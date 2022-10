Train Cancelled Today: भारतीय रेलवे ने आज यानी गुरुवार को भी 144ट्रेनों को रद कर दिया है, इसमें से 145 ट्रेनों को पूरी तरह से और 28 ट्रेनों को आंशिक कैंसिल किया गया है. रद की गई ट्रेनों में महाराष्ट्र, पंजाब,दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, बिहार, तमिलनाडु और तेलंगाना से चलने वाली गाड़ियां शामिल हैं.Also Read - Indian Railways : रेलवे कर्मचारियों को दिवाली से पहले सरकार ने दिया तोहफा, मिलेगा 78 दिनों का बोनस

इसके अलावा रेलवे ने 14 ट्रेनों को रीशेड्यूल्ड और 15 ट्रेनों को डायवर्ट किया है, इसमें मेल, एक्सप्रेस, जनशताब्दी, लोकल और कई इंटरसिटी ट्रेनें शामिल हैं. अगर आज आप भी ट्रेन से कहीं जाने का प्लान कर रहे हैं या किसी ट्रेन में टिकट बुक कराया हुआ है, तो एक बार घर से निकलने से पहले रद ट्रेनों की सूची एक बार जरूर देख लें.

यहां देखें कैंसिल ट्रेनों की सूची

01135 BSL-PUNE SPL TOD 6:15 BHUSAVAL JN (BSL) – DAUND JN (DD)

01136 PUNE-BSL SPL TOD 12:00 DAUND JN (DD) – BHUSAVAL JN (BSL)

01535 PUNE-PLLD DMU SPL PSPC 5:55 PUNE JN (PUNE) – PHALTAN (PLLD)

01536 PLLD-PUNE SPECIAL PSPC 18:00 PHALTAN (PLLD) – PUNE JN (PUNE)

01537 LNN-PLLD SPECIAL PSPC 15:00 LONAND (LNN) – PHALTAN (PLLD)

01538 PLLD-LNN SPECIAL PSPC 11:00 PHALTAN (PLLD) – LONAND (LNN)

01539 PUNE STR DMU PSPC 18:30 PUNE JN (PUNE) – SATARA (STR)

01540 STR-PUNE DMU PSPC 6:20 SATARA (STR) – PUNE JN (PUNE)

01605 PTK-JMKR EXP SPL PSPC 17:15 PATHANKOT (PTK) – JAWLMUKHI ROAD (JMKR)

01606 PTK-JMKR EXP SPL PSPC 4:35 JAWLMUKHI ROAD (JMKR) – PATHANKOT (PTK)

01607 PTK-JDNX SPL PSPC 2:05 PATHANKOT (PTK) – JOGINDER NAGAR (JDNX)

01608 BJPL-PTK EXP SPL PSPC 4:00 BAIJNATHPAPROLA (BJPL) – PATHANKOT (PTK)

01609 PTK-BJPL XPRES SPL PSPC 15:20 PATHANKOT (PTK) – BAIJNATHPAPROLA (BJPL)

01610 BJPL-PTK SPL PSPC 17:55 BAIJNATHPAPROLA (BJPL) – PATHANKOT (PTK)

01671 ANVT-UHP TOD SPL TOD 23:00 ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) – UDHAMPUR (UHP)

01885 BINA-DMO UNRSERVED EXP PSPC 18:00 BINA JN (BINA) – DAMOH (DMO)

01921 PUNE-VGLB SUMMER SPL EXP TOD 15:15 PUNE JN (PUNE) – VIRANGANA LAKSHMIBAI (VGLB)

03085 NHT-AZ MEMU PGR SPL PSPC 22:25 AZIMGANJ JN (AZ) – NALHATI JN (NHT)

