Indian Railways/IRCTC: रेलवे ने 19 फरवरी यानी शनिवार को कई पैसेंजर, मेल-एक्सप्रेस सहित 400 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है. अगर आप भी आज ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो आपको घर से निकलने से पहले ही अपनी ट्रेन का स्टेटस पता कर लेना चाहिए. रेलवे ने इन कैंसिल की गई ट्रेनों की पूरी लिस्ट रेलवे की नेशनल ट्रेन एन्क्वायरी सिस्टम (NTES) की एक ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दी है. बता दें, भारतीय रेल ने देश भर में रेलवे के अलग-अलग जोनों में चल रहे मरम्मत, मौसम और दूसरी वजहों से इन ट्रेनों को कैंसिल करने का फैसला लिया है.Also Read - Indian Railway Recruitment 2022: रेलवे में गेटमैन के 323 पदों पर आई भर्ती, कल है आवेदन की अंतिम तिथि
19 फरवरी 2022 को कैंसिल की गई ट्रेनों की पूरी लिस्ट….
01539 PUNE STR DMU Also Read - Mumbai Local Trains: सेंट्रल रेलवे ने बढ़ाई AC ट्रेनों की संख्या, अब 10 के बजाय चलेंगी 44 AC लोकल; यहां देखें पूरा टाइम टेबल
PUNE JN (PUNE) – SATARA (STR) PSPC 18:30 Also Read - Indian Railway ने आज रद कर दी हैं 232 ट्रेनें, बिहार-झारखंड के यात्री ध्यान दें-18 और 21 फरवरी को हो सकती है दिक्कत
