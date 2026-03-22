By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
दिल्ली के स्टेशन पर पार्किंग के नाम चल रही थी ठगी, शिकायत की तो रेलवे ने दिया जवाब
Indian Railway News: दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर पार्किंग के नाम पर हो रही वसूली का मामला सामने आया, शिकायत के बाद रेलवे ने ठेकेदार पर कार्रवाई करने की बात कही है.
Indian Railway News: देश के ज्यादातर बड़े रेलवे स्टेशनों पर पार्किंग का ठेका निजी कंपनियों को दिया जाता है. लेकिन कई जगह ठेकेदार के कर्मचारी नियमों का पालन नहीं करते और ज्यादा पैसे कमाने के लिए यात्रियों से गलत तरीके से वसूली करते हैं. आमतौर पर लोगों को नियमों की जानकारी नहीं होती है, जिसकी वजह से पैसे दे देते हैं, अगर कोई इसका विरोध करता है तो ऐसे वो धमकाने लगते हैं. ऐसे ही एक मामला दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से आया है.
दिल्ली के किस स्टेशन का है ये मामला?
दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर एक बाइकर किसी को छोड़ने आया था. पार्किंग कर्मचारियों ने उससे एंट्री के समय ही पैसे मांगे, जबकि वह सिर्फ एक मिनट में वापस जाने वाला था. बाइकर ने इसका विरोध किया, लेकिन कर्मचारियों ने उसकी बात नहीं मानी और लगातार पैसे देने का दबाव बनाते रहे. आखिर में यात्री को गेट से ही उतरकर पैदल जाना पड़ा. इस पूरी घटना को बाइकर ने वीडियो में रिकॉर्ड कर लिया.
ये भी पढ़े: क्यों WL 10 अटकता है पर WL 100 कंफर्म हो जाता है ट्रेन का टिकट? समझिए रेलवे के वेटिंग लिस्ट का खेल
पार्किंग को लेकर क्या है नियम?
रेलवे के नियम साफ कहते हैं कि एंट्री के समय पैसे नहीं लिए जा सकते. पार्किंग शुल्क हमेशा बाहर निकलते समय, गाड़ी के रुकने के समय के आधार पर लिया जाता है. लेकिन कई स्टेशनों पर कर्मचारी मनमानी करते हैं और एंट्री पर ही पैसे मांग लेते हैं. यह पूरी तरह गलत है. इस मामले में भी बाइकर से 30 रुपये मांगे गए, जबकि वह केवल कुछ सेकंड के लिए ही स्टेशन पर आया था.
देखें वीडियो-
कृपया संज्ञान लें @RailMinIndia @RailwaySeva
यह अवैध वसूली हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन की है और इसी तरह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी होता है।
अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो इस वीडियो को जरुर शेयर करें pic.twitter.com/p0GKuvxebr
— कल्पना श्रीवास्तव (@Lawyer_Kalpana) March 17, 2026
शिकायत के बाद रेलवे का एक्शन
जब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तो लोगों ने रेलवे से शिकायत की. रेलवे ने तुरंत मामले को गंभीरता से लिया और जांच शुरू की. दिल्ली के DRM ने साफ कहा कि नियमों के अनुसार एंट्री पर पैसा नहीं लिया जा सकता. इसके बाद ठेकेदार पर जुर्माना लगाया गया और कड़ी कार्रवाई की गई. यह दिखाता है कि अगर कोई नागरिक आवाज उठाए, तो गलत काम करने वालों पर सख्त कदम उठाया जा सकता है.
लोगों की मांग और बड़ी समस्या
इस घटना के बाद लोगों ने पार्किंग सिस्टम पर सवाल उठाए. कई लोगों का कहना है कि रेलवे को कम से कम 5-10 मिनट का पिक एंड ड्रॉप समय फ्री देना चाहिए. अभी कई जगह बहुत ज्यादा चार्ज लिया जाता है, जिससे आम जनता परेशान होती है. कुछ जगह तो 10-15 मिनट के लिए भी ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं. लोग मानते हैं कि भीड़ कंट्रोल जरूरी है, लेकिन नियम ऐसे होने चाहिए जो यात्रियों के लिए भी आसान हो.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें