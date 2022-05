Indian Railways:अगर आप आज ट्रेन से यात्रा करनेवाले हैं तो ये जरूरी खबर आपके लिए है. रेलवे ने 14 मई 2022 को 244 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है. कैंसिल ट्रेनों में बड़ी संख्या में पैसेंजर, मेल, और एक्सप्रेस ट्रेनें शामिल हैं. इसीलिए स्टेशन जाने के लिए तैयार होने से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस जरूर चेक कर लें. अगर आपने आईआरसीटीसी (IRCTC) की साइट या रेलवे काउंटर से टिकट खरीदा था तो रेलवे (Indian Railways) आपको ट्रेन का किराया वापस कर देगी.Also Read - Indian Railway/IRCTC: रेलवे बोर्ड की बड़ी कार्रवाई, एक दिन में 19 अधिकारियों को जबरन दिया रिटायरमेंट, रेलमंत्री का बड़ा बयान

इस वजह से ट्रेनें हो रही हैं कैंसिल

भारतीय रेल ने नेशनल ट्रेन एन्क्वायरी सिस्टम की वेबसाइट पर कैंसिल की गई ट्रेनों की लिस्ट जारी की है. खबर के मुताबिक, भारतीय रेल ने देशभर में रेलवे के अलग-अलग जोनों में चल रहे मरम्मत और दूसरी वजहों से इतनी ट्रेनों को नहीं चलाने का फैसला लिया है. इतनी ट्रेनों को कैंसिल कर देने से देशभर में बड़ी संख्या में यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.

