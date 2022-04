Indian Railway/IRCTC Latest News: रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए बांद्रा और जयपुर के बीच विशेष ग्रीष्मकालीन ट्रेन (Summer Special Train) चलाने का फैसला किया है. हालांकि इस इन ट्रेनों को विशेष किराए के साथ चलाया जाएगा. यात्रियों की सुविधा और मांग के मद्देनजर पश्चिम रेलवे ने बांद्रा टर्मिनस से जयपुर के बीच समर स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है. पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित ठाकुर के अनुसार, ये स्पेशल ट्रेन 09724 बांद्रा टर्मिनस-जयपुर हर गुरुवार को बांद्रा टर्मिनस से 09.30 बजे खुलेगी और अगले दिन 06.55 बजे जयपुर पहुंचेगी.Also Read - Indian Railways/IRCTC: 'सुपरफास्ट' ट्रेनों के लिए 55 किमी प्रति घंटे का मानक काफी कम- कैग रिपोर्ट

For the convenience of passengers & with a view to meet the travel demand, WR will run a Summer Special train on Special fare between Bandra Terminus & Jaipur.

Booking of Train No. 09724 will open from 7th April, 2022 at PRS counters & IRCTC website. @drmbct pic.twitter.com/H62d16iWtl

