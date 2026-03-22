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दिल्ली के स्टेशन पर पार्किंग के नाम चल रही थी ठगी, शिकायत की तो रेलवे ने दिया जवाब

Indian Railway News: दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर पार्किंग के नाम पर हो रही वसूली का मामला सामने आया, शिकायत के बाद रेलवे ने ठेकेदार पर कार्रवाई करने की बात कही है.

Published date india.com Published: March 22, 2026 4:37 PM IST
email india.com By Rishabh Kumar email india.com twitter india.com
indian railway news delhi nizamuddin parking scam entry fee rules action contractor fine
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Indian Railway News: देश के ज्यादातर बड़े रेलवे स्टेशनों पर पार्किंग का ठेका निजी कंपनियों को दिया जाता है. लेकिन कई जगह ठेकेदार के कर्मचारी नियमों का पालन नहीं करते और ज्यादा पैसे कमाने के लिए यात्रियों से गलत तरीके से वसूली करते हैं. आमतौर पर लोगों को नियमों की जानकारी नहीं होती है, जिसकी वजह से पैसे दे देते हैं, अगर कोई इसका विरोध करता है तो ऐसे वो धमकाने लगते हैं. ऐसे ही एक मामला दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से आया है.

दिल्ली के किस स्टेशन का है ये मामला?

दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर एक बाइकर किसी को छोड़ने आया था. पार्किंग कर्मचारियों ने उससे एंट्री के समय ही पैसे मांगे, जबकि वह सिर्फ एक मिनट में वापस जाने वाला था. बाइकर ने इसका विरोध किया, लेकिन कर्मचारियों ने उसकी बात नहीं मानी और लगातार पैसे देने का दबाव बनाते रहे. आखिर में यात्री को गेट से ही उतरकर पैदल जाना पड़ा. इस पूरी घटना को बाइकर ने वीडियो में रिकॉर्ड कर लिया.

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पार्किंग को लेकर क्या है नियम?

रेलवे के नियम साफ कहते हैं कि एंट्री के समय पैसे नहीं लिए जा सकते. पार्किंग शुल्क हमेशा बाहर निकलते समय, गाड़ी के रुकने के समय के आधार पर लिया जाता है. लेकिन कई स्टेशनों पर कर्मचारी मनमानी करते हैं और एंट्री पर ही पैसे मांग लेते हैं. यह पूरी तरह गलत है. इस मामले में भी बाइकर से 30 रुपये मांगे गए, जबकि वह केवल कुछ सेकंड के लिए ही स्टेशन पर आया था.

देखें वीडियो-

शिकायत के बाद रेलवे का एक्शन

जब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तो लोगों ने रेलवे से शिकायत की. रेलवे ने तुरंत मामले को गंभीरता से लिया और जांच शुरू की. दिल्ली के DRM ने साफ कहा कि नियमों के अनुसार एंट्री पर पैसा नहीं लिया जा सकता. इसके बाद ठेकेदार पर जुर्माना लगाया गया और कड़ी कार्रवाई की गई. यह दिखाता है कि अगर कोई नागरिक आवाज उठाए, तो गलत काम करने वालों पर सख्त कदम उठाया जा सकता है.

लोगों की मांग और बड़ी समस्या

इस घटना के बाद लोगों ने पार्किंग सिस्टम पर सवाल उठाए. कई लोगों का कहना है कि रेलवे को कम से कम 5-10 मिनट का पिक एंड ड्रॉप समय फ्री देना चाहिए. अभी कई जगह बहुत ज्यादा चार्ज लिया जाता है, जिससे आम जनता परेशान होती है. कुछ जगह तो 10-15 मिनट के लिए भी ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं. लोग मानते हैं कि भीड़ कंट्रोल जरूरी है, लेकिन नियम ऐसे होने चाहिए जो यात्रियों के लिए भी आसान हो.

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Rishabh Kumar

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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