Indian Railways and Traffic Alert: देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर कोहरे, ठंड और बारिश ने अपना शिकंजा कस लिया है. इसकी वजह से दिल्ली आने वाली 16 ट्रेनें एक से आठ घंटे की देरी से चल रही हैं. इस दौरान मालदा-नई-दिल्ली फरक्का एक्सप्रेस 5.30 घंटा, पुरी-नई दिल्ली पुरुषोत्तम एक्सप्रेस 3.30 घंटे, गया-नई दिल्ली पुरुषोतम एक्सप्रेस 3.30 घंटे और रक्सौल-आनन्द विहार सत्याग्रह एक्सप्रेस आठ घंटे की देरी से चल रही हैं.

इनके अलावा गोरखपुर-आनन्द विहार हमसफर एक्सप्रेस एक घंटा, फैजाबाद-दिल्ली एक्सप्रेस तीन घंटे, हावड़ा-नई दिल्ली पूर्वा एक्सप्रेस तीन घंटे, और मऊ-आनंद विहार एक्सप्रेस 4.30 घंटे की देरी से चल रही है. रेलवे सूत्रों के मुताबिक, फिलहाल मौसम को देखते हुए ट्रेनों का विलंब से चलना जारी रह सकता है.

Rain in parts of Delhi, latest visuals from near Vasant Kunj pic.twitter.com/qArOTWwdpZ

आपको बता दें कि ठंड की वजह से पिछले कुछ दिनों से उत्तर भारत से आने वाली कई ट्रेनों के समय में बदलाव देखा गया है. घने कोहरे की वजह से दिल्ली की कई सड़कों को भी बंद कर दिया गया था.

Traffic Alert

Road No. 13A between Mathura Road and Kalindi Kunj is closed for traffic movement. People coming from Noida are advised to take DND or Akshardham to reach Delhi.

— Delhi Traffic Police (@dtptraffic) January 8, 2020