03086 AZ-NHT MEMU PGR SPL PSPC 5:35 NALHATI JN (NHT) – AZIMGANJ JN (AZ)

03087 AZ RPH MEMU PGR SPL PSPC 4:22 AZIMGANJ JN (AZ) – RAMPUR HAT (RPH)

03094 RPH – AZ MEMU PGR SPL PSPC 18:20 RAMPUR HAT (RPH) – AZIMGANJ JN (AZ)

03591 BKSC-ASN MEMU PGR SPL PSPC 15:40 BOKARO STEEL CITY (BKSC) – ASANSOL MAIN (ASN)

03592 ASN-BKSC MEMU PGR SPL PSPC 7:05 ASANSOL MAIN (ASN) – BOKARO STEEL CITY (BKSC)

04489 LKO-NZM SPL TOD 19:05 LUCKNOW (LKO) – HAZRAT NIZAMUDDIN JN (NZM)

04551 BTI-FKA EXP SPL PSPC 9:40 BHATINDA (BTI) – FAZILKA (FKA)

04552 FKA-BTI MEXP SPL PSPC 13:15 FAZILKA (FKA) – BHATINDA (BTI)

04601 PTK-JDNX PASSANGER PSPC 10:10 PATHANKOT (PTK) – JOGINDER NAGAR (JDNX)

04602 JDNX-PTK PASSNGER PSPC 7:10 JOGINDER NAGAR (JDNX) – PATHANKOT (PTK)

04647 PTK-BJPL EXP SPL PSPC 8:45 PATHANKOT (PTK) – BAIJNATHPAPROLA (BJPL)

04648 BJPL-PTK EXP SPL PSPC 16:25 BAIJNATHPAPROLA (BJPL) – PATHANKOT (PTK)

04685 PTK-BJPL EXPSPL PSPC 12:50 PATHANKOT (PTK) – BAIJNATHPAPROLA (BJPL)

04686 JDNX-PTK PASSNGER PSPC 11:55 JOGINDER NAGAR (JDNX) – PATHANKOT (PTK)

04699 PTK-BJPL EXPSPL PSPC 6:00 PATHANKOT (PTK) – BAIJNATHPAPROLA (BJPL)

04700 BJPL-PTK EXPSPL PSPC 7:10 BAIJNATHPAPROLA (BJPL) – PATHANKOT (PTK)

05031 GKP-GD UN-RESERVED PSPC 18:25 GORAKHPUR (GKP) – GONDA JN (GD)

05032 GD-GKP UN-RESERVED PSPC 4:15 GONDA JN (GD) – GORAKHPUR (GKP)

05091 GD-STP SPL PSPC 11:45 GONDA JN (GD) – SITAPUR (STP)

05092 STP-GD SPECIAL PSPC 6:45 SITAPUR (STP) – GONDA JN (GD)

05136 ARJ-CPR EXP SPL PSPC 15:00 AUNRIHAR JN. (ARJ) – CHHAPRA (CPR)

05334 MB-RMR EXP PSPC 4:30 MORADABAD (MB) – RAMNAGAR (RMR)

05363 MB-KGM SPL EXP PSPC 6:05 MORADABAD (MB) – KATHGODAM (KGM)

05364 KGM-MB SPL EXP PSPC 15:45 KATHGODAM (KGM) – MORADABAD (MB)

05366 RMR-MB SPL EXP PSPC 21:10 RAMNAGAR (RMR) – MORADABAD (MB)

05383 LKU-KPV SPL EXP PSPC 12:30 LALKUA JN. (LKU) – KASHIPUR (KPV)

05384 KPV-LKU SPL EXP PSPC 17:45 KASHIPUR (KPV) – LALKUA JN. (LKU)

05445 CPR-BCY UNRESERVED EXP PSPC 16:10 CHHAPRA (CPR) – VARANASI CITY (BCY)

05446 BCY-CPR UNRESEVED EXP PSPC 5:00 VARANASI CITY (BCY) – CHHAPRA (CPR)

05453 GD-STP UN-RESERVED PSPC 4:45 GONDA JN (GD) – SITAPUR (STP)

05454 STP-GD UN-RESERVED PSPC 18:25 SITAPUR (STP) – GONDA JN (GD)