01540 STR-PUNE DMU
SATARA (STR) – PUNE JN (PUNE) PSPC 06:15
03042 AZ-KWAE PASSENGER SPL
AZIMGANJ JN (AZ) – KATWA JN. (KWAE) PSPC 03:30
03051 HWH- BWN MEMU PGR SPL
HOWRAH JN (HWH) – BARDDHAMAN (BWN) PSPC 01:50
03057 AZ-NILE PASS SPL
AZIMGANJ JN (AZ) – NIMITITA (NILE) PSPC 02:45
03060 NILE- KWAE PASS SPL
NIMITITA (NILE) – KATWA JN. (KWAE) PSPC 04:35
03068 AZ-KWAE MEMU PGR SPL
AZIMGANJ JN (AZ) – KATWA JN. (KWAE) PSPC 04:45
03085 NHT-AZ MEMU PGR SPL
AZIMGANJ JN (AZ) – NALHATI JN (NHT) PSPC 22:25
03087 AZ RPH MEMU PGR SPL
AZIMGANJ JN (AZ) – RAMPUR HAT (RPH) PSPC 04:20
03091 AZ-SBG SPL
AZIMGANJ JN (AZ) – SAHIBGANJ JN (SBG) PSPC 03:15
03094 RPH – AZ MEMU PGR SPL
RAMPUR HAT (RPH) – AZIMGANJ JN (AZ) PSPC 18:20
03427 JMP-KIUL PGR SPECIAL
JAMALPUR JN (JMP) – KIUL JN (KIUL) PSPC 03:15
03428 KIUL-JMP PGR SPECIAL
KIUL JN (KIUL) – JAMALPUR JN (JMP) PSPC 05:15
03461 TPH-RJL SPL
TINPAHAR JN (TPH) – RAJMAHAL (RJL) PSPC 03:50
03529 BWN-ASN MEMU PGR SPL
BARDDHAMAN (BWN) – ASANSOL JN (ASN) PSPC 04:00
03530 ASN-BWN MEMU PGR SPL
ASANSOL JN (ASN) – BARDDHAMAN (BWN) PSPC 04:55
03591 BKSC-ASN MEMU PGR SPL
BOKARO STL CITY (BKSC) – ASANSOL JN (ASN) PSPC 15:40
03592 ASN-BKSC MEMU PGR SPL
ASANSOL JN (ASN) – BOKARO STL CITY (BKSC) PSPC 07:05
04181 SFG-CNB MEX SPL
SUBEDARGANJ (SFG) – KANPUR CENTRAL (CNB) PSPC 06:10
04193 DDU-SFG MEMU SPL
PT.DEEN DAYAL UPADHYAYA JN. (DDU) – SUBEDARGANJ (SFG) PSPC 16:30
04194 SFG-DDU MEX SPL
SUBEDARGANJ (SFG) – PT.DEEN DAYAL UPADHYAYA JN. (DDU) PSPC 07:05
04301 MB-SRE MEMU MEXP SPL
MORADABAD (MB) – SAHARANPUR (SRE) PSPC 18:30
04302 SRE-MB MEMU MEXP SPL
SAHARANPUR (SRE) – MORADABAD (MB) PSPC 04:25
04359 CH-HW EXP SPL
CHANDAUSI JN (CH) – HARIDWAR JN (HW) PSPC 04:00
04360 HW-CH EXP SPL
HARIDWAR JN (HW) – CHANDAUSI JN (CH) PSPC 13:53
05138 PRRB-MAU EXP. SPL.
PRAYAGRAJ RAMBAG (PRRB) – MAU JN (MAU) PSPC 06:10
05220 HRGR-DBG DEMU PASS. SPL
HAR NAGAR (HRGR) – DARBHANGA JN (DBG) PSPC 05:15
05245 SEE-CPR MEMU PASS.SPL
SONPUR JN (SEE) – CHHAPRA (CPR) PSPC 15:30
05331 KGM-MB SPL EXP
KATHGODAM (KGM) – MORADABAD (MB) PSPC 07:25
05332 MB-KGM SPL EXP
MORADABAD (MB) – KATHGODAM (KGM) PSPC 14:45
05334 MB-RMR EXP
MORADABAD (MB) – RAMNAGAR (RMR) PSPC 04:30
05363 MB-KGM SPL EXP
MORADABAD (MB) – KATHGODAM (KGM) PSPC 06:05
05364 KGM-MB SPL EXP
KATHGODAM (KGM) – MORADABAD (MB) PSPC 15:45
05366 RMR-MB SPL EXP
RAMNAGAR (RMR) – MORADABAD (MB) PSPC 21:10
05701 MLDT-KIR PASSENGER SPL
MALDA TOWN (MLDT) – KATIHAR JN (KIR) PSPC 07:00
05702 KIR-MLDT PASSENGER SPL
KATIHAR JN (KIR) – MALDA TOWN (MLDT) PSPC 14:50
05717 MLFC-KIR PASSENGER SPL
MALDA COURT (MLFC) – KATIHAR JN (KIR) PSPC 14:00
05718 KIR-MLFC PASSENGER SPL
KATIHAR JN (KIR) – MALDA COURT (MLFC) PSPC 08:10
05823 RPAN-DKGN PASSENGER SPL
RANGAPARA NORTH (RPAN) – DEKARGAON (DKGN) PSPC 06:20
06261 SBC-HSRA MEMU
KSR BENGALURU (SBC) – HOSUR (HSRA) PSPC 09:25
06262 HSRA-SBC MEMU
HOSUR (HSRA) – KSR BENGALURU (SBC) PSPC 15:15
07288 GTL-DHNE
GUNTAKAL JN (GTL) – DHONE (DHNE) PSPC 11:40
07289 DHNE-GY
DHONE (DHNE) – GOOTY (GY) PSPC 13:20
07290 GY-DHNE
GOOTY (GY) – DHONE (DHNE) PSPC 14:40
07291 DHNE-KRNT
DHONE (DHNE) – KURNOOL CITY (KRNT) PSPC 16:45
07292 KRNT-GTL
KURNOOL CITY (KRNT) – GUNTAKAL JN (GTL) PSPC 08:30
07347 UBL-CTA UR EXP SPL
HUBLI JN (UBL) – CHITRADURG (CTA) PSPC 07:10
07348 CTA-UBL UR EXP SPL
CHITRADURG (CTA) – HUBLI JN (UBL) PSPC 14:00
07369 CMGR-YPR PASS SPL
CHIKKAMAGALURU (CMGR) – YASVANTPUR JN (YPR) PSPC 07:50
07370 YPR-CMGR PASS SPL
YASVANTPUR JN (YPR) – CHIKKAMAGALURU (CMGR) PSPC 15:30