गाड़ी [नाम] [स्रोत-गन्तव्य] प्रकार आरम्भ समय

00101 किसान विशेष

संगोला (SGLA) – आदर्श नगर दिल्ली (ANDI) PEXP 18:00

00123 पार्सल विशेष

संगोला (SGLA) – SANKRAIL GOODS TERMI (SGTY) PEXP 00:05

00157 किसान विशेष

सावदा (SAV) – आदर्श नगर दिल्ली (ANDI) PEXP 03:40

01511 बारामति देमु विशेष

पुणे जं. (PUNE) – बारामती (BRMT) PSPC 07:05

01512 दन्द् विशेष

बारामती (BRMT) – दौंड जं. (DD) PSPC 13:15

01521 दन्द् देमु

पुणे जं. (PUNE) – दौंड जं. (DD) PSPC 04:20

01522 दोन्ड-पुणे डेमु

दौंड जं. (DD) – पुणे जं. (PUNE) PSPC 06:10

01523 बारामति देमु

दौंड जं. (DD) – बारामती (BRMT) PSPC 05:45

01524 शटल

दौंड जं. (DD) – पुणे जं. (PUNE) PSPC 07:05

01525 पुणे-दोन्ड डेमु

पुणे जं. (PUNE) – दौंड जं. (DD) PSPC 09:40

01526 बारामती-पुणे डेमु

बारामती (BRMT) – पुणे जं. (PUNE) PSPC 07:10

01527 बारामाति देमु

दौंड जं. (DD) – बारामती (BRMT) PSPC 15:20

01528 मेमुन्विशेष

बारामती (BRMT) – पुणे जं. (PUNE) PSPC 16:50

01529 दन्द् देमु

पुणे जं. (PUNE) – दौंड जं. (DD) PSPC 15:00

01530 दोन्ड-पुणे डेमु

दौंड जं. (DD) – पुणे जं. (PUNE) PSPC 17:02

01531 मेमु विशेष

पुणे जं. (PUNE) – बारामती (BRMT) PSPC 18:45

01532 पसेन्गेर् एक्स बरमती

बारामती (BRMT) – दौंड जं. (DD) PSPC 22:15

01533 दन्द् देमु

पुणे जं. (PUNE) – दौंड जं. (DD) PSPC 20:05

01776 मारिकुप्पम्-बेन्गलुरु मेमु

मरिकुप्पम (MKM) – बेंगलोर सिटी जं. (SBC) PSPC 08:00

01777 बन्गारपेट्-मारिकुप्पम् मेमु

बंगारपेट (BWT) – मरिकुप्पम (MKM) PSPC 07:10

03085 नलहाटि आजिमगन्ज् पस्सेन्जेर्

अजीमगंज जं. (AZ) – नलहटी जं. (NHT) PSPC 22:25

03086 आजिमगन्ज् नलहाटि पस्सेन्जेर्

नलहटी जं. (NHT) – अजीमगंज जं. (AZ) PSPC 05:35

03087 आजिम्गन्ज राम्पुरहात मेमु पसन्जर

अजीमगंज जं. (AZ) – रामपुर हाट (RPH) PSPC 04:20

03094 राम्पुरहत आजिम्गन्ज मेमु पस्सेन्जर

रामपुर हाट (RPH) – अजीमगंज जं. (AZ) PSPC 18:20

03591 बोकरो-असन्सोल् मेमु

बोकारो स्टीलसिटी (BKSC) – आसनसोल जं. (ASN) PSPC 15:40

03592 असन्सोल्-बोकरो मेमु

आसनसोल जं. (ASN) – बोकारो स्टीलसिटी (BKSC) PSPC 07:05

03641 दिलदारनगर-डीडीयु स्पेशल

दिलदार नगर (DLN) – पं. दीन दयाल उपाध्याय जं. (DDU) PSPC 19:35

03642 डीडीयु-दिलदारनगर स्पेशल

पं. दीन दयाल उपाध्याय जं. (DDU) – दिलदार नगर (DLN) PSPC 06:05

03643 दिलदारनगर-तारीघाट स्पेशल

दिलदार नगर (DLN) – तारीघाट (TRG) PSPC 08:15

03644 तारीघाट-दिलदारनगर स्पेशल

तारीघाट (TRG) – दिलदार नगर (DLN) PSPC 09:45

03645 दिलदारनगर-तारीघाट स्पेशल

दिलदार नगर (DLN) – तारीघाट (TRG) PSPC 11:30

03646 तारीघाट-दिलदारनगर स्पेशल

तारीघाट (TRG) – दिलदार नगर (DLN) PSPC 13:00

03647 दिलदारनगर-तारीघाट स्पेशल

दिलदार नगर (DLN) – तारीघाट (TRG) PSPC 16:45

03648 तारीघाट-दिलदारनगर स्पेशल

तारीघाट (TRG) – दिलदार नगर (DLN) PSPC 18:00

04129 फतेपुर-कानपुर मेमु

फतेहपुर (FTP) – कानपुर सैंट्रल (CNB) PSPC 07:20

04130 कनपुर-फतेपुर मेमु

कानपुर सैंट्रल (CNB) – फतेहपुर (FTP) PSPC 18:25

04181 स्पेसल्

सूबेदारगंज (SFG) – कानपुर सैंट्रल (CNB) PSPC 06:10

04182 स्पेसल्

कानपुर सैंट्रल (CNB) – सूबेदारगंज (SFG) PSPC 14:50

04194 स्पेसल्

सूबेदारगंज (SFG) – पं. दीन दयाल उपाध्याय जं. (DDU) PSPC 07:05

