indian Railways: क्यों बढ़ी Platform Ticket की कीमत? रेलवे ने बताई यह वजह...

रेलवे ने बताया है कि यात्रियों की सुविधा के लिए रेल हेल्पलाइन नंबरों को एक साथ मिला दिया है. भारतीय रेलवे ने सभी मौजूदा हेल्पलाइन नंबरों की जगह अब 139 नंबर जारी किया है. जिससे यात्रियों के लिए इस नंबर को याद रखना और रेलवे से जुड़ना आसान हो गया है. अब सिंगल नंबर 139 का उपयोग यात्रा के दौरान सभी पूछताछ और शिकायत दर्ज करने के लिए किया जाएगा. Also Read - Indian Railway Holi Special Trains: होली के अवसर पर भारतीय रेलवे चलाएगी स्पेशल ट्रेनें, यहां देखें लिस्ट

रेलवे द्वारा जारी की गई जानकारी में कहा गया है कि जोनल रेलवे 139 के अलावा अब कोई भी नया हेल्पलाइन नंबर या शिकायत नंबर जारी नहीं करेगा. नया नंबर रेल उपयोगकर्तओं को सभी तरह की सेवाएं प्रदान करेगा, जिसे यात्रीगण अपनी सुरक्षा, शिकायतों, खानपान और सतर्कता के लिए डायल कर सकते हैं जो कि है-139. नए नंबर की शुरुआत के साथ, बाकी सभी हेल्पलाइन नंबर अब बंद कर दिये जाएंगे. Also Read - Indian Railway Fare: भारतीय रेलवे ने इन ट्रेनों का बढ़ाया किराया, प्लैटफॉर्म टिकट 5 गुना तक हुआ महंगा

One Number for every service

139

Dial Rail Madad helpline for all your queries.

Helplines like 182 & 138 have been merged into 139.

For security, assistance,information, complaint,enquiry or any other concern, Dial #139.#OneRailOneHelpline139 pic.twitter.com/1f94MbNESw

— Ministry of Railways (@RailMinIndia) March 7, 2021