05459 STP-SPN UR SPL PSPC 9:30 SITAPUR (STP) – SHAHJEHANPUR (SPN)

05460 SPN-STP UR SPL PSPC 15:00 SHAHJEHANPUR (SPN) – SITAPUR (STP)

05517 DBG-HRGR DEMU SPECIAL PSPC 16:20 DARBHANGA JN (DBG) – HARNAGAR (HRGR)

05518 HRGR-DBG DEMU PASS SPECIA PSPC 5:00 HARNAGAR (HRGR) – DARBHANGA JN (DBG)

05591 DBG-HRGR DEMU SPECIAL PSPC 8:25 DARBHANGA JN (DBG) – HARNAGAR (HRGR)

05592 HRGR-DBG DEMU SPECIAL PSPC 14:45 HARNAGAR (HRGR) – DARBHANGA JN (DBG)

06635 STA-MKP MEMU SPL PSPC 16:00 SATNA (STA) – MANIKPUR JN (MKP)

06636 MKP-STA PASS MEMU SPL PSPC 19:25 MANIKPUR JN (MKP) – SATNA (STA)

06637 STA-MKP PASS MEMU PSPC 5:25 SATNA (STA) – MANIKPUR JN (MKP)

06638 MKP-STA PASS MEMU PSPC 8:15 MANIKPUR JN (MKP) – SATNA (STA)

06663 MDU-SCT EXP SPL PSPC 11:30 MADURAI JN (MDU) – SENGOTTAI (SCT)

06664 SCT-MDU EXP SPL PSPC 11:50 SENGOTTAI (SCT) – MADURAI JN (MDU)

06802 CBE-SA MEMU EXP SPL PSPC 9:05 COIMBATORE JN (CBE) – SALEM JN (SA)

06803 SA-CBE MEMU EXP SPL PSPC 13:40 SALEM JN (SA) – COIMBATORE JN (CBE)

06919 UBL-BJP PASS SPL TOD 6:25 HUBLI JN (UBL) – BIJAPUR (BJP)

06929 ATT-ASR EXP SPL PSPC 7:30 AMRITSAR JN (ASR) – ATARI (ATT)

06930 ATT-ASR EXP SPL PSPC 8:20 ATARI (ATT) – AMRITSAR JN (ASR)

06977 JJJ-PGW EXP SPL PSPC 11:10 JAIJON DOABA (JJJ) – PHAGWARA JN (PGW)

07795 SC-MOB DEMU PSPC 5:45 SECUNDERABAD JN (SC) – MANOHARABAD (MOB)

07906 DBRT – LEDO DMU SPECIAL PSPC 7:05 DIBRUGARH TOWN (DBRT) – LEDO (LEDO)

07907 LEDO – DBRT DMU SPECIAL PSPC 17:50 LEDO (LEDO) – DIBRUGARH TOWN (DBRT)

08171 JSG-SBP MEMU SPECIAL PSPC 4:35 JHARSUGUDA JN (JSG) – SAMBALPUR (SBP)

08172 SBP-JSG MEMU SPECIAL PSPC 7:30 SAMBALPUR (SBP) – JHARSUGUDA JN (JSG)

08174 TATA-ASN MEMU PASS SPL PSPC 8:25 TATANAGAR JN (TATA) – ASANSOL MAIN (ASN)

08321 JSGR-HSRA FRT SPECIAL TRST 7:30 JHARSUGUDA ROAD (JSGR) – HOSUR (HSRA)

09108 EKNR – PRTN SPECIAL PSPC 9:50 EKTA NAGAR (EKNR) – PRATAPNAGAR (PRTN)

09109 PRTN – EKNR SPECIAL PSPC 12:15 PRATAPNAGAR (PRTN) – EKTA NAGAR (EKNR)

09110 EKNR – PRTN SPECIAL PSPC 13:55 EKTA NAGAR (EKNR) – PRATAPNAGAR (PRTN)

09113 PRTN – EKNR SPL PSPC 15:45 PRATAPNAGAR (PRTN) – EKTA NAGAR (EKNR)

09483 MSH – PTN PASSENGER PSPC 6:05 MAHESANA JN (MSH) – PATAN (PTN)

09484 PTN – MSH PASSENGER PSPC 19:20 PATAN (PTN) – MAHESANA JN (MSH)

