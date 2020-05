नई दिल्ली: देश में रेलवे विभाग द्वारा ट्रेनों की बुकिंग शुरू किए जाने के कुछ ही मिनटों में कई रूटों की बुकिंग फुल हो गई. आज से सभी 15 रूटों की ट्रेने शुरू हो चुकी है. ऐसे में नई दिल्ली से बिलासपुर जा रही एक ट्रेन की तस्वीर सामने आई है. इस तस्वीर को देखकर इस बात से ही सुकून मिल रहा है कि आखिर ट्रेन सेवाएं शुरू तो हो गई. ऐसा लग रहा है जैसे सालों से ऐसा नहीं देखा गया हो. Also Read - IRCTC/Indian Raliway Special Trains: अब आप भी जा सकते हैं घर, जानें रेलवे से जुड़ी सभी बातें

बिलासपुर जा रही इस ट्रेन में आप देख सकते हैं कि आमने सामने के सीटों पर किस तरह लोग बैठे हुए हैं. ट्रेन काफी खाली है और किसी तरह की रुकावट ट्रेन में देखने को नहीं मिल रही है. एक तरफ जहां ट्रेनों में खचाखच भीड़ हुआ करती थी. वहीं दूसरी तरफ ट्रेनों में भीड़ न के बराबर दिखाई दे रहा है. ऐसा लग रहा है मानों ऐसा नजारा देखने को इंसानों की आंखे तरस गई हों.

Delhi: Passengers onboard special train that will leave for Bilaspur, Chhattisgarh shortly from New Delhi Railway Station (NDLS). Railways has resumed services of 15 pairs of special air-conditioned trains from today. pic.twitter.com/pgT57kwkmA Also Read - Shramik Special Train: अब 1700 यात्री कर सकेंगे सफर, तीन स्टेशनों पर रूकेंगी ट्रेनें

— ANI (@ANI) May 12, 2020