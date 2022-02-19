Indian Railways/IRCTC: रेलवे ने 19 फरवरी यानी शनिवार को कई पैसेंजर, मेल-एक्सप्रेस सहित 400 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है. अगर आप भी आज ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो आपको घर से निकलने से पहले ही अपनी ट्रेन का स्टेटस पता कर लेना चाहिए. रेलवे ने इन कैंसिल की गई ट्रेनों की पूरी लिस्ट रेलवे की नेशनल ट्रेन एन्क्वायरी सिस्टम (NTES) की एक ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दी है. बता दें, भारतीय रेल ने देश भर में रेलवे के अलग-अलग जोनों में चल रहे मरम्मत, मौसम और दूसरी वजहों से इन ट्रेनों को कैंसिल करने का फैसला लिया है.Also Read - Indian Railway Recruitment 2022: रेलवे में गेटमैन के 323 पदों पर आई भर्ती, कल है आवेदन की अंतिम तिथि

19 फरवरी 2022 को कैंसिल की गई ट्रेनों की पूरी लिस्ट….

01539 PUNE STR DMU Also Read - Mumbai Local Trains: सेंट्रल रेलवे ने बढ़ाई AC ट्रेनों की संख्या, अब 10 के बजाय चलेंगी 44 AC लोकल; यहां देखें पूरा टाइम टेबल

PUNE JN (PUNE) – SATARA (STR) PSPC 18:30 Also Read - Indian Railway ने आज रद कर दी हैं 232 ट्रेनें, बिहार-झारखंड के यात्री ध्यान दें-18 और 21 फरवरी को हो सकती है दिक्कत