10101 RATNAGIRI- MADGAON MEX 1:40 RATNAGIRI (RN) – MADGAON (MAO)

10102 MADGAON – RATNAGIRI MEX 19:00 MADGAON (MAO) – RATNAGIRI (RN)

11039 MAHARASHTRA EXP MEX 14:45 KOLHAPUR (KOP) – GONDIA JN (G)

11040 MAHARASHTRA EXP MEX 8:15 GONDIA JN (G) – KOLHAPUR (KOP)

11041 DR-SNSI VIA DDCC MEX 23:55 DADAR (DR) – SAINAGAR SIRIDI (SNSI)

11042 SNSI-DR SPL VIA PUNE MEX 20:10 SAINAGAR SIRIDI (SNSI) – DADAR (DR)

12849 BSP PUNE SF EXP SUF 11:20 BILASPUR JN. (BSP) – PUNE JN (PUNE)

13343 BSB-SKTN INTERCITY EXP MEX 14:10 VARANASI (BSB) – SHAKTINAGAR (SKTN)

13346 SGRL-BSB INTERCITY EXP MEX 5:30 SINGRAULI (SGRL) – VARANASI (BSB)

14203 BSB LKO INTERCITY MEX 17:50 VARANASI (BSB) – LUCKNOW (LKO)

14204 LKO BSB INTERCITY MEX 7:00 LUCKNOW (LKO) – VARANASI (BSB)

14213 BSB-GD INTERCITY MEX 14:00 VARANASI (BSB) – BAHRAICH (BRK)

14214 BSB-GD INTERCITY MEX 5:15 BAHRAICH (BRK) – VARANASI (BSB)

17227 DHNE-GNT MEX 6:30 DRONACHELLAM JN (DHNE) – GUNTUR JN (GNT)

17228 GNT-DHNE MEX 13:00 GUNTUR JN (GNT) – DRONACHELLAM JN (DHNE)

20927 PNU BHUJ SF EXP SUF 13:10 PALANPUR JN (PNU) – BHUJ (BHUJ)

20928 BHUJ PNU SF EXP SUF 11:05 BHUJ (BHUJ) – PALANPUR JN (PNU)

20948 EKNR – ADI JANSHATABDHI JSH 11:15 EKTA NAGAR (EKNR) – AHMEDABAD JN (ADI)

20949 ADI – EKNR JANSHATABDHI JSH 15:20 AHMEDABAD JN (ADI) – EKTA NAGAR (EKNR)

22141 PUNE-NGP SF EXP SUF 22:00 PUNE JN (PUNE) – NAGPUR (NGP)

22484 GIMB – JU EXP SUF 23:15 GANDHIDHAM BG (GIMB) – JODHPUR JN (JU)

22839 ROU-BBS INTERCITY EXP SUF 5:15 ROURKELA (ROU) – BHUBANESWAR (BBS)

22840 BBS-ROU INTERCITY EXPRESS SUF 13:40 BHUBANESWAR (BBS) – ROURKELA (ROU)

22959 JAMNAGAR INTERCITY SUF 15:50 VADODARA JN (BRC) – JAMNAGAR (JAM)

22960 SURAT – JAMNAGAR INTERCIT SUF 4:45 JAMNAGAR (JAM) – VADODARA JN (BRC)

31411 SDAH -NH LOCAL SUB 4:40 SEALDAH (SDAH) – NAIHATI JN (NH)

31414 NH – SDAH LOCAL SUB 4:50 NAIHATI JN (NH) – SEALDAH (SDAH)

31423 SDAH – NH LOCAL SUB 12:20 SEALDAH (SDAH) – NAIHATI JN (NH)

31432 NH-SDAH LOCAL SUB 13:40 NAIHATI JN (NH) – SEALDAH (SDAH)

31711 NH – RHA LOCAL SUB 5:00 NAIHATI JN (NH) – RANAGHAT JN (RHA)

31712 RHA-NH LOCAL SUB 4:05 RANAGHAT JN (RHA) – NAIHATI JN (NH)

36033 HWH-CDAE LOCAL SUB 10:30 HOWRAH JN (HWH) – CHANDANPUR (CDAE)

