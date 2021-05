Indian Railways/IRCTC Cancelled Train List: भारतीय रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेनों को अगले आदेश तक रद्द कर दिया है. कैंसिल की गईं स्पेशल ट्रेनों (Special trains) में कुछ ट्रेनें रोज चलती थीं जबकि कुछ साप्ताहितक थीं. रद्द की गई ट्रेनों की रेलवे ने पूरी लिस्ट (Cancelled Train List) जारी की है. भारतीय रेलवे के मुताबिक इन ट्रेनों को रद्द करने के पीछे की वजह यात्रियों की कम संख्या है. पूर्वी रेलवे (Eastern Railway) ने गुरुवार को जिन रद्द की गई ट्रेनों की लिस्ट जारी की है उनमें पश्चिम बंगाल में चलने वाली ज्यादातर ट्रेनें शामिल हैं. Also Read - Work From Home से हो गए हैं Bore तो बोरियत दूर करने के लिए IRCTC का Work From Hotel का ऑफर

रद्द की गई ट्रेनों में गाड़ी संख्या 02341 भी है जो पश्चिम बंगाल के हावड़ा से आसनसोल के लिए रोज चलती थी. इसके अलावा आसनसोल से हावड़ा के लिए चलने वाली ट्रेन संख्या 02342 को भी रद्द कर दिया गया है. वहीं हावड़ा – रामपुरहट स्पेशल ट्रेन संख्या 02347 को भी रद्द कर दिया गया है. इसके अलावा रामपुरहट – हावड़ा स्पेशल ट्रेन संख्या 02348 को भी रद्द किया गया है. Also Read - Indian Railways/IRCTC: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, 21 मई से अगले आदेश तक कई ट्रेनें की गईं हैं कैंसिल, देखें Full List

यहां देखें रद्द की गई ट्रेनों की पूरी लिस्ट-



फिरोजपुर रेल संभाग ने कम यात्रियों के चलते रद्द की 16 एक्सप्रेस ट्रेनें Also Read - IRCTC/Indian Railways: रेलवे ने आज से कैंसिल कीं हैं ये स्पेशल ट्रेनें, यात्रा करने से पहले चेक कर लें पूरी List...

फिरोजपुर रेल संभाग ने बृहस्पतिवार को कहा कि उसने कोविड-19 महामारी के कारण कम यात्रियों के चलते 16 अनारक्षित एक्सप्रेस ट्रेनों को रद्द करने का निर्णय किया है. एक अधिकारी ने यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि रद्द की गयी ट्रेनों में अमृतसर-पठानकोट एक्सप्रेस, फजिल्का-बठिंडा डेमू, फिरोजपुर कैंट-फजिल्का एक्सप्रेस एवं जालंधर सिटी-फिरोजपुर कैंट शामिल हैं.

संभागीय रेल प्रबंधक राजेश अग्रवाल ने बताया कि कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर ट्रेनों में कम यात्री हो गये हैं. फिरोजपुर रेल संभाग पंजाब, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के एक हिस्से में ट्रेन सेवाएं प्रदान करता है.