01540 STR-PUNE DMU

SATARA (STR) – PUNE JN (PUNE) PSPC 06:15

03042 AZ-KWAE PASSENGER SPL

AZIMGANJ JN (AZ) – KATWA JN. (KWAE) PSPC 03:30

03051 HWH- BWN MEMU PGR SPL

HOWRAH JN (HWH) – BARDDHAMAN (BWN) PSPC 01:50

03057 AZ-NILE PASS SPL

AZIMGANJ JN (AZ) – NIMITITA (NILE) PSPC 02:45
03060 NILE- KWAE PASS SPL

NIMITITA (NILE) – KATWA JN. (KWAE) PSPC 04:35

03068 AZ-KWAE MEMU PGR SPL

AZIMGANJ JN (AZ) – KATWA JN. (KWAE) PSPC 04:45

03085 NHT-AZ MEMU PGR SPL

AZIMGANJ JN (AZ) – NALHATI JN (NHT) PSPC 22:25

03087 AZ RPH MEMU PGR SPL

AZIMGANJ JN (AZ) – RAMPUR HAT (RPH) PSPC 04:20

03091 AZ-SBG SPL

AZIMGANJ JN (AZ) – SAHIBGANJ JN (SBG) PSPC 03:15
03094 RPH – AZ MEMU PGR SPL

RAMPUR HAT (RPH) – AZIMGANJ JN (AZ) PSPC 18:20

03427 JMP-KIUL PGR SPECIAL

JAMALPUR JN (JMP) – KIUL JN (KIUL) PSPC 03:15

03428 KIUL-JMP PGR SPECIAL

KIUL JN (KIUL) – JAMALPUR JN (JMP) PSPC 05:15

03461 TPH-RJL SPL

TINPAHAR JN (TPH) – RAJMAHAL (RJL) PSPC 03:50

03529 BWN-ASN MEMU PGR SPL

BARDDHAMAN (BWN) – ASANSOL JN (ASN) PSPC 04:00
03530 ASN-BWN MEMU PGR SPL

ASANSOL JN (ASN) – BARDDHAMAN (BWN) PSPC 04:55

03591 BKSC-ASN MEMU PGR SPL

BOKARO STL CITY (BKSC) – ASANSOL JN (ASN) PSPC 15:40

03592 ASN-BKSC MEMU PGR SPL

ASANSOL JN (ASN) – BOKARO STL CITY (BKSC) PSPC 07:05

04181 SFG-CNB MEX SPL

SUBEDARGANJ (SFG) – KANPUR CENTRAL (CNB) PSPC 06:10

04193 DDU-SFG MEMU SPL
PT.DEEN DAYAL UPADHYAYA JN. (DDU) – SUBEDARGANJ (SFG) PSPC 16:30

04194 SFG-DDU MEX SPL

SUBEDARGANJ (SFG) – PT.DEEN DAYAL UPADHYAYA JN. (DDU) PSPC 07:05

04301 MB-SRE MEMU MEXP SPL

MORADABAD (MB) – SAHARANPUR (SRE) PSPC 18:30

04302 SRE-MB MEMU MEXP SPL

SAHARANPUR (SRE) – MORADABAD (MB) PSPC 04:25

04359 CH-HW EXP SPL

CHANDAUSI JN (CH) – HARIDWAR JN (HW) PSPC 04:00
04360 HW-CH EXP SPL

HARIDWAR JN (HW) – CHANDAUSI JN (CH) PSPC 13:53

05138 PRRB-MAU EXP. SPL.

PRAYAGRAJ RAMBAG (PRRB) – MAU JN (MAU) PSPC 06:10

05220 HRGR-DBG DEMU PASS. SPL

HAR NAGAR (HRGR) – DARBHANGA JN (DBG) PSPC 05:15

05245 SEE-CPR MEMU PASS.SPL

SONPUR JN (SEE) – CHHAPRA (CPR) PSPC 15:30

05331 KGM-MB SPL EXP

KATHGODAM (KGM) – MORADABAD (MB) PSPC 07:25
05332 MB-KGM SPL EXP

MORADABAD (MB) – KATHGODAM (KGM) PSPC 14:45

05334 MB-RMR EXP

MORADABAD (MB) – RAMNAGAR (RMR) PSPC 04:30

05363 MB-KGM SPL EXP

MORADABAD (MB) – KATHGODAM (KGM) PSPC 06:05

05364 KGM-MB SPL EXP

KATHGODAM (KGM) – MORADABAD (MB) PSPC 15:45

05366 RMR-MB SPL EXP

RAMNAGAR (RMR) – MORADABAD (MB) PSPC 21:10

05701 MLDT-KIR PASSENGER SPL
MALDA TOWN (MLDT) – KATIHAR JN (KIR) PSPC 07:00

05702 KIR-MLDT PASSENGER SPL

