Booking/Cancellation of Reserved Tickets: देश में 1 जून से चलाई जाने वाली 200 ट्रेनों की काउंटर टिकटों की बुकिंग आज से शुरू हो चुकी है. इस बीच भारतीय रेलवे ने जानकारी दी कि आज से टिकटों की बुकिंग या उन्हें रद्द करने की प्रक्रिया भिन्न तरीकों से की जा सकती है. इसके लिए आप डॉकघर, अधिकारिक यात्री टिकट सुविधा केंद्र, IRCTC से मान्यता प्राप्त एजेंटों, पीआरएस यानी यात्री आरक्षण प्रणाली काउंटरों और कॉमन सर्विस सेंटरों की सहायता से टिकटों की बुकिंग या उन्हें रद्द करा सकते हैं.

बता दें कि बीते कल रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भी कहा था कि अब सब कुछ देश में स्थिति सामान्य करने का समय आ चुका है. आम लोगों को बहुत जल्द रेलवे स्टेशन के काउंटर से टिकट मिलेंगे. उन्होंने आगे यह भी कहा कि बहुत जल्द ही अन्य कई ट्रेनों का संचालन भी किया जाएगा. इस दौरान उन्होंने कहा कि कई लोग अपने घरों की ओर जाना चाहते हैं साथ ही कई लोग वापस शहरों की तरफ आना चाहते हैं यह एक अच्छा संकेत है.

From today booking/cancellation of reserved tickets shall also be available at Post Offices,Yatri Ticket Suvidha Kendra licensees&through authorized agents of IRCTC along with Passenger Reservation System counters of reservation centers and Common Service Centers: Indian Railways

— ANI (@ANI) May 22, 2020