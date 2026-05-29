Indian Railway: जून से बदल रहा भारतीय रेलवे का लोगो, जानिए क्यों किया गया यह बदलाव

Indian Railway New Logo: भारतीय रेलवे ने देश के 18 वें जोनल रेलवे के तौर पर साउथ कोस्ट रेलवे को नया जोन बनाने के बाद एक नया लोगो जारी किया है. इस नए लोगो का इस्तेमाल रेलवे 1 जून, 2026 से चालू कर देगा. बीते 27 मई को जारी एक आधिकारिक आदेश में रेलवे बोर्ड ने बताया की इंडियन रेलवे को रेलवे बोर्ड के चेयरमैन (CRB) ने आधिकारिक तौर पर इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है.
बोर्ड के आदेश में कहा गया कि, “साउथ कोस्ट रेलवे (SCoR) को 18वें जोनल रेलवे के तौर पर बनाने के बाद, लाल रंग में 18 सितारों वाले बदले हुए इंडियन रेलवे लोगो को CRB और CEO ने पूरे इंडियन रेलवे में ऑफिशियल इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है. बदले हुए लोगो को साउथ कोस्ट रेलवे (SCoR) के एक नए जोनल रेलवे के तौर पर चालू होने के बाद अपनाया गया है.”
8 जनवरी, 2025 को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापत्तनम में साउथ कोस्ट रेलवे (SCoR) ज़ोन हेडक्वार्टर की नींव रखी. नया हेडक्वार्टर मुदासरलोवा में 52.2 एकड़ जमीन पर बनाया जा रहा है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 8 अगस्त, 2025 को राज्यसभा में एक लिखित बयान में कहा, “साउथ कोस्ट रेलवे के ज़ोन हेडक्वार्टर को बनाने के काम को मंज़ूरी दे दी गई है, जिसकी नई अनुमानित लागत 183.58 करोड़ रुपये है. ज़ोनल हेडक्वार्टर ऑफिस बिल्डिंग बनाने का टेंडर दे दिया गया है.”
साउथ कोस्ट रेलवे (SCoR) जोन में गुंटकल, गुंटूर, विजयवाड़ा और विशाखापत्तनम (वाल्टेयर) रेलवे डिवीजन शामिल होंगे, जो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों को कवर करेंगे. 4 मई, 2026 को जारी एक गजट नोटिफिकेशन में, रेल मंत्रालय ने कहा: “रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का नंबर 24) की धारा 3 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्द्वारा मौजूदा ईस्ट कोस्ट रेलवे और साउथ सेंट्रल रेलवे ज़ोन में से एक नया ज़ोनल रेलवे, साउथ कोस्ट रेलवे, जिसका मुख्यालय विशाखापत्तनम में होगा, का गठन 01.06.2026 से करती है.”
नोटिफिकेशन के अनुसार, ईस्ट कोस्ट रेलवे के मौजूदा वाल्टेयर डिवीजन को दो हिस्सों में बांटा जाएगा. एक हिस्सा मौजूदा ईस्ट कोस्ट रेलवे के तहत रहेगा और इसका नाम बदलकर नया रायगढ़ डिवीजन कर दिया जाएगा, जबकि वाल्टेयर डिवीज़न का बाकी हिस्सा नए बनाए गए साउथ कोस्ट रेलवे (SCoR) जोन का हिस्सा बन जाएगा और इसका नाम बदलकर विशाखापत्तनम डिवीजन कर दिया जाएगा.
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