KATIHAR JN (KIR) – MALDA TOWN (MLDT) PSPC 14:50

05717 MLFC-KIR PASSENGER SPL

MALDA COURT (MLFC) – KATIHAR JN (KIR) PSPC 14:00

05718 KIR-MLFC PASSENGER SPL

KATIHAR JN (KIR) – MALDA COURT (MLFC) PSPC 08:10

05823 RPAN-DKGN PASSENGER SPL

RANGAPARA NORTH (RPAN) – DEKARGAON (DKGN) PSPC 06:20

06261 SBC-HSRA MEMU

KSR BENGALURU (SBC) – HOSUR (HSRA) PSPC 09:25

06262 HSRA-SBC MEMU

HOSUR (HSRA) – KSR BENGALURU (SBC) PSPC 15:15

07288 GTL-DHNE

GUNTAKAL JN (GTL) – DHONE (DHNE) PSPC 11:40

07289 DHNE-GY

DHONE (DHNE) – GOOTY (GY) PSPC 13:20

07290 GY-DHNE

GOOTY (GY) – DHONE (DHNE) PSPC 14:40

07291 DHNE-KRNT

DHONE (DHNE) – KURNOOL CITY (KRNT) PSPC 16:45

07292 KRNT-GTL

KURNOOL CITY (KRNT) – GUNTAKAL JN (GTL) PSPC 08:30

07347 UBL-CTA UR EXP SPL

HUBLI JN (UBL) – CHITRADURG (CTA) PSPC 07:10

07348 CTA-UBL UR EXP SPL

CHITRADURG (CTA) – HUBLI JN (UBL) PSPC 14:00

07369 CMGR-YPR PASS SPL

CHIKKAMAGALURU (CMGR) – YASVANTPUR JN (YPR) PSPC 07:50

07370 YPR-CMGR PASS SPL

YASVANTPUR JN (YPR) – CHIKKAMAGALURU (CMGR) PSPC 15:30

07555 KIR – JBN DMU SPECIAL

KATIHAR JN (KIR) – JOGBANI (JBN) PSPC 14:45

07556 JBN – KIR DMU SPECIAL

JOGBANI (JBN) – KATIHAR JN (KIR) PSPC 18:00

07670 PASSENGER

DHONE (DHNE) – GUNTAKAL JN (GTL) PSPC 17:40

07671 GTL-KCG-PASSENGER

GUNTAKAL JN (GTL) – DHONE (DHNE) PSPC 06:00

07795 SC-MOB DEMU

SECUNDERABAD JN (SC) – MANOHARABAD (MOB) PSPC 05:45

07796 MOB-SC DEMU

MANOHARABAD (MOB) – SECUNDERABAD JN (SC) PSPC 08:45

08303 SBP-PURI SPECIAL

SAMBALPUR (SBP) – PURI (PURI) MSPC 06:00

08304 PURI-SBP SPECIAL

PURI (PURI) – SAMBALPUR (SBP) MSPC 15:45

08437 BHC-CTC SPECIAL

BHADRAKH (BHC) – CUTTACK (CTC) PSPC 15:30

08438 CTC-BHC MEMU

CUTTACK (CTC) – BHADRAKH (BHC) PSPC 11:55

08861 GONDIA JSG SPL

GONDIA JN (G) – JHARSUGUDA JN (JSG) PSPC 05:20

08862 JSG GONDIA MEMU SPL

JHARSUGUDA JN (JSG) – GONDIA JN (G) PSPC 07:20

09110 EKNR – PRTN SPECIAL

EKTA NAGAR (EKNR) – PRATAPNAGAR (PRTN) PSPC 13:55

09113 PRTN – EKNR SPL

PRATAPNAGAR (PRTN) – EKTA NAGAR (EKNR) PSPC 15:35

09440 MVI – WKR SPECIAL

MORBI (MVI) – WANKANER JN (WKR) PSPC 20:20

09444 MVI – WKR SPECIAL

MORBI (MVI) – WANKANER JN (WKR) PSPC 13:05

10101 RATNAGIRI- MADGAON

RATNAGIRI (RN) – MADGAON (MAO) MEX 02:12

10102 MADGAON – RATNAGIRI

MADGAON (MAO) – RATNAGIRI (RN) MEX 19:25

12033 CNB NDLS SHT

KANPUR CENTRAL (CNB) – NEW DELHI (NDLS) SHT 06:00

12034 NDLS -CNB SHATABDI

NEW DELHI (NDLS) – KANPUR CENTRAL (CNB) SHT 15:50

12053 HW-ASR EXP

HARIDWAR JN (HW) – AMRITSAR JN (ASR) JSH 14:45

12054 ASR-HW JAN SHATABDI EXP