04379 एक्सप्रेस् स्पेसल्

रोजा जं. (ROZA) – बरेली (BE) PSPC 06:15

04380 एक्सप्रेस् स्पेसल्

बरेली (BE) – रोजा जं. (ROZA) PSPC 18:50

05331 एक्सप्रेस

काठगोदाम (KGM) – मुरादाबाद (MB) PSPC 07:25

05332 एक्सप्रेस

मुरादाबाद (MB) – काठगोदाम (KGM) PSPC 14:45

05366 स्पेशल एक्सप्रेस

रामनगर (RMR) – मुरादाबाद (MB) PSPC 21:10

05589 समस्तीपुर-दरभन्गा स्पेशल

समस्तीपुर जं. (SPJ) – दरभंगा जं. (DBG) PSPC 08:45

06431 कोतयम्-कोल्लम् इएक्सप्रेस्स् स्पेसल्

कोट्टायम (KTYM) – क्विलन जं. (QLN) PSPC 05:30

07795 स्स्-मोब् देमु

सिकंदराबाद जं. (SC) – मनोहराबाद (MOB) PSPC 05:45

07796 मोब्-स्स्

मनोहराबाद (MOB) – सिकंदराबाद जं. (SC) PSPC 08:45

08437 भ्स्-स्त्स् मेमु स्प्ल्

भद्रक (BHC) – कटक (CTC) PSPC 15:30

08438 स्त्स्-भ्स् मेमु स्प्ल्

कटक (CTC) – भद्रक (BHC) PSPC 11:55

08671 आद्रा भागा मेमु पासेन्जार् स्पेसाल्

आद्रा जं. (ADRA) – भागा जं. (VAA) PSPC 13:20

08672 भागा आद्रा मेमु पासेन्जार् स्पेसाल्

भागा जं. (VAA) – आद्रा जं. (ADRA) PSPC 14:50

08705 रायपुर डोन्गरगड मेमु स्पेसल

रायपुर जं. (R) – डोंगरगढ़ (DGG) PSPC 08:30

08706 डोन्गरगड बिलास्पुर मेमु स्पेसल

डोंगरगढ़ (DGG) – बिलासपुर जं. (BSP) PSPC 11:40

08709 रायपुर डोन्गरगड मेमु स्पेसल

रायपुर जं. (R) – डोंगरगढ़ (DGG) PSPC 17:20

08710 डोन्गरगड रायपुर मेमु स्पेसल

डोंगरगढ़ (DGG) – रायपुर जं. (R) PSPC 05:50

08737 रायगड बिलासपुर मेमु स्पेसल्

रायगढ़ (RIG) – बिलासपुर जं. (BSP) PSPC 15:35

08738 बिलासपुर रायगड मेमु स्पेसल्

बिलासपुर जं. (BSP) – रायगढ़ (RIG) PSPC 10:40

08739 शेहडोल बिलासपुर मेमु स्पेसल

शहडोल (SDL) – बिलासपुर जं. (BSP) PSPC 09:30

08740 बिलासपुर शेहडोल मेमु स्पेसल

बिलासपुर जं. (BSP) – शहडोल (SDL) PSPC 07:45

08754 इतवारि रामटेक मेमु सवारि स्पेसल

इतवारी (ITR) – रामटेक (RTK) PSPC 19:10

08755 रामटेक नागपुर मेमु सवारि स्पेसल

रामटेक (RTK) – नागपुर (NGP) PSPC 21:30

08861 गोन्दिया झारसुगुडा मेमु स्पेसल

गोंदिया जं. (G) – झारसुगुड़ा जं. (JSG) PSPC 05:20

08862 झारसुगुडा गोन्दिया मेमु स्पेसल

झारसुगुड़ा जं. (JSG) – गोंदिया जं. (G) PSPC 07:20

09431 साबरमती-मेहसाना डेमु स्पेसल

SABARMATI BG (SBIB) – महेसाणा जं. (MSH) PSPC 16:30

09432 मेहसाना-साबरमती डेमु स्पेसल

महेसाणा जं. (MSH) – SABARMATI BG (SBIB) PSPC 08:00

09433 स्पेशल डेमु

SABARMATI BG (SBIB) – पाटन (PTN) PSPC 17:30

09434 स्पेशल डेमु

पाटन (PTN) – SABARMATI BG (SBIB) PSPC 06:00

09484 पाटण- मेहसाणा पेसेन्जर

पाटन (PTN) – महेसाणा जं. (MSH) PSPC 19:20

09498 वरेथा – गान्धीनगर मेमु स्पेशल

वारेठा (VTDI) – गांधीनगर केपिटल (GNC) PSPC 06:40

10101 रत्नगिरी मडगाव एक्सप्रेस

रत्नागिरी (RN) – मडगांव (MAO) MEX 02:12

10102 मडगाव-रत्नगिरी एक्सप्रेस

मडगांव (MAO) – रत्नागिरी (RN) MEX 19:25

11265 जबलपुर अम्बिकापुर एक्सप्रेस

जबलपुर (JBP) – अम्बिकापुर (ABKP) MEX 13:10

11266 अम्बिकापुर-जबलपुर एक्सप्रेस

अम्बिकापुर (ABKP) – जबलपुर (JBP) MEX 06:15

11421 सोलापुर देमु

पुणे जं. (PUNE) – सोलापुर जं. (SUR) MEX 08:30

11422 सोलापुर-पुणे डेमु

सोलापुर जं. (SUR) – पुणे जं. (PUNE) MEX 23:20

12157 हुतात्मा एक्स.

पुणे जं. (PUNE) – सोलापुर जं. (SUR) SUF 18:10

12158 हुतात्मा एक्स.

