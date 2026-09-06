EnglishHindi

बिहार में बाढ़ का कहर, रेलवे ने रद्द की कई ट्रेनें; घर से निकलने से पहले चेक कर लें लिस्ट

Indian Railways: बिहार में हो रही लगातार बारिश की वजह से कई नदियां उफान पर हैं, ऐसे में बाढ़ का खतरा तेजी से बढ़ा रहा है. मौजूदा हालात को देखते हुए इंडियन रेलवे ने कई ट्रेनों के रद्द कर दिया है.

Written by: Rishabh Kumar Edited by: Rishabh Kumar
Published: September 6, 2026, 3:57 PM IST
Indian Railways
बिहार में बाढ़ का कहर, रेलवे ने रद्द की कई ट्रेनें (Image: AI)

Indian Railways: बिहार में बाढ़ के बढ़ते खतरे को देखते हुए इंडियन रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बड़ा कदम उठाया है. पूर्व मध्य रेलवे (ECR) के अंदर आने वाले पटना-गया रेलखंड में स्थिति बेहद गंभीर हैं, रिपोर्ट्स के मुताबिक, पुनपुन और परसा बाजार स्टेशनों के बीच स्थित पुल संख्या 21 के पास पानी का स्तर खतरे के निशान से ऊपर आ गया है. ऐसे में सुरक्षा को देखते हुए रेलवे ने डाउन लाइन पर ट्रेनों के संचालन को रोक दिया है.

हालात पर रेलवे की नजर

रेलवे के आदेश के अनुसार, बाढ़ की वजह से लोकल मेमू ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है और लंबी रूट की ट्रेनों को डायवर्ट कर दिया है. पूर्व मध्य रेलवे के अनुसार, इंजीनियरिंग विभाग की टीम लगातार पुल और बाढ़ के हालात पर नजर बना के रखी हुई है. जैसी ही हालात सामान्य होते हैं वैसे ही ट्रेनों की आवाजाही फिर शुरू हो जाएगी.

और पढ़ें: ट्रेन में चूहे का आतंक! AC फर्स्ट क्लास में सफर कर रहे बुजुर्ग को नाक पर काटा, लगवाना पड़ा इंजेक्शन

रद्द की गई ट्रेनों की लिस्ट

ट्रेन नंबर ट्रेन रूट 7 सितंबर
63242 MEMU गया – पटना रद्द
63244 MEMU गया – पटना रद्द
63245 MEMU पटना – गया रद्द
63247 MEMU पटना – गया रद्द
63248 MEMU गया – पटना रद्द
63251 MEMU पटना – गया रद्द
63256 MEMU गया – पटना रद्द
63274 MEMU पटना – राजगीर रद्द
63250 MEMU गया – पटना रद्द
63253 MEMU पटना – गया रद्द

रूट बदलकर चलाई जा रहीं 6 प्रमुख ट्रेनें

ट्रेन नंबर ट्रेन का नाम तारीख बदला हुआ रूट
18625 पूर्णिया कोर्ट – हटिया एक्सप्रेस 7 सितंबर BKPL–RGD–TIA–PMI–BNF → PNBE–GAYA–KQR
18626 हटिया – पूर्णिया कोर्ट एक्सप्रेस 7 सितंबर BNF–PMI–TIA–RGD–BKPL → KQR–GAYA–PNBE
13329 धनबाद – पटना एक्सप्रेस 7 सितंबर BNF–PMI–TIA–IPR–FUT–PNBE
13330 पटना – धनबाद एक्सप्रेस 7 सितंबर PNBE–FUT–IPR–TIA–PMI–BNF
15137 राजगीर – बनारस एक्सप्रेस 7 सितंबर PNBE–ARA–BXR–DDU
15138 बनारस – राजगीर एक्सप्रेस 7 सितंबर DDU–BXR–ARA–PNBE

यात्रियों से रेलवे की अपील

इंडियन रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे घर से निकलने से पहले ट्रेन की स्थिति के बारे में जानकारी जरूर ले. ट्रेनों की लाइव अपडेट्स के लिए वो रेलवे के नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम (NTES) ऐप या वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके अलावा किसी भी भ्रम या ट्रेन संबंधी जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 139 कॉल कर सकते हैं.

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Rishabh Kumar

Rishabh Kumar

ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.