AMRITSAR JN (ASR) – HARIDWAR JN (HW) JSH 06:50

12179 LJN – AF INTERCITY

LUCKNOWJN (LJN) – AGRA FORT (AF) SUF 15:55

12180 AF -LJN INTERCITY

AGRA FORT (AF) – LUCKNOWJN (LJN) SUF 06:31

12226 KAIFIAT EXP

DELHI (DLI) – AZAMGARH (AMH) SUF 20:25

12267 RJT DURONTO EXP

MUMBAI CENTRAL (MMCT) – HAPA (HAPA) DRNT 23:10

12268 HAPA – MMCT DURANTO

HAPA (HAPA) – MUMBAI CENTRAL (MMCT) DRNT 19:40

12326 NLDM-KOAA WEEKLY EXP

NANGAL DAM (NLDM) – KOLKATA (KOAA) SUF 06:50

12328 DDN HWH UPASHANA EXPRESS

DEHRADUN (DDN) – HOWRAH JN (HWH) SUF 22:10

12357 KOAA ASR DURGYIANA EXP

KOLKATA (KOAA) – AMRITSAR JN (ASR) SUF 12:10

12529 PPTA LJN S F

PATLIPUTRA (PPTA) – LUCKNOWJN (LJN) SUF 16:30

12530 LJN PPTA S F

LUCKNOWJN (LJN) – PATLIPUTRA (PPTA) SUF 05:00

12614 SBC-MYS TIPPU EXPRESS

KSR BENGALURU (SBC) – MYSORE JN (MYS) SUF 15:15

12987 SDAH AII EXP

SEALDAH (SDAH) – AJMER (AII) SUF 22:55

12988 AII SDAH EXP

AJMER (AII) – SEALDAH (SDAH) SUF 12:45

13141 SDAH NOQ TEESTA TORSA EXP

SEALDAH (SDAH) – NEW ALIPURDUAR (NOQ) MEX 14:00

13142 NOQ SDAH TEESTA TORSA EXP

NEW ALIPURDUAR (NOQ) – SEALDAH (SDAH) MEX 11:45

13240 KOTA – PNBE EXPRESS

KOTA JN (KOTA) – PATNA JN (PNBE) MEX 18:10

13308 GANGASUTLEJ EXPRESS

FIROZPUR CANT (FZR) – DHANBAD JN (DHN) MEX 16:15

13430 ANVT-MLDT WKLY EXPRESS

ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) – MALDA TOWN (MLDT) MEX 17:10

14003 MLDT-NDLS EXPRESS

MALDA TOWN (MLDT) – NEW DELHI (NDLS) MEX 09:05

14005 LICHCHIVI EXPRESS

SITAMARHI (SMI) – ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) MEX 02:30

14006 LICHCHIVI EXPRESS

ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) – SITAMARHI (SMI) MEX 18:00

14211 AGC INTERCITY EXPRESS

AGRA CANTT (AGC) – NEW DELHI (NDLS) MEX 06:00

14212 AGC INTERCITY EXPRESS

NEW DELHI (NDLS) – AGRA CANTT (AGC) MEX 17:40

14217 UNCHAHAR EXP

PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) – CHANDIGARH (CDG) MEX 13:35

14218 UNCHAHAR EXP

CHANDIGARH (CDG) – PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) MEX 16:45

14235 VARANASI-BAREILLY EXP

VARANASI JN (BSB) – BAREILLY (BE) MEX 23:10

14236 BERELLY VARANASI EXP

BAREILLY (BE) – VARANASI JN (BSB) MEX 16:35

14265 BSB DDN EXP

VARANASI JN (BSB) – DEHRADUN (DDN) MEX 08:25

14266 DDN BSB EXPRESS

DEHRADUN (DDN) – VARANASI JN (BSB) MEX 18:15

14307 PYGS -BE PASS. EXP.

PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) – BAREILLY (BE) MEX 01:05

14308 BE-LKO EXP. LKO-PYGS PASS

BAREILLY (BE) – PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) MEX 17:30