सोलापुर जं. (SUR) – पुणे जं. (PUNE) SUF 06:30

12812 हाटिया-लोकमान्य टिलक टर्मिनस एक्सप्रेस

हटिया (HTE) – लोकमान्यतिलक (LTT) SUF 09:40

12879 ल्त्त्-ब्ब्स् बि-वीक्ल्य् स्.फ्. इएक्सप्

लोकमान्यतिलक (LTT) – भुवनेश्वर (BBS) SUF 00:15

13015 हव्ह्-ज्म्प् कविगुरु इएक्सप्

हावड़ा जं. (HWH) – जमालपुर जं. (JMP) MEX 10:40

13016 ज्म्प्-हव्ह् कविगुरु इएक्सप्

जमालपुर जं. (JMP) – हावड़ा जं. (HWH) MEX 04:25

13027 होव्रह- अजिम्गन्ज् कविगुरु इएक्सप्रेस्स&

हावड़ा जं. (HWH) – अजीमगंज जं. (AZ) MEX 22:40

13028 अजिम्गन्ज्-होव्रह कविगुरु इएक्सप्रेस्स&#

अजीमगंज जं. (AZ) – हावड़ा जं. (HWH) MEX 07:55

13031 हावरा जयनगर पस्सेन्जर

हावड़ा जं. (HWH) – जयनगर (JYG) MEX 11:05

13032 जयनगर-हावडा पैसन्जर

जयनगर (JYG) – हावड़ा जं. (HWH) MEX 19:47

13465 हाबरा-मालदा इन्टारसिटि इक्सप्रेस

हावड़ा जं. (HWH) – मालदा टाउन (MLDT) MEX 15:15

13466 मालदा-हाबरा इन्टारसिटि इक्सप्रेस

मालदा टाउन (MLDT) – हावड़ा जं. (HWH) MEX 06:05

14307 एक्सप्रेस्

PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) – बरेली (BE) MEX 01:05

14308 एक्सप्रेस्

बरेली (BE) – PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) MEX 17:30

14819 जोधपुर साबरमती एक्स

जोधपुर जं. (JU) – SABARMATI BG (SBIB) MEX 11:15

14820 साबरमती जोधपुर एक्स

SABARMATI BG (SBIB) – जोधपुर जं. (JU) MEX 07:45

14821 जोधपुर साबरमती एक्स

जोधपुर जं. (JU) – SABARMATI BG (SBIB) MEX 09:40

14822 साबरमती जोधपुर एक्स

SABARMATI BG (SBIB) – जोधपुर जं. (JU) MEX 06:40

18235 भोपाल बिलासपुर एक्सप्रेस-सह-सवारी

BHOPAL (BPL) – बिलासपुर जं. (BSP) MEX 10:15

18236 बिलास्पुर भोपाल सवारि-एक्सप्रेस

बिलासपुर जं. (BSP) – BHOPAL (BPL) MEX 22:30

18247 बिलासपुर रिवा एक्सप्रेस

बिलासपुर जं. (BSP) – रीवा आउट एजेंसी (REWA) MEX 19:20

18248 रीवा बिलासपुर एक्सप्रेस

रीवा आउट एजेंसी (REWA) – बिलासपुर जं. (BSP) MEX 22:15

18413 पारादीप्-पुरि स्पेसल्

पारादीप (PRDP) – पुरी (PURI) MEX 18:00

18414 पुरि-प्र्द्पेएक्सप्

पुरी (PURI) – पारादीप (PRDP) MEX 06:15

20844 भगत कि कोटी बिलासपुर सु.फा. एक्सप्रेस

भगत की कोठी (BGKT) – बिलासपुर जं. (BSP) SUF 01:30

20845 बिलसपुर बिकानेर सु.फा. इएक्सप्रेस

बिलासपुर जं. (BSP) – बीकानेर जं. (BKN) SUF 18:25

20948 येकतानगर – अहम्दाबाद जनशताब्धी

एकता नगर (EKNR) – अहमदाबाद जं. (ADI) JSH 11:15

20949 अहम्दाबाद – येकतानगर जनशताब्धी

अहमदाबाद जं. (ADI) – एकता नगर (EKNR) JSH 15:20

22453 राज्यरानी एक्सप्रेस

लखनऊजं. (LJN) – मेरठ शहर (MTC) SUF 14:25

22454 राज्य रानी एक्स

मेरठ शहर (MTC) – लखनऊजं. (LJN) SUF 06:40

31151 सियालदा बर्धमान् लोकाल्

सियालदाह (SDAH) – बर्दवान (BWN) SUB 10:15

31152 बर्धमान् सियाल्द लोकाल्

बर्दवान (BWN) – सियालदाह (SDAH) SUB 14:40

31311 सिल्दा कल्यानिसिमन्त लोकाल्

