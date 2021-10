Indian Railways/IRCTC: किसान आज पूरे देश में रेल रोको आंदोलन के तहत ट्रेनों को रोककर अपना विरोध जता रहे हैं और लखीमपुर खीरी में हुई किसानों की हत्या के विरोध में जगह-जगह प्रदर्शन कर रहे हैं. किसानों के रेल रोको आंदोलन की वजह से रेलवे की यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई है. आज सुबह से ही किसान रेल की पटरियों पर बैठ गए हैं. इससे ट्रेनों के परिचालन पर असर पड़ा है. खासकर उत्‍तर भारत में रेल सेवाएं सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकती हैं.Also Read - Rail Roko Andolan Today: हरियाणा-पंजाब में ट्रेन की पटरी पर बैठे किसान, मंत्री की बर्खास्तगी-गिरफ्तारी की है मांग, LIVE Updates

इन रूट्स पर पड़ेगा ज्यादा असर Also Read - Sarkari Naukri 2021: देश के इन 5 संस्थानों में निकली बंपर भर्ती, 10वीं और 12वीं पास उम्मीदवार कर सकते हैं आवेदन

रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि जिन रेलवे स्टेशनों और उनके आस-पास के रेल सेक्शंस पर रेल सेवाएं ज्यादा प्रभावित होने की आशंका है, उनमें दिल्ली से रोहतक, पानीपत, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, कैथल, बहादुरगढ़, अंबाला, जालंधर, लुधियाना, चंडीगढ़, अमृतसर, जम्मू, मेरठ, गाजियाबाद, शामली, सहारनपुर, मुरादाबाद समेत कुछ अन्य सेक्शंस प्रमुख हैं. इन रूट्स पर रेल रोको आंदोलन का ज्यादा असर पड़ेगा. Also Read - 7th Pay Commission: इन सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा नवरात्रि, दशहरा और दिवाली बोनस, 17,951 रुपये तक अतिरिक्त वेतन

As of now, 30 locations are affected and 8 trains regulated in Northern Railway Zone: CPRO, Northern Railway on ‘Rail roko’ agitation

— ANI (@ANI) October 18, 2021