14323 ROK INTERCITY EXP

NEW DELHI (NDLS) – ROHTAK JN (ROK) MEX 10:45

14324 NDLS INTERCITY EXP

ROHTAK JN (ROK) – NEW DELHI (NDLS) MEX 14:00

14505 ASR-NLDM EXPRES

AMRITSAR JN (ASR) – NANGAL DAM (NLDM) MEX 14:00

14506 NLDM-ASR EXPRESS

NANGAL DAM (NLDM) – AMRITSAR JN (ASR) MEX 07:15

14507 DLI BTI EXP

DELHI (DLI) – FAZILKA (FKA) MEX 13:05

14508 FKA DLI EXP

FAZILKA (FKA) – DELHI (DLI) MEX 02:05

14521 DELHI-AMBALA EXPRESS

DELHI (DLI) – AMBALA CANT JN (UMB) MEX 13:10

14522 AMBALA-DELHI EXP SPL

AMBALA CANT JN (UMB) – DELHI (DLI) MEX 06:40

14524 UMB-MFP HARIHAR EXP-

AMBALA CANT JN (UMB) – BARAUNI JN (BJU) MEX 22:20

14525 UMB – SGNR INT EXP

AMBALA CANT JN (UMB) – SHRI GANGANAGAR (SGNR) MEX 05:05

14526 SGNR – UMB INT EXP

SHRI GANGANAGAR (SGNR) – AMBALA CANT JN (UMB) MEX 14:00

14673 SHAHEED EXPRESS

JAYNAGAR (JYG) – AMRITSAR JN (ASR) MEX 07:20

14813 JU BPL EXP

JODHPUR JN (JU) – BHOPAL JN (BPL) MEX 08:50

14814 BPL JU EXP

BHOPAL JN (BPL) – JODHPUR JN (JU) MEX 16:55

14823 JU-RE EXP

JODHPUR JN (JU) – REWARI (RE) MEX 01:35

14824 RE-JU EXP

REWARI (RE) – JODHPUR JN (JU) MEX 13:10

14887 RKSH BME EXP

RISHIKESH (RKSH) – BARMER (BME) MEX 19:25

14888 BARMER RKSH EXP

BARMER (BME) – RISHIKESH (RKSH) MEX 07:25

15011 LJN-SRE EXP

LUCKNOWJN (LJN) – CHANDIGARH (CDG) MEX 23:55

15012 LJN SRE EXP

CHANDIGARH (CDG) – LUCKNOWJN (LJN) MEX 17:15

15035 DLI-KGM S K EXP

DELHI (DLI) – KATHGODAM (KGM) MEX 16:00

15036 KGM-DLI S K EXP

KATHGODAM (KGM) – DELHI (DLI) MEX 08:45

15039 CPA-KSJ EXP

KANPUR ANWRGANJ (CPA) – KASGANJ (KSJ) MEX 15:10

15040 KSJ-CPA-EXP

KASGANJ (KSJ) – KANPUR ANWRGANJ (CPA) MEX 09:00

15053 LJN-CPR-EXP

CHHAPRA (CPR) – LUCKNOWJN (LJN) MEX 19:35

15054 LJN-CPR-EXP

LUCKNOWJN (LJN) – CHHAPRA (CPR) MEX 21:00

15083 CHHAPRA-FBD EXP SPECIAL

CHHAPRA (CPR) – FARRUKHABAD (FBD) MEX 18:00

15084 FBD-CPR EXP SPECIAL

FARRUKHABAD (FBD) – CHHAPRA (CPR) MEX 14:35