सियालदाह (SDAH) – KALYANI SIMANTA (KLYM) SUB 04:12

31312 कल्यानि सिमान्त सिल्दा लोकाल्

KALYANI SIMANTA (KLYM) – सियालदाह (SDAH) SUB 05:02

31411 सिल्दा नैहाटै लोकाल्

सियालदाह (SDAH) – नैहाटी जं. (NH) SUB 04:40

31414 नैहाटि सिल्दा लोकाल्

नैहाटी जं. (NH) – सियालदाह (SDAH) SUB 04:50

31443 सिल्दा नैहाटि लोकाल्

सियालदाह (SDAH) – नैहाटी जं. (NH) SUB 21:20

31450 नैहाटि सियालदह लोकाल

नैहाटी जं. (NH) – सियालदाह (SDAH) SUB 23:15

31617 सिल्दा रानाघाट लोकाल्

सियालदाह (SDAH) – रानाघाट जं. (RHA) SUB 08:00

31622 रानाघाट सिल्दा लोकाल्

रानाघाट जं. (RHA) – सियालदाह (SDAH) SUB 10:12

31711 नैहाटै रानाघाट लोकाल्

नैहाटी जं. (NH) – रानाघाट जं. (RHA) SUB 05:00

31712 रानाघाट सियालदा लोकल

रानाघाट जं. (RHA) – नैहाटी जं. (NH) SUB 04:05

32211 सियालदह डानकुनि लोकाल

सियालदाह (SDAH) – डांकुनी (DKAE) SUB 04:07

32212 दानकुनि सियाल्दा लोकाल्

डांकुनी (DKAE) – सियालदाह (SDAH) SUB 05:00

34111 कोमागातामारु बजबज शियालदह लोकल

KOMAGATA MARU BUDGE (KBGB) – सियालदाह (SDAH) SUB 04:45

34112 सियालदह कोमागातामारु बजबज लोसल्

सियालदाह (SDAH) – KOMAGATA MARU BUDGE (KBGB) SUB 03:45

34352 सोनारपुर् कन्निन्ग् लोकाल्

सोनारपुर जं. (SPR) – केनिंग (CG) SUB 04:50

34412 सिल्दा सोनारपुर् लोकाल्

सियालदाह (SDAH) – सोनारपुर जं. (SPR) SUB 04:15

34511 कन्निन्ग् सिल्दा

केनिंग (CG) – सियालदाह (SDAH) SUB 03:45

34711 लक्श्मिकन्त्पुर् सिल्दा लोकाल्

लक्ष्मीकांतपुर (LKPR) – सियालदाह (SDAH) SUB 03:00

34714 सिल्द लक्श्मिकन्त्पुर् लोकाल्

सियालदाह (SDAH) – लक्ष्मीकांतपुर (LKPR) SUB 04:30

36031 हाबारा चन्दन्पुर् लोकाल्

हावड़ा जं. (HWH) – चन्दनपुर (CDAE) SUB 08:45

36032 चन्दनपुर् हाबरा लोकाल्

चन्दनपुर (CDAE) – हावड़ा जं. (HWH) SUB 09:57

36033 हावरा चन्दन्पुर् लोकाल

हावड़ा जं. (HWH) – चन्दनपुर (CDAE) SUB 10:30

36034 चन्दनपुर् हाबरा लोकाल्

चन्दनपुर (CDAE) – हावड़ा जं. (HWH) SUB 11:55

36035 हाबारा चन्दन्पुर् लोकाल्

हावड़ा जं. (HWH) – चन्दनपुर (CDAE) SUB 13:50

36036 चन्दनपुर् हाबरा लोकाल्

चन्दनपुर (CDAE) – हावड़ा जं. (HWH) SUB 15:02

36037 हाबारा चन्दनपुर् लोकाल्

हावड़ा जं. (HWH) – चन्दनपुर (CDAE) SUB 17:55

36038 चन्दनपुर् हाबरा लोकाल्

चन्दनपुर (CDAE) – हावड़ा जं. (HWH) SUB 19:33

37211 हावरा बन्देल् लोकल्

हावड़ा जं. (HWH) – बंदेल जं. (BDC) SUB 04:47

37213 हावरा बन्देल् लोकल्

हावड़ा जं. (HWH) – बंदेल जं. (BDC) SUB 05:14

37214 बन्देल् हाबरा लोकाल्

बंदेल जं. (BDC) – हावड़ा जं. (HWH) SUB 03:50

37216 बन्देल् हाबरा लोकाल्

बंदेल जं. (BDC) – हावड़ा जं. (HWH) SUB 04:45

37231 हावरा बन्देल् लोक

हावड़ा जं. (HWH) – बंदेल जं. (BDC) SUB 10:15

37233 हावरा बन्देल् लोकल्

हावड़ा जं. (HWH) – बंदेल जं. (BDC) SUB 10:30

37235 हावरा बन्देल् लोकल्

हावड़ा जं. (HWH) – बंदेल जं. (BDC) SUB 10:45

37237 हावरा बन्देल् लोकल्

हावड़ा जं. (HWH) – बंदेल जं. (BDC) SUB 10:55

37239 हावरा बन्देल् लोकल्

हावड़ा जं. (HWH) – बंदेल जं. (BDC) SUB 11:15

37241 हावरा बन्देल् लोकल्

हावड़ा जं. (HWH) – बंदेल जं. (BDC) SUB 12:00

37242 बन्देल् हाबरा लोकाल्

बंदेल जं. (BDC) – हावड़ा जं. (HWH) SUB 11:22

37243 हावरा बन्देल् लोकल्

हावड़ा जं. (HWH) – बंदेल जं. (BDC) SUB 12:20

37244 बन्देल् हाबरा लोकाल्

बंदेल जं. (BDC) – हावड़ा जं. (HWH) SUB 12:15

37245 हावरा बन्देल् लोकल्

हावड़ा जं. (HWH) – बंदेल जं. (BDC) SUB 12:55

37246 बन्देल् हाबरा लोकाल्

बंदेल जं. (BDC) – हावड़ा जं. (HWH) SUB 12:30

37247 हावरा बन्देल् लोकल्

हावड़ा जं. (HWH) – बंदेल जं. (BDC) SUB 13:15

37248 बन्देल् हाबरा लोकाल्

बंदेल जं. (BDC) – हावड़ा जं. (HWH) SUB 13:15

37249 हावरा बन्देल् लोकल्

हावड़ा जं. (HWH) – बंदेल जं. (BDC) SUB 13:25

37250 बन्देल् हाबरा लोकाल्

बंदेल जं. (BDC) – हावड़ा जं. (HWH) SUB 13:35

37251 हावरा बन्देल् लोकल्

हावड़ा जं. (HWH) – बंदेल जं. (BDC) SUB 13:33

37252 बन्देल् हाबरा लोकाल्

बंदेल जं. (BDC) – हावड़ा जं. (HWH) SUB 14:12

37253 हाबारा बन्देल् लोकल्

हावड़ा जं. (HWH) – बंदेल जं. (BDC) SUB 14:40

37254 बन्देल् हाबरा लोकाल्

बंदेल जं. (BDC) – हावड़ा जं. (HWH) SUB 14:50

37256 बन्देल् हाबरा लोकाल्

बंदेल जं. (BDC) – हावड़ा जं. (HWH) SUB 15:10

37260 बन्देल् हाबरा लोकाल्

बंदेल जं. (BDC) – हावड़ा जं. (HWH) SUB 16:05

37262 बन्देल् हाबरा लोकाल्

बंदेल जं. (BDC) – हावड़ा जं. (HWH) SUB 16:40

37266 बन्देल् हावरा लोकाल्

बंदेल जं. (BDC) – हावड़ा जं. (HWH) SUB 17:13

37272 बन्देल् हाबरा लोकाल्

बंदेल जं. (BDC) – हावड़ा जं. (HWH) SUB 18:20

37305 आन्दोलोन् लोकाल्

हावड़ा जं. (HWH) – सिंगुर (SIU) SUB 19:15

37306 सिन्गुर् हाबरा लोकाल्

सिंगुर (SIU) – हावड़ा जं. (HWH) SUB 21:05

37307 हावरा हरिपाल् लोकल्

हावड़ा जं. (HWH) – हरीपाल (HPL) SUB 06:52

37308 हरिपाल् हाबरा लोकाल्

हरीपाल (HPL) – हावड़ा जं. (HWH) SUB 08:30

37309 हावरा टारकेस्वर लोकाल

हावड़ा जं. (HWH) – तारकेश्वर (TAK) SUB 04:55

37312 तारकेस्वर् हाबरा लोकाल्

तारकेश्वर (TAK) – हावड़ा जं. (HWH) SUB 03:50

37319 हावरा तरकेस्वर् लोकल्

हावड़ा जं. (HWH) – तारकेश्वर (TAK) SUB 10:20

37327 हावारा तरकेस्वर् लोकल्

हावड़ा जं. (HWH) – तारकेश्वर (TAK) SUB 13:38

37330 तारकेश्बर हावडा लोकाल

तारकेश्वर (TAK) – हावड़ा जं. (HWH) SUB 12:00

37335 हाबारा तारकेस्वर् लोकाल्

हावड़ा जं. (HWH) – तारकेश्वर (TAK) SUB 17:42

37338 तारकेस्वेर हावरा लोकाल

तारकेश्वर (TAK) – हावड़ा जं. (HWH) SUB 15:15

37343 हाबारा तारकेस्वर् लोकाल्

हावड़ा जं. (HWH) – तारकेश्वर (TAK) SUB 20:05

37348 तारकेश्बर हावडा लोकाल

तारकेश्वर (TAK) – हावड़ा जं. (HWH) SUB 19:33

37354 तारकेस्वर् हाबरा लोकाल्

तारकेश्वर (TAK) – हावड़ा जं. (HWH) SUB 23:00

37411 शेराफुलि तारकेस्वर् लोकाल्

सियोराफुली (SHE) – तारकेश्वर (TAK) SUB 05:15

37412 तारकेस्वर् शेरफुलि लोकाल्

तारकेश्वर (TAK) – सियोराफुली (SHE) SUB 04:05

37415 सेयोराप्हुलि तारकेस्वर् लोकल

सियोराफुली (SHE) – तारकेश्वर (TAK) SUB 08:25

37416 तारकेस्वर् सेयोराप्हुलि लोकल

तारकेश्वर (TAK) – सियोराफुली (SHE) SUB 07:25

37611 हावरा पान्दुया लोकल्

हावड़ा जं. (HWH) – पंडुआ (PDA) SUB 11:42

37614 पान्डुया हावडा लोकल

पंडुआ (PDA) – हावड़ा जं. (HWH) SUB 13:30

37652 मेमारी हावडा लोकल

मेमारी (MYM) – हावड़ा जं. (HWH) SUB 11:10

37655 हावरा मेमारि लोकल्

हावड़ा जं. (HWH) – मेमारी (MYM) SUB 12:45

37657 हावरा मेमारि लोकल्

हावड़ा जं. (HWH) – मेमारी (MYM) SUB 13:43

37658 मेमारी हावडा लोकल

मेमारी (MYM) – हावड़ा जं. (HWH) SUB 16:05

37732 मेमारि बन्देल् लोकाल्

मेमारी (MYM) – बंदेल जं. (BDC) SUB 21:50

37744 काटोया बन्देल् लोकाल्

कटवा (KWAE) – बंदेल जं. (BDC) SUB 08:45

37746 काटोया बन्देल् लोकाल्

कटवा (KWAE) – बंदेल जं. (BDC) SUB 11:10

37749 बन्देल् कटवा लोकाल्

बंदेल जं. (BDC) – कटवा (KWAE) SUB 12:15

37751 बन्देल् कटवा लोकल्

बंदेल जं. (BDC) – कटवा (KWAE) SUB 14:35

37782 बर्धमान् बन्देल् लोकाल्

बर्दवान (BWN) – बंदेल जं. (BDC) SUB 06:45

37783 बेन्डेल बर्धमान लोकल

बंदेल जं. (BDC) – बर्दवान (BWN) SUB 04:20

37785 बेन्डेल बर्धमान लोकल

बंदेल जं. (BDC) – बर्दवान (BWN) SUB 05:45

37786 बर्धमान् बन्देल् लोकाल्

बर्दवान (BWN) – बंदेल जं. (BDC) SUB 03:35

37825 हावरा बर्धमान् लोकल्

हावड़ा जं. (HWH) – बर्दवान (BWN) SUB 10:05

37827 हावरा बर्धमन् लोकल्

हावड़ा जं. (HWH) – बर्दवान (BWN) SUB 11:25

37829 हावरा बर्धमन् लोकल्

हावड़ा जं. (HWH) – बर्दवान (BWN) SUB 12:30

37832 बर्धमान् हाबरा लोकाल्

बर्दवान (BWN) – हावड़ा जं. (HWH) SUB 09:57

37834 बर्धमान् हाबरा लोकाल्

बर्दवान (BWN) – हावड़ा जं. (HWH) SUB 11:22

37836 बर्धमान् हाबरा लोकाल्

बर्दवान (BWN) – हावड़ा जं. (HWH) SUB 12:25

37915 हावरा काटवा लोकल्

हावड़ा जं. (HWH) – कटवा (KWAE) SUB 10:00

37917 हावरा काटवा लोकल्

हावड़ा जं. (HWH) – कटवा (KWAE) SUB 12:10

37922 काटोया हाबरा लोकाल्

कटवा (KWAE) – हावड़ा जं. (HWH) SUB 10:20

37924 काटोया हाबरा लोकाल्

कटवा (KWAE) – हावड़ा जं. (HWH) SUB 14:45

38801 हव्ह्-म्द्न् सुब् लोसल्

हावड़ा जं. (HWH) – मिदनापुर (MDN) SUB 02:45

38808 मिद्नपुर् होव्रह लोसल्

मिदनापुर (MDN) – हावड़ा जं. (HWH) SUB 06:35

47105 हय्देरबद्-लिन्गम्पल्लि

हैदराबाद डेक्कन (HYB) – लिंगमपल्ली (LPI) SUB 10:00

47109 हय्देरबद्-लिन्गम् पल्लि

हैदराबाद डेक्कन (HYB) – लिंगमपल्ली (LPI) SUB 11:35

47110 हय्द्रबद्-लिन्गम्पल्लि

हैदराबाद डेक्कन (HYB) – लिंगमपल्ली (LPI) SUB 12:20

47111 हय्देरबद्-लिन्गम्पल्लि