07555 KIR – JBN DMU SPECIAL
KATIHAR JN (KIR) – JOGBANI (JBN) PSPC 14:45
07556 JBN – KIR DMU SPECIAL
JOGBANI (JBN) – KATIHAR JN (KIR) PSPC 18:00
07670 PASSENGER
DHONE (DHNE) – GUNTAKAL JN (GTL) PSPC 17:40
07671 GTL-KCG-PASSENGER
GUNTAKAL JN (GTL) – DHONE (DHNE) PSPC 06:00
07795 SC-MOB DEMU
SECUNDERABAD JN (SC) – MANOHARABAD (MOB) PSPC 05:45
07796 MOB-SC DEMU
MANOHARABAD (MOB) – SECUNDERABAD JN (SC) PSPC 08:45
08303 SBP-PURI SPECIAL
SAMBALPUR (SBP) – PURI (PURI) MSPC 06:00
08304 PURI-SBP SPECIAL
PURI (PURI) – SAMBALPUR (SBP) MSPC 15:45
08437 BHC-CTC SPECIAL
BHADRAKH (BHC) – CUTTACK (CTC) PSPC 15:30
08438 CTC-BHC MEMU
CUTTACK (CTC) – BHADRAKH (BHC) PSPC 11:55
08861 GONDIA JSG SPL
GONDIA JN (G) – JHARSUGUDA JN (JSG) PSPC 05:20
08862 JSG GONDIA MEMU SPL
JHARSUGUDA JN (JSG) – GONDIA JN (G) PSPC 07:20
09110 EKNR – PRTN SPECIAL
EKTA NAGAR (EKNR) – PRATAPNAGAR (PRTN) PSPC 13:55
09113 PRTN – EKNR SPL
PRATAPNAGAR (PRTN) – EKTA NAGAR (EKNR) PSPC 15:35
09440 MVI – WKR SPECIAL
MORBI (MVI) – WANKANER JN (WKR) PSPC 20:20
09444 MVI – WKR SPECIAL
MORBI (MVI) – WANKANER JN (WKR) PSPC 13:05
10101 RATNAGIRI- MADGAON
RATNAGIRI (RN) – MADGAON (MAO) MEX 02:12
10102 MADGAON – RATNAGIRI
MADGAON (MAO) – RATNAGIRI (RN) MEX 19:25
12033 CNB NDLS SHT
KANPUR CENTRAL (CNB) – NEW DELHI (NDLS) SHT 06:00
12034 NDLS -CNB SHATABDI
NEW DELHI (NDLS) – KANPUR CENTRAL (CNB) SHT 15:50
12053 HW-ASR EXP
HARIDWAR JN (HW) – AMRITSAR JN (ASR) JSH 14:45
12054 ASR-HW JAN SHATABDI EXP
AMRITSAR JN (ASR) – HARIDWAR JN (HW) JSH 06:50
12179 LJN – AF INTERCITY
LUCKNOWJN (LJN) – AGRA FORT (AF) SUF 15:55
12180 AF -LJN INTERCITY
AGRA FORT (AF) – LUCKNOWJN (LJN) SUF 06:31
12226 KAIFIAT EXP
DELHI (DLI) – AZAMGARH (AMH) SUF 20:25
12267 RJT DURONTO EXP
MUMBAI CENTRAL (MMCT) – HAPA (HAPA) DRNT 23:10
12268 HAPA – MMCT DURANTO
HAPA (HAPA) – MUMBAI CENTRAL (MMCT) DRNT 19:40
12326 NLDM-KOAA WEEKLY EXP
NANGAL DAM (NLDM) – KOLKATA (KOAA) SUF 06:50
12328 DDN HWH UPASHANA EXPRESS
DEHRADUN (DDN) – HOWRAH JN (HWH) SUF 22:10
12357 KOAA ASR DURGYIANA EXP
KOLKATA (KOAA) – AMRITSAR JN (ASR) SUF 12:10
12529 PPTA LJN S F
PATLIPUTRA (PPTA) – LUCKNOWJN (LJN) SUF 16:30
12530 LJN PPTA S F
LUCKNOWJN (LJN) – PATLIPUTRA (PPTA) SUF 05:00
12614 SBC-MYS TIPPU EXPRESS
KSR BENGALURU (SBC) – MYSORE JN (MYS) SUF 15:15
12987 SDAH AII EXP
SEALDAH (SDAH) – AJMER (AII) SUF 22:55
12988 AII SDAH EXP
AJMER (AII) – SEALDAH (SDAH) SUF 12:45
13141 SDAH NOQ TEESTA TORSA EXP
SEALDAH (SDAH) – NEW ALIPURDUAR (NOQ) MEX 14:00
13142 NOQ SDAH TEESTA TORSA EXP
NEW ALIPURDUAR (NOQ) – SEALDAH (SDAH) MEX 11:45
13240 KOTA – PNBE EXPRESS
KOTA JN (KOTA) – PATNA JN (PNBE) MEX 18:10
13308 GANGASUTLEJ EXPRESS
FIROZPUR CANT (FZR) – DHANBAD JN (DHN) MEX 16:15
13430 ANVT-MLDT WKLY EXPRESS
ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) – MALDA TOWN (MLDT) MEX 17:10
14003 MLDT-NDLS EXPRESS
MALDA TOWN (MLDT) – NEW DELHI (NDLS) MEX 09:05
14005 LICHCHIVI EXPRESS
SITAMARHI (SMI) – ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) MEX 02:30
14006 LICHCHIVI EXPRESS
ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) – SITAMARHI (SMI) MEX 18:00
14211 AGC INTERCITY EXPRESS
AGRA CANTT (AGC) – NEW DELHI (NDLS) MEX 06:00
14212 AGC INTERCITY EXPRESS
NEW DELHI (NDLS) – AGRA CANTT (AGC) MEX 17:40
14217 UNCHAHAR EXP
PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) – CHANDIGARH (CDG) MEX 13:35
14218 UNCHAHAR EXP
CHANDIGARH (CDG) – PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) MEX 16:45