15105 CPR-NTV INTERCITY EXP

CHHAPRA (CPR) – NAUTANWA (NTV) MEX 06:00

15106 NTV CPR INTERCITY EXP

NAUTANWA (NTV) – CHHAPRA (CPR) MEX 15:00

15111 CPR-BCY INTERCITY EXP.

CHHAPRA (CPR) – VARANASI CITY (BCY) MEX 03:35

15112 BCY-CPR INTERCITY EXPRESS

VARANASI CITY (BCY) – CHHAPRA (CPR) MEX 18:25

15127 BSBS-NDLS K V EXP

BANARAS (BSBS) – NEW DELHI (NDLS) MEX 13:30

15160 DURG CPR SARNATH EXP

DURG (DURG) – CHHAPRA (CPR) MEX 20:25

15657 BRAHMAPUTRA MAIL

DELHI (DLI) – KAMAKHYA (KYQ) MEX 23:40

15658 BRAHMAPUTRA MAIL

KAMAKHYA (KYQ) – DELHI (DLI) MEX 14:35

15707 KIR-ASR EXPRESS

KATIHAR JN (KIR) – AMRITSAR JN (ASR) MEX 22:45

15708 ASR-KIR EXPRESS

AMRITSAR JN (ASR) – KATIHAR JN (KIR) MEX 08:25

15710 NJP-MLDT EXPRESS

NEW JALPAIGURI (NJP) – MALDA TOWN (MLDT) MEX 07:00

15719 KIR-SGUJ I/C EXPRESS

KATIHAR JN (KIR) – SILIGURI JN (SGUJ) MEX 06:15

15720 SGUJ-KIR I/C EXPRESS

SILIGURI JN (SGUJ) – KATIHAR JN (KIR) MEX 14:15

16579 YPR-SMET EXPRESS

YASVANTPUR JN (YPR) – SHIMOGA TOWN (SMET) MEX 09:15

16580 SMET-YPR EXPRESS

SHIMOGA TOWN (SMET) – YASVANTPUR JN (YPR) MEX 15:30

18413 PRDP-PURI SPECIAL

PARADEEP (PRDP) – PURI (PURI) MEX 18:00

18414 PURI-PRDPEXP

PURI (PURI) – PARADEEP (PRDP) MEX 06:15

19408 BSB ADI EXP

VARANASI JN (BSB) – AHMEDABAD JN (ADI) MEX 15:35

19611 AII ASR EXP

AJMER (AII) – AMRITSAR JN (ASR) MEX 17:55

20822 SRC-PUNE HUMSAFAR EXP

SANTRAGACHI JN (SRC) – PUNE JN (PUNE) SUF 18:00

20948 EKNR – ADI JANSHATABDHI

EKTA NAGAR (EKNR) – AHMEDABAD JN (ADI) JSH 11:15

20949 ADI – EKNR JANSHATABDHI

AHMEDABAD JN (ADI) – EKTA NAGAR (EKNR) JSH 15:20

22453 RAJYA RANI EX

LUCKNOWJN (LJN) – MEERUT CITY (MTC) SUF 14:25

22454 RAJYA RANI EX

MEERUT CITY (MTC) – LUCKNOWJN (LJN) SUF 06:40

22697 UBL-MAS EXPRESS

HUBLI JN (UBL) – CHENNAI CENTRAL (MAS) MEX 20:25

22805 BBS ANVT WEEKLY SF

BHUBANESWAR (BBS) – ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) SUF 12:30

