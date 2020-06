IRCTC Tatkal Ticket Booking: देश कोरोना महामारी के कारण पहले लॉकडाउन में ट्रेनों की आवाजाही को बंद कर दिया गया था. इसके बाद फिर धीरे-धीरे कर ट्रेनों को चलाया गया. अबतक देश में 230 ट्रेनों को संचालित किया जा रहा है. इस बीच यात्रियों की सुविधा का IRCTC ने पूरा ध्यान रखा है. यही कारण है कि अब रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग सेवा (IRCTC Tatkal Ticket Booking) को फिर से शुरू कर दिया है. यह सेवा 29 जून यानी आज से शुरू हो चुकी है. ऐसे में अब आप चाहें तो तत्काल टिकटों की बुकिंग करा सकते है. यह सुविधा महामारी के दौरान बंद कर दी गई थी. बता दें कि इस बात की जानकारी सेंट्रल रेलवे के PRO शिवाजी सुतार ने ट्वीट कर दी है. Also Read - IRCTC Indian Railways Latest News: रेलवे ने दी बड़ी सुविधा, अब मात्र एक कॉल से कैंसिल करा सकते हैं अपना टिकट, ऐसे मिलेगा रिफंड

तत्काल टिकट बुकिंग सेवा के शुरू किए जाने के बाद शिवाजी सुतार ने ट्वीट करते हुए लिखा 30 जून से चलने वाली ट्रेनों के लिए तत्काल बुकिंग की सेवा को शुरू कर दिया गया है. इन ट्रेनों का नंबर 0 (शून्य) से शुरू होता है. इस बाबत उन्होंने तत्काल बुकिंग सेवा को लेकर समय के बारे में बताया कि 10 बजे से एसी क्लास की टिकटों की बुकिंग होगी. जबकि स्लीपर क्लास के लिए तत्काल बुकिंग 11 बजे से शुरू होगी. अधिकारी ने कहा कि इससे यात्रियों का काफी सुविधा मिलेगी.

Important 👇

Tatkal Booking will commence from 29/06/2020 in all Special Trains (starting with 0 numbers) for journey commencing from 30/06/2020 onwards.@Central_Railway

— Shivaji M Sutar (@ShivajiIRTS) June 28, 2020