14235 VARANASI-BAREILLY EXP
VARANASI JN (BSB) – BAREILLY (BE) MEX 23:10
14236 BERELLY VARANASI EXP
BAREILLY (BE) – VARANASI JN (BSB) MEX 16:35
14265 BSB DDN EXP
VARANASI JN (BSB) – DEHRADUN (DDN) MEX 08:25
14266 DDN BSB EXPRESS
DEHRADUN (DDN) – VARANASI JN (BSB) MEX 18:15
14307 PYGS -BE PASS. EXP.
PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) – BAREILLY (BE) MEX 01:05
14308 BE-LKO EXP. LKO-PYGS PASS
BAREILLY (BE) – PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) MEX 17:30
14323 ROK INTERCITY EXP
NEW DELHI (NDLS) – ROHTAK JN (ROK) MEX 10:45
14324 NDLS INTERCITY EXP
ROHTAK JN (ROK) – NEW DELHI (NDLS) MEX 14:00
14505 ASR-NLDM EXPRES
AMRITSAR JN (ASR) – NANGAL DAM (NLDM) MEX 14:00
14506 NLDM-ASR EXPRESS
NANGAL DAM (NLDM) – AMRITSAR JN (ASR) MEX 07:15
14507 DLI BTI EXP
DELHI (DLI) – FAZILKA (FKA) MEX 13:05
14508 FKA DLI EXP
FAZILKA (FKA) – DELHI (DLI) MEX 02:05
14521 DELHI-AMBALA EXPRESS
DELHI (DLI) – AMBALA CANT JN (UMB) MEX 13:10
14522 AMBALA-DELHI EXP SPL
AMBALA CANT JN (UMB) – DELHI (DLI) MEX 06:40
14524 UMB-MFP HARIHAR EXP-
AMBALA CANT JN (UMB) – BARAUNI JN (BJU) MEX 22:20
14525 UMB – SGNR INT EXP
AMBALA CANT JN (UMB) – SHRI GANGANAGAR (SGNR) MEX 05:05
14526 SGNR – UMB INT EXP
SHRI GANGANAGAR (SGNR) – AMBALA CANT JN (UMB) MEX 14:00
14673 SHAHEED EXPRESS
JAYNAGAR (JYG) – AMRITSAR JN (ASR) MEX 07:20
14813 JU BPL EXP
JODHPUR JN (JU) – BHOPAL JN (BPL) MEX 08:50
14814 BPL JU EXP
BHOPAL JN (BPL) – JODHPUR JN (JU) MEX 16:55
14823 JU-RE EXP
JODHPUR JN (JU) – REWARI (RE) MEX 01:35
14824 RE-JU EXP
REWARI (RE) – JODHPUR JN (JU) MEX 13:10
14887 RKSH BME EXP
RISHIKESH (RKSH) – BARMER (BME) MEX 19:25
14888 BARMER RKSH EXP
BARMER (BME) – RISHIKESH (RKSH) MEX 07:25
15011 LJN-SRE EXP
LUCKNOWJN (LJN) – CHANDIGARH (CDG) MEX 23:55
15012 LJN SRE EXP
CHANDIGARH (CDG) – LUCKNOWJN (LJN) MEX 17:15
15035 DLI-KGM S K EXP
DELHI (DLI) – KATHGODAM (KGM) MEX 16:00
15036 KGM-DLI S K EXP
KATHGODAM (KGM) – DELHI (DLI) MEX 08:45
15039 CPA-KSJ EXP
KANPUR ANWRGANJ (CPA) – KASGANJ (KSJ) MEX 15:10
15040 KSJ-CPA-EXP
KASGANJ (KSJ) – KANPUR ANWRGANJ (CPA) MEX 09:00
15053 LJN-CPR-EXP
CHHAPRA (CPR) – LUCKNOWJN (LJN) MEX 19:35
15054 LJN-CPR-EXP
LUCKNOWJN (LJN) – CHHAPRA (CPR) MEX 21:00
15083 CHHAPRA-FBD EXP SPECIAL
CHHAPRA (CPR) – FARRUKHABAD (FBD) MEX 18:00
15084 FBD-CPR EXP SPECIAL
FARRUKHABAD (FBD) – CHHAPRA (CPR) MEX 14:35
15105 CPR-NTV INTERCITY EXP
CHHAPRA (CPR) – NAUTANWA (NTV) MEX 06:00
15106 NTV CPR INTERCITY EXP
NAUTANWA (NTV) – CHHAPRA (CPR) MEX 15:00
15111 CPR-BCY INTERCITY EXP.
CHHAPRA (CPR) – VARANASI CITY (BCY) MEX 03:35
15112 BCY-CPR INTERCITY EXPRESS
VARANASI CITY (BCY) – CHHAPRA (CPR) MEX 18:25
15127 BSBS-NDLS K V EXP
BANARAS (BSBS) – NEW DELHI (NDLS) MEX 13:30
15160 DURG CPR SARNATH EXP
DURG (DURG) – CHHAPRA (CPR) MEX 20:25
15657 BRAHMAPUTRA MAIL
DELHI (DLI) – KAMAKHYA (KYQ) MEX 23:40
15658 BRAHMAPUTRA MAIL
KAMAKHYA (KYQ) – DELHI (DLI) MEX 14:35
15707 KIR-ASR EXPRESS
KATIHAR JN (KIR) – AMRITSAR JN (ASR) MEX 22:45
15708 ASR-KIR EXPRESS
AMRITSAR JN (ASR) – KATIHAR JN (KIR) MEX 08:25
15710 NJP-MLDT EXPRESS
NEW JALPAIGURI (NJP) – MALDA TOWN (MLDT) MEX 07:00
15719 KIR-SGUJ I/C EXPRESS
KATIHAR JN (KIR) – SILIGURI JN (SGUJ) MEX 06:15
15720 SGUJ-KIR I/C EXPRESS
SILIGURI JN (SGUJ) – KATIHAR JN (KIR) MEX 14:15
16579 YPR-SMET EXPRESS
YASVANTPUR JN (YPR) – SHIMOGA TOWN (SMET) MEX 09:15
16580 SMET-YPR EXPRESS
SHIMOGA TOWN (SMET) – YASVANTPUR JN (YPR) MEX 15:30
18413 PRDP-PURI SPECIAL
PARADEEP (PRDP) – PURI (PURI) MEX 18:00
18414 PURI-PRDPEXP
PURI (PURI) – PARADEEP (PRDP) MEX 06:15
19408 BSB ADI EXP
VARANASI JN (BSB) – AHMEDABAD JN (ADI) MEX 15:35
19611 AII ASR EXP
AJMER (AII) – AMRITSAR JN (ASR) MEX 17:55
20822 SRC-PUNE HUMSAFAR EXP
SANTRAGACHI JN (SRC) – PUNE JN (PUNE) SUF 18:00
20948 EKNR – ADI JANSHATABDHI
EKTA NAGAR (EKNR) – AHMEDABAD JN (ADI) JSH 11:15
20949 ADI – EKNR JANSHATABDHI
AHMEDABAD JN (ADI) – EKTA NAGAR (EKNR) JSH 15:20
22453 RAJYA RANI EX
LUCKNOWJN (LJN) – MEERUT CITY (MTC) SUF 14:25
22454 RAJYA RANI EX
MEERUT CITY (MTC) – LUCKNOWJN (LJN) SUF 06:40
22697 UBL-MAS EXPRESS
HUBLI JN (UBL) – CHENNAI CENTRAL (MAS) MEX 20:25
22805 BBS ANVT WEEKLY SF
BHUBANESWAR (BBS) – ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) SUF 12:30
25036 RMR-DLI LINK EXP
RAMNAGAR (RMR) – MORADABAD (MB) MEX 10:00
31191 NH-KLYM LOCAL
NAIHATI JN (NH) – KALYANI SIMANTA (KLYM) SUB 04:10
31311 SDAH – KLYM LOCAL
SEALDAH (SDAH) – KALYANI SIMANTA (KLYM) SUB 04:12
31312 KLYM-SDAH LOCAL
KALYANI SIMANTA (KLYM) – SEALDAH (SDAH) SUB 05:02
31411 SDAH -NH LOCAL
SEALDAH (SDAH) – NAIHATI JN (NH) SUB 04:40
31412 NH-SDAH LOCAL
NAIHATI JN (NH) – SEALDAH (SDAH) SUB 04:05
31414 NH – SDAH LOCAL
NAIHATI JN (NH) – SEALDAH (SDAH) SUB 04:50
31511 SDAH-STB LOCAL
SEALDAH (SDAH) – SHANTIPUR (STB) SUB 04:35
31512 STB – SDAH LOCAL
SHANTIPUR (STB) – SEALDAH (SDAH) SUB 03:22
31514 STB – SDAH LOCAL
SHANTIPUR (STB) – SEALDAH (SDAH) SUB 04:46
31612 RHA – SDAH LOCAL
