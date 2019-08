नई दिल्ली: पाकिस्तान द्वारा समझौता एक्सप्रेस का परिचालन बंद करने की घोषणा करने के बाद भारत ने रविवार को दिल्ली-अटारी के बीच चलने वाली समझौता लिंक एक्सप्रेस को रद्द कर दिया. उत्तर रेलवे के सीपीआरओ दीपक कुमार ने कहा कि पाकिस्तान द्वारा लाहौर और अटारी के बीच चलने वाली समझौता एक्सप्रेस का परिचालन बंद करने की घोषणा करने के बाद दिल्ली और अटारी के बीच चलने वाली समझौता लिंक एक्सप्रेस का भी परिचालन रद्द कर दिया गया है.

Northern Railway’s Chief Public Relations Officer (CPRO): Inconsequent to Pakistan’s decision to cancel Samjhauta Express 14607/14608 running between Lahore and Attari, the Samjhauta Link Express train number 14001/14002 running between Delhi and Attari also stands cancelled pic.twitter.com/frtB4htbg5

— ANI (@ANI) August 11, 2019