36034 CDAE HWH LOCAL SUB 11:55 CHANDANPUR (CDAE) – HOWRAH JN (HWH)

36823 HWH- BWN LOCAL SUB 10:15 HOWRAH JN (HWH) – BARDDHAMAN (BWN)

36825 HWH – BWN CHORD LOCAL SUB 11:22 HOWRAH JN (HWH) – BARDDHAMAN (BWN)

36838 BWN-HWH CHORD LOCAL SUB 11:48 BARDDHAMAN (BWN) – HOWRAH JN (HWH)

36840 BWN-HWH CHORD LOCAL SUB 13:05 BARDDHAMAN (BWN) – HOWRAH JN (HWH)

37211 HWH-BDC LOCAL SUB 4:47 HOWRAH JN (HWH) – BANDEL JN (BDC)

37216 BDC-HWH LOCAL SUB 4:45 BANDEL JN (BDC) – HOWRAH JN (HWH)

37246 BDC-HWH LOCAL SUB 12:30 BANDEL JN (BDC) – HOWRAH JN (HWH)

37247 HWH-BDC LOCAL SUB 13:15 HOWRAH JN (HWH) – BANDEL JN (BDC)

37253 HWH-BDC LOCAL SUB 14:40 HOWRAH JN (HWH) – BANDEL JN (BDC)

37256 BDC-HWH LOCAL SUB 15:10 BANDEL JN (BDC) – HOWRAH JN (HWH)

37305 ANDOLAN LOCAL SUB 19:15 HOWRAH JN (HWH) – SINGUR (SIU)

37306 SIU-HWH LOCAL SUB 21:05 SINGUR (SIU) – HOWRAH JN (HWH)

37307 HWH – HPL LOCAL SUB 6:52 HOWRAH JN (HWH) – HARIPAL (HPL)

37308 HPL-HWH LOCAL SUB 8:30 HARIPAL (HPL) – HOWRAH JN (HWH)

37319 HWH-TAK LOCAL SUB 10:20 HOWRAH JN (HWH) – TARAKESWAR (TAK)

37327 HWH – TAK LOCAL SUB 13:38 HOWRAH JN (HWH) – TARAKESWAR (TAK)

37330 TAK-HWH LOCAL SUB 12:00 TARAKESWAR (TAK) – HOWRAH JN (HWH)

37338 TAK-HWH LOCAL SUB 15:15 TARAKESWAR (TAK) – HOWRAH JN (HWH)

37343 HWH-TAK LOCAL SUB 20:05 HOWRAH JN (HWH) – TARAKESWAR (TAK)

37348 TAK-HWH LOCAL SUB 19:33 TARAKESWAR (TAK) – HOWRAH JN (HWH)

37411 SHE-TAK LOCAL SUB 5:15 SEORAPHULI (SHE) – TARAKESWAR (TAK)

37412 TAK-SHE LOCAL SUB 4:05 TARAKESWAR (TAK) – SEORAPHULI (SHE)

37415 SHE TAK LOCAL SUB 8:25 SEORAPHULI (SHE) – TARAKESWAR (TAK)

37416 TAK SHE LOCAL SUB 7:25 TARAKESWAR (TAK) – SEORAPHULI (SHE)

37731 BDC-MYM LOCAL SUB 20:47 BANDEL JN (BDC) – MEMARI (MYM)

37732 MYM-BDC LOCAL SUB 21:50 MEMARI (MYM) – BANDEL JN (BDC)

37782 BWN-BDC LOCAL SUB 6:45 BARDDHAMAN (BWN) – BANDEL JN (BDC)

37783 BDC-BWN LOCAL SUB 4:20 BANDEL JN (BDC) – BARDDHAMAN (BWN)

37785 BDC-BWN LOCAL SUB 5:45 BANDEL JN (BDC) – BARDDHAMAN (BWN)

37786 BWN-BDC LOCAL SUB 3:35 BARDDHAMAN (BWN) – BANDEL JN (BDC)

37825 HWH-BWN LOCAL SUB 10:05 HOWRAH JN (HWH) – BARDDHAMAN (BWN)

37836 BWN-HWH LOCAL SUB 12:25 BARDDHAMAN (BWN) – HOWRAH JN (HWH)