RANAGHAT JN (RHA) – SEALDAH (SDAH) SUB 04:20
31617 SDAH-RHA LOCAL
SEALDAH (SDAH) – RANAGHAT JN (RHA) SUB 08:00
31622 RHA – SDAH LOCAL
RANAGHAT JN (RHA) – SEALDAH (SDAH) SUB 10:12
31631 SDAH-RHA LOCAL
SEALDAH (SDAH) – RANAGHAT JN (RHA) SUB 22:50
31711 NH – RHA LOCAL
NAIHATI JN (NH) – RANAGHAT JN (RHA) SUB 05:00
31712 RHA-NH LOCAL
RANAGHAT JN (RHA) – NAIHATI JN (NH) SUB 04:05
31741 RHA – GEDE LOCAL
RANAGHAT JN (RHA) – GEDE (GEDE) SUB 04:42
31811 SDAH-KNJ LOCAL
SEALDAH (SDAH) – KRISHNGR CTY JN (KNJ) SUB 03:20
31812 KNJ – SDAJ LOCAL
KRISHNGR CTY JN (KNJ) – SEALDAH (SDAH) SUB 04:20
31911 SDAH-GEDE LOCAL
SEALDAH (SDAH) – GEDE (GEDE) SUB 04:20
31912 GEDE – SDAH LOCAL
GEDE (GEDE) – SEALDAH (SDAH) SUB 03:50
32211 SDAH-DKAE LOCAL
SEALDAH (SDAH) – DANKUNI (DKAE) SUB 04:07
32212 DKAE-SDAH LOCAL
DANKUNI (DKAE) – SEALDAH (SDAH) SUB 05:00
32213 SDAH-DKAE LOCAL
SEALDAH (SDAH) – DANKUNI (DKAE) SUB 04:58
32252 DKAE-SDAH LOCAL
DANKUNI (DKAE) – SEALDAH (SDAH) SUB 23:45
33311 BT-HNB LOCAL
BARASAT (BT) – HASANABAD (HNB) SUB 04:03
33512 HNB-SDAH LOCAL
HASANABAD (HNB) – SEALDAH (SDAH) SUB 03:03
33514 HNB-SDAH LOCAL
HASANABAD (HNB) – SEALDAH (SDAH) SUB 04:48
33651 SDAH-HB LOCAL
SEALDAH (SDAH) – HABRA (HB) SUB 04:45
33711 RHA – BNJ LOCAL
RANAGHAT JN (RHA) – BANGAON JN (BNJ) SUB 04:15
33712 BNJ – RHA LOCAL
BANGAON JN (BNJ) – RANAGHAT JN (RHA) SUB 04:18
33811 SDAH-BNJ LOCAL
SEALDAH (SDAH) – BANGAON JN (BNJ) SUB 03:15
33812 BNJ-SDAH LOCAL
BANGAON JN (BNJ) – SEALDAH (SDAH) SUB 02:58
33813 SDAH-BNJ LOCAL
SEALDAH (SDAH) – BANGAON JN (BNJ) SUB 04:15
33814 BNJ-SDAH LOCAL
BANGAON JN (BNJ) – SEALDAH (SDAH) SUB 04:25
33815 SDAH-BNJ LOCAL
SEALDAH (SDAH) – BANGAON JN (BNJ) SUB 04:55
34111 KBGB – SDAH LOCAL
KOMAGATA MARU BUDGE (KBGB) – SEALDAH (SDAH) SUB 04:45
34112 SDAH-KBGB LOCAL
SEALDAH (SDAH) – KOMAGATA MARU BUDGE (KBGB) SUB 03:45
34114 SDAH-KBGB LOCAL
SEALDAH (SDAH) – KOMAGATA MARU BUDGE (KBGB) SUB 04:36
34331 LAKHIKANTAPUR BARUIPUR LO
LAKSHMIKANTPUR (LKPR) – BARUIPUR JN (BRP) SUB 08:20
34334 BRP – LKPR LOCAL
BARUIPUR JN (BRP) – LAKSHMIKANTPUR (LKPR) SUB 07:15
34352 SPR – CG LOCAL
SONARPUR JN (SPR) – CANNING (CG) SUB 04:50
34411 SPR – SDAH LOCAL
SONARPUR JN (SPR) – SEALDAH (SDAH) SUB 04:40
34412 SDAH- SPR LOCAL
SEALDAH (SDAH) – SONARPUR JN (SPR) SUB 04:15
34511 CG – SDAH LOCAL
CANNING (CG) – SEALDAH (SDAH) SUB 03:45
34711 LKPR – SDAH LOCAL
LAKSHMIKANTPUR (LKPR) – SEALDAH (SDAH) SUB 03:00
34712 SDAH-LKPR LOCAL
SEALDAH (SDAH) – LAKSHMIKANTPUR (LKPR) SUB 04:00
