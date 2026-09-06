बिहार में बाढ़ का कहर, रेलवे ने रद्द की कई ट्रेनें; घर से निकलने से पहले चेक कर लें लिस्ट

Indian Railways: बिहार में बाढ़ के बढ़ते खतरे को देखते हुए इंडियन रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बड़ा कदम उठाया है. पूर्व मध्य रेलवे (ECR) के अंदर आने वाले पटना-गया रेलखंड में स्थिति बेहद गंभीर हैं, रिपोर्ट्स के मुताबिक, पुनपुन और परसा बाजार स्टेशनों के बीच स्थित पुल संख्या 21 के पास पानी का स्तर खतरे के निशान से ऊपर आ गया है. ऐसे में सुरक्षा को देखते हुए रेलवे ने डाउन लाइन पर ट्रेनों के संचालन को रोक दिया है.
रेलवे के आदेश के अनुसार, बाढ़ की वजह से लोकल मेमू ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है और लंबी रूट की ट्रेनों को डायवर्ट कर दिया है. पूर्व मध्य रेलवे के अनुसार, इंजीनियरिंग विभाग की टीम लगातार पुल और बाढ़ के हालात पर नजर बना के रखी हुई है. जैसी ही हालात सामान्य होते हैं वैसे ही ट्रेनों की आवाजाही फिर शुरू हो जाएगी.
|ट्रेन नंबर
|ट्रेन
|रूट
|7 सितंबर
|63242
|MEMU
|गया – पटना
|रद्द
|63244
|MEMU
|गया – पटना
|रद्द
|63245
|MEMU
|पटना – गया
|रद्द
|63247
|MEMU
|पटना – गया
|रद्द
|63248
|MEMU
|गया – पटना
|रद्द
|63251
|MEMU
|पटना – गया
|रद्द
|63256
|MEMU
|गया – पटना
|रद्द
|63274
|MEMU
|पटना – राजगीर
|रद्द
|63250
|MEMU
|गया – पटना
|रद्द
|63253
|MEMU
|पटना – गया
|रद्द
|ट्रेन नंबर
|ट्रेन का नाम
|तारीख
|बदला हुआ रूट
|18625
|पूर्णिया कोर्ट – हटिया एक्सप्रेस
|7 सितंबर
|BKPL–RGD–TIA–PMI–BNF → PNBE–GAYA–KQR
|18626
|हटिया – पूर्णिया कोर्ट एक्सप्रेस
|7 सितंबर
|BNF–PMI–TIA–RGD–BKPL → KQR–GAYA–PNBE
|13329
|धनबाद – पटना एक्सप्रेस
|7 सितंबर
|BNF–PMI–TIA–IPR–FUT–PNBE
|13330
|पटना – धनबाद एक्सप्रेस
|7 सितंबर
|PNBE–FUT–IPR–TIA–PMI–BNF
|15137
|राजगीर – बनारस एक्सप्रेस
|7 सितंबर
|PNBE–ARA–BXR–DDU
|15138
|बनारस – राजगीर एक्सप्रेस
|7 सितंबर
|DDU–BXR–ARA–PNBE
इंडियन रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे घर से निकलने से पहले ट्रेन की स्थिति के बारे में जानकारी जरूर ले. ट्रेनों की लाइव अपडेट्स के लिए वो रेलवे के नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम (NTES) ऐप या वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके अलावा किसी भी भ्रम या ट्रेन संबंधी जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 139 कॉल कर सकते हैं.
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