25036 RMR-DLI LINK EXP

RAMNAGAR (RMR) – MORADABAD (MB) MEX 10:00

31191 NH-KLYM LOCAL

NAIHATI JN (NH) – KALYANI SIMANTA (KLYM) SUB 04:10

31311 SDAH – KLYM LOCAL

SEALDAH (SDAH) – KALYANI SIMANTA (KLYM) SUB 04:12

31312 KLYM-SDAH LOCAL

KALYANI SIMANTA (KLYM) – SEALDAH (SDAH) SUB 05:02

31411 SDAH -NH LOCAL

SEALDAH (SDAH) – NAIHATI JN (NH) SUB 04:40

31412 NH-SDAH LOCAL

NAIHATI JN (NH) – SEALDAH (SDAH) SUB 04:05

31414 NH – SDAH LOCAL

NAIHATI JN (NH) – SEALDAH (SDAH) SUB 04:50

31511 SDAH-STB LOCAL

SEALDAH (SDAH) – SHANTIPUR (STB) SUB 04:35

31512 STB – SDAH LOCAL

SHANTIPUR (STB) – SEALDAH (SDAH) SUB 03:22

31514 STB – SDAH LOCAL

SHANTIPUR (STB) – SEALDAH (SDAH) SUB 04:46

31612 RHA – SDAH LOCAL

RANAGHAT JN (RHA) – SEALDAH (SDAH) SUB 04:20

31617 SDAH-RHA LOCAL

SEALDAH (SDAH) – RANAGHAT JN (RHA) SUB 08:00

31622 RHA – SDAH LOCAL

RANAGHAT JN (RHA) – SEALDAH (SDAH) SUB 10:12

31631 SDAH-RHA LOCAL

SEALDAH (SDAH) – RANAGHAT JN (RHA) SUB 22:50

31711 NH – RHA LOCAL

NAIHATI JN (NH) – RANAGHAT JN (RHA) SUB 05:00

31712 RHA-NH LOCAL

RANAGHAT JN (RHA) – NAIHATI JN (NH) SUB 04:05

31741 RHA – GEDE LOCAL

RANAGHAT JN (RHA) – GEDE (GEDE) SUB 04:42

31811 SDAH-KNJ LOCAL

SEALDAH (SDAH) – KRISHNGR CTY JN (KNJ) SUB 03:20

31812 KNJ – SDAJ LOCAL

KRISHNGR CTY JN (KNJ) – SEALDAH (SDAH) SUB 04:20

31911 SDAH-GEDE LOCAL

SEALDAH (SDAH) – GEDE (GEDE) SUB 04:20

31912 GEDE – SDAH LOCAL

GEDE (GEDE) – SEALDAH (SDAH) SUB 03:50

32211 SDAH-DKAE LOCAL

SEALDAH (SDAH) – DANKUNI (DKAE) SUB 04:07

32212 DKAE-SDAH LOCAL

DANKUNI (DKAE) – SEALDAH (SDAH) SUB 05:00

32213 SDAH-DKAE LOCAL

SEALDAH (SDAH) – DANKUNI (DKAE) SUB 04:58

32252 DKAE-SDAH LOCAL

DANKUNI (DKAE) – SEALDAH (SDAH) SUB 23:45

33311 BT-HNB LOCAL

BARASAT (BT) – HASANABAD (HNB) SUB 04:03

33512 HNB-SDAH LOCAL

HASANABAD (HNB) – SEALDAH (SDAH) SUB 03:03

33514 HNB-SDAH LOCAL

HASANABAD (HNB) – SEALDAH (SDAH) SUB 04:48

33651 SDAH-HB LOCAL

SEALDAH (SDAH) – HABRA (HB) SUB 04:45

33711 RHA – BNJ LOCAL

RANAGHAT JN (RHA) – BANGAON JN (BNJ) SUB 04:15

33712 BNJ – RHA LOCAL

BANGAON JN (BNJ) – RANAGHAT JN (RHA) SUB 04:18

33811 SDAH-BNJ LOCAL

SEALDAH (SDAH) – BANGAON JN (BNJ) SUB 03:15

33812 BNJ-SDAH LOCAL

BANGAON JN (BNJ) – SEALDAH (SDAH) SUB 02:58

33813 SDAH-BNJ LOCAL

SEALDAH (SDAH) – BANGAON JN (BNJ) SUB 04:15

33814 BNJ-SDAH LOCAL

BANGAON JN (BNJ) – SEALDAH (SDAH) SUB 04:25

33815 SDAH-BNJ LOCAL