34713 LKPR – SDAH LOCAL
LAKSHMIKANTPUR (LKPR) – SEALDAH (SDAH) SUB 03:35
34714 SDAH-LKPR LOCAL
SEALDAH (SDAH) – LAKSHMIKANTPUR (LKPR) SUB 04:30
34715 LKPR – SDAH LOCAL
LAKSHMIKANTPUR (LKPR) – SEALDAH (SDAH) SUB 04:15
34717 LKPR – SDAH LOCAL
LAKSHMIKANTPUR (LKPR) – SEALDAH (SDAH) SUB 04:44
34791 NMKA – SDAH LOCAL
NAMKHANA (NMKA) – SEALDAH (SDAH) SUB 04:07
34811 DH – SDAH LOCAL
DIAMOND HARBOUR (DH) – SEALDAH (SDAH) SUB 03:00
34812 SDAH-DH LOCAL
SEALDAH (SDAH) – DIAMOND HARBOUR (DH) SUB 03:54
34813 DH – SDAH LOCAL
DIAMOND HARBOUR (DH) – SEALDAH (SDAH) SUB 04:00
34814 SDAH-DH LOCAL
SEALDAH (SDAH) – DIAMOND HARBOUR (DH) SUB 04:45
34815 DH – SDAH LOCAL
DIAMOND HARBOUR (DH) – SEALDAH (SDAH) SUB 04:40
34881 DH SONARPUR LOCAL
DIAMOND HARBOUR (DH) – SONARPUR JN (SPR) SUB 10:45
34882 SPR DH LOCAL
SONARPUR JN (SPR) – DIAMOND HARBOUR (DH) SUB 04:50
34891 DH BRP LOCAL
DIAMOND HARBOUR (DH) – BARUIPUR JN (BRP) SUB 06:13
34892 BARUIPUR DH EMU LOCAL
BARUIPUR JN (BRP) – DIAMOND HARBOUR (DH) SUB 09:22
34914 LKPR NMKA LOCAL
LAKSHMIKANTPUR (LKPR) – NAMKHANA (NMKA) SUB 04:08
34935 NMKA – LKPR LOCAL
NAMKHANA (NMKA) – LAKSHMIKANTPUR (LKPR) SUB 03:05
34937 NMKA KWDP LOCAL
NAMKHANA (NMKA) – KAKDWIP (KWDP) SUB 04:37
35021 BWN KWAE LOCAL
BARDDHAMAN (BWN) – KATWA JN. (KWAE) SUB 20:30
35022 KWAE BWN LOCAL
KATWA JN. (KWAE) – BARDDHAMAN (BWN) SUB 20:30
36854 BWN HWH (CHORD) LOCAL
BARDDHAMAN (BWN) – HOWRAH JN (HWH) SUB 20:07
37211 HWH-BDC LOCAL
HOWRAH JN (HWH) – BANDEL JN (BDC) SUB 04:47
37213 HWH-BDC LOCAL
HOWRAH JN (HWH) – BANDEL JN (BDC) SUB 05:14
37285 HWH-BDC LOCAL
HOWRAH JN (HWH) – BANDEL JN (BDC) SUB 22:20
37286 BDC-HWH LOCAL
BANDEL JN (BDC) – HOWRAH JN (HWH) SUB 22:18
37288 BDC-HWH LOCAL
BANDEL JN (BDC) – HOWRAH JN (HWH) SUB 22:30
37290 BDC LOCAL
BANDEL JN (BDC) – HOWRAH JN (HWH) SUB 22:45
37305 ANDOLAN LOCAL
HOWRAH JN (HWH) – SINGUR (SIU) SUB 19:15
37306 SIU-HWH LOCAL
SINGUR (SIU) – HOWRAH JN (HWH) SUB 21:05
37307 HWH – HPL LOCAL
HOWRAH JN (HWH) – HARIPAL (HPL) SUB 06:52
37308 HPL-HWH LOCAL
HARIPAL (HPL) – HOWRAH JN (HWH) SUB 08:30
37309 HWH TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) – TARAKESWAR (TAK) SUB 04:55
37316 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) – HOWRAH JN (HWH) SUB 05:35
37319 HWH-TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) – TARAKESWAR (TAK) SUB 10:20
37327 HWH – TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) – TARAKESWAR (TAK) SUB 13:38
37330 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) – HOWRAH JN (HWH) SUB 12:00
37335 HWH-TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) – TARAKESWAR (TAK) SUB 17:42
37338 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) – HOWRAH JN (HWH) SUB 15:15
37343 HWH-TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) – TARAKESWAR (TAK) SUB 20:05
37348 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) – HOWRAH JN (HWH) SUB 19:33
37354 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) – HOWRAH JN (HWH) SUB 23:00
37391 TAK AMBG LOCAL
TARAKESWAR (TAK) – ARAMBAG (AMBG) SUB 22:25
37411 SHE-TAK LOCAL
SEORAPHULI (SHE) – TARAKESWAR (TAK) SUB 05:15
37412 TAK-SHE LOCAL
TARAKESWAR (TAK) – SEORAPHULI (SHE) SUB 04:05
37415 SHE TAK LOCAL
SEORAPHULI (SHE) – TARAKESWAR (TAK) SUB 08:25
37416 TAK SHE LOCAL
TARAKESWAR (TAK) – SEORAPHULI (SHE) SUB 07:25
37521 NH-BDC LOCAL
NAIHATI JN (NH) – BANDEL JN (BDC) SUB 04:40
37522 BDC-NH LOCAL
BANDEL JN (BDC) – NAIHATI JN (NH) SUB 04:10
37731 BDC-MYM LOCAL
BANDEL JN (BDC) – MEMARI (MYM) SUB 20:47
37732 MYM-BDC LOCAL
MEMARI (MYM) – BANDEL JN (BDC) SUB 21:50
38302 MCA-HWH LOCAL
MECHEDA (MCA) – HOWRAH JN (HWH) SUB 03:05
38304 MCA HWH LOCAL
MECHEDA (MCA) – HOWRAH JN (HWH) SUB 03:55
38306 MCA – HWH LOCAL
MECHEDA (MCA) – HOWRAH JN (HWH) SUB 04:20
38402 PKU HWH LOCAL
PANSKURA (PKU) – HOWRAH JN (HWH) SUB 03:05
38404 PKU HWH LOCAL
PANSKURA (PKU) – HOWRAH JN (HWH) SUB 03:25
38408 PKU HWH LOCAL
PANSKURA (PKU) – HOWRAH JN (HWH) SUB 04:35
38702 KGP HWH LOCAL
KHARAGPUR JN (KGP) – HOWRAH JN (HWH) SUB 03:05
38703 HWH-KGP LOCAL
HOWRAH JN (HWH) – KHARAGPUR JN (KGP) SUB 03:30
38704 KGP HWH LOCAL
KHARAGPUR JN (KGP) – HOWRAH JN (HWH) SUB 03:50
38801 HWH-MDN LOCAL
HOWRAH JN (HWH) – MIDNAPORE (MDN) SUB 02:45
38802 MDN HWH LOCAL
MIDNAPORE (MDN) – HOWRAH JN (HWH) SUB 04:15
38803 HWH MDN LOCAL
HOWRAH JN (HWH) – MIDNAPORE (MDN) SUB 04:25
52540 DJ – KGN – NJP PASSENGER
DARJEELING (DJ) – NEW JALPAIGURI (NJP) PAS 09:00
52541 NJP-KGN-DJ PASSENGER
NEW JALPAIGURI (NJP) – DARJEELING (DJ) PAS 10:00
52542 KGN-MHN-KGN RED PANDA
KURSEONG (KGN) – KURSEONG (KGN) PAS 11:15
52545 HIM KANYA
DARJEELING (DJ) – KURSEONG (KGN) PAS 08:30
52546 HIM KANYA
KURSEONG (KGN) – DARJEELING (DJ) PAS 13:15
52591 DJ – GHUM – DJ JOY RIDE
DARJEELING (DJ) – DARJEELING (DJ) PAS 09:45
52596 DJ-GHUM-DJ JOY RIDE
DARJEELING (DJ) – DARJEELING (DJ) PAS 11:40
52598 DJ-GHUM-DJ JOY RIDE
DARJEELING (DJ) – DARJEELING (DJ) PAS 13:50