हैदराबाद डेक्कन (HYB) – लिंगमपल्ली (LPI) SUB 13:00

47112 हय्देरबद्-लिन्गम्पल्लि

हैदराबाद डेक्कन (HYB) – लिंगमपल्ली (LPI) SUB 14:00

47114 हय्देरबद्-लिन्गम्पल्लि

हैदराबाद डेक्कन (HYB) – लिंगमपल्ली (LPI) SUB 15:00

47116 हय्देरबद्-लिन्गम्पल्लि

हैदराबाद डेक्कन (HYB) – लिंगमपल्ली (LPI) SUB 15:35

47118 हय्देरबद्-लिन्गम्पल्लि

हैदराबाद डेक्कन (HYB) – लिंगमपल्ली (LPI) SUB 16:30

47120 हय्देरबद्-लिन्गम्पल्लि

हैदराबाद डेक्कन (HYB) – लिंगमपल्ली (LPI) SUB 17:20

47129 लिन्गम्पल्ली-हैदराबाद

लिंगमपल्ली (LPI) – हैदराबाद डेक्कन (HYB) SUB 08:10

47132 लिन्गम्पल्लि-हय्देरबद्

लिंगमपल्ली (LPI) – हैदराबाद डेक्कन (HYB) SUB 10:15

47133 लिन्गम्पल्लि

लिंगमपल्ली (LPI) – हैदराबाद डेक्कन (HYB) SUB 11:10

47135 लिन्गपल्लि-हयदेरबद्

लिंगमपल्ली (LPI) – हैदराबाद डेक्कन (HYB) SUB 11:55

47136 लिन्गम्पल्लि-हय्देरबद्

लिंगमपल्ली (LPI) – हैदराबाद डेक्कन (HYB) SUB 12:50

47137 लिन्गमपल्लि-हय्देरबद्

लिंगमपल्ली (LPI) – हैदराबाद डेक्कन (HYB) SUB 13:20

47138 लिन्गपल्लि-हय्दरबद्

लिंगमपल्ली (LPI) – हैदराबाद डेक्कन (HYB) SUB 14:25

47139 लिन्गम्पल्लि-हय्दबद्

लिंगमपल्ली (LPI) – हैदराबाद डेक्कन (HYB) SUB 15:30

47140 लिन्गम्पल्लि-हय्दबद्

लिंगमपल्ली (LPI) – हैदराबाद डेक्कन (HYB) SUB 16:10

47150 फल्कनम-लिन्गम्पल्लि

सिकंदराबाद जं. (SC) – लिंगमपल्ली (LPI) SUB 06:45

47153 फलक्नुम-लिन्गम्पल्ल्

केसीजी फलकनुमा (FM) – लिंगमपल्ली (LPI) SUB 06:30

47164 फल्क्नुम-लिन्गम्पल्लि

केसीजी फलकनुमा (FM) – लिंगमपल्ली (LPI) SUB 18:17

47165 फलक्नुम-लिन्गम्पल्लि

केसीजी फलकनुमा (FM) – लिंगमपल्ली (LPI) SUB 10:02

47166 फल्क्नुम-लिन्गम्पल्लि

केसीजी फलकनुमा (FM) – लिंगमपल्ली (LPI) SUB 19:10

47170 फल्क्नुम-लिन्गम्पल्लि

केसीजी फलकनुमा (FM) – लिंगमपल्ली (LPI) SUB 22:05

47176 लिन्गम्पल्लि-फलक्नुम

लिंगमपल्ली (LPI) – केसीजी फलकनुमा (FM) SUB 08:25

47187 ल्पि-फ्म्

लिंगमपल्ली (LPI) – केसीजी फलकनुमा (FM) SUB 17:30

47189 लिन्गम्पल्लि-फलक्नुम

लिंगमपल्ली (LPI) – केसीजी फलकनुमा (FM) SUB 11:40

47190 लिन्गम्पल्लि-फलक्नुम

लिंगमपल्ली (LPI) – केसीजी फलकनुमा (FM) SUB 18:35

47191 लिन्गम्पल्ली-फलक्नुमा

लिंगमपल्ली (LPI) – केसीजी फलकनुमा (FM) SUB 19:55

47192 ल्पि-फ्म्

लिंगमपल्ली (LPI) – केसीजी फलकनुमा (FM) SUB 21:00

47195 लिन्गम्पल्लि-सेसुन्देरबद्

लिंगमपल्ली (LPI) – सिकंदराबाद जं. (SC) SUB 22:20

47203 फलक्नम-लिन्गम्पल्लि

केसीजी फलकनुमा (FM) – लिंगमपल्ली (LPI) SUB 20:40

47210 ल्पि-फ्म्

लिंगमपल्ली (LPI) – केसीजी फलकनुमा (FM) SUB 16:40

47220 फ्म्-र्स्प्त्

केसीजी फलकनुमा (FM) – लिंगमपल्ली (LPI) SUB 22:35

52965 डा. अम्बेडकर नगर कालाकुन्ड्

DR. AMBEDKAR NAGAR (DADN) – कालकुंड (KKD) PAS 11:05

52966 कालाकुन्ड डा. अम्बेडकर नगर

कालकुंड (KKD) – DR. AMBEDKAR NAGAR (DADN) PAS 15:34