SEALDAH (SDAH) – BANGAON JN (BNJ) SUB 04:55

34111 KBGB – SDAH LOCAL

KOMAGATA MARU BUDGE (KBGB) – SEALDAH (SDAH) SUB 04:45

34112 SDAH-KBGB LOCAL

SEALDAH (SDAH) – KOMAGATA MARU BUDGE (KBGB) SUB 03:45

34114 SDAH-KBGB LOCAL

SEALDAH (SDAH) – KOMAGATA MARU BUDGE (KBGB) SUB 04:36

34331 LAKHIKANTAPUR BARUIPUR LO

LAKSHMIKANTPUR (LKPR) – BARUIPUR JN (BRP) SUB 08:20

34334 BRP – LKPR LOCAL

BARUIPUR JN (BRP) – LAKSHMIKANTPUR (LKPR) SUB 07:15

34352 SPR – CG LOCAL

SONARPUR JN (SPR) – CANNING (CG) SUB 04:50

34411 SPR – SDAH LOCAL

SONARPUR JN (SPR) – SEALDAH (SDAH) SUB 04:40

34412 SDAH- SPR LOCAL

SEALDAH (SDAH) – SONARPUR JN (SPR) SUB 04:15

34511 CG – SDAH LOCAL

CANNING (CG) – SEALDAH (SDAH) SUB 03:45

34711 LKPR – SDAH LOCAL

LAKSHMIKANTPUR (LKPR) – SEALDAH (SDAH) SUB 03:00

34712 SDAH-LKPR LOCAL

SEALDAH (SDAH) – LAKSHMIKANTPUR (LKPR) SUB 04:00

34713 LKPR – SDAH LOCAL

LAKSHMIKANTPUR (LKPR) – SEALDAH (SDAH) SUB 03:35

34714 SDAH-LKPR LOCAL

SEALDAH (SDAH) – LAKSHMIKANTPUR (LKPR) SUB 04:30

34715 LKPR – SDAH LOCAL

LAKSHMIKANTPUR (LKPR) – SEALDAH (SDAH) SUB 04:15

34717 LKPR – SDAH LOCAL

LAKSHMIKANTPUR (LKPR) – SEALDAH (SDAH) SUB 04:44

34791 NMKA – SDAH LOCAL

NAMKHANA (NMKA) – SEALDAH (SDAH) SUB 04:07

34811 DH – SDAH LOCAL

DIAMOND HARBOUR (DH) – SEALDAH (SDAH) SUB 03:00

34812 SDAH-DH LOCAL

SEALDAH (SDAH) – DIAMOND HARBOUR (DH) SUB 03:54

34813 DH – SDAH LOCAL

DIAMOND HARBOUR (DH) – SEALDAH (SDAH) SUB 04:00

34814 SDAH-DH LOCAL

SEALDAH (SDAH) – DIAMOND HARBOUR (DH) SUB 04:45

34815 DH – SDAH LOCAL

DIAMOND HARBOUR (DH) – SEALDAH (SDAH) SUB 04:40

34881 DH SONARPUR LOCAL

DIAMOND HARBOUR (DH) – SONARPUR JN (SPR) SUB 10:45

34882 SPR DH LOCAL

SONARPUR JN (SPR) – DIAMOND HARBOUR (DH) SUB 04:50

34891 DH BRP LOCAL

DIAMOND HARBOUR (DH) – BARUIPUR JN (BRP) SUB 06:13

34892 BARUIPUR DH EMU LOCAL

BARUIPUR JN (BRP) – DIAMOND HARBOUR (DH) SUB 09:22

34914 LKPR NMKA LOCAL

LAKSHMIKANTPUR (LKPR) – NAMKHANA (NMKA) SUB 04:08

34935 NMKA – LKPR LOCAL

NAMKHANA (NMKA) – LAKSHMIKANTPUR (LKPR) SUB 03:05

34937 NMKA KWDP LOCAL

NAMKHANA (NMKA) – KAKDWIP (KWDP) SUB 04:37

35021 BWN KWAE LOCAL

BARDDHAMAN (BWN) – KATWA JN. (KWAE) SUB 20:30

35022 KWAE BWN LOCAL

KATWA JN. (KWAE) – BARDDHAMAN (BWN) SUB 20:30

36854 BWN HWH (CHORD) LOCAL

BARDDHAMAN (BWN) – HOWRAH JN (HWH) SUB 20:07

37211 HWH-BDC LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – BANDEL JN (BDC) SUB 