Train Cancelled List of 30th May 2022: रेल यात्रियों के लिए एक जरूरी सूचना है. आज यानी 30 मई 2022 को भारतीय रेलवे (Indian Railway Cancelled Trains) ने 372 ट्रेनों को रद्द करने का फैसला किया है. इन रद्द ट्रेनो में ज्यादातर पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेनें शामिल हैं. भारतीय रेलवे की तरफ से यात्रियों को सलाह दी गई है कि स्टेशन पर जाने से पहले एक बार अपनी ट्रेन का स्टेटस जरूर चेक कर लें. साथ ही अगर आपने वेबसाइट या काउंटर से टिकट कराया है तो रेलवे द्वारा आपोक किराए का पूरा रिफंड किया जाएगा.

ट्रेन रद्द होने के कारण

भारतीय रेलवे यात्रियों की सहूलियत के लिए आए दिन कुछ न कुछ करता रहता है. ऐसे में ट्रेन कैंसल होने के कई कारण हो सकते हैं. यात्रियों को परेशान न हो इसलिए रेलवे ट्रैक, डिब्बो की मरम्मत, रेलवे को अपडेट करने का काम करता रहता है. इस कारण भी कई बार ट्रेनों को रद्द करना पड़ता है रूट में बदलाव करना पड़ता है. कई बार खराब मौसम ट्रेनों को रद्द या देरी का कारण बनते हैं.

कई ट्रेनें रद्द, कई डायवर्ट

30 मई 2022 को रेलवे ने कुल 372 ट्रेनों (Train Cancel List of 30 May 2022) को रद्द कर दिया है. वहीं कुल 24 ट्रेन के रूटों में बदलाव किया गया है. 11 ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया है. ऐसे में अगर आप यात्रा करने वाले हैं तो एक बार अपने ट्रेन का स्टेटस जरूर चेक करें वरना आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है.

कैसे करें चेक

– कैंसल ट्रेनों की लिस्ट देखने के लिए आपको enquiry.indianrail.gov.in/mntes पर विजिट करना होगा.

– यहां Exceptional Trains के विकल्प को चुनें.

– अब कैंसल, रिशेड्यूल और डायवर्ट ट्रेनों की लिस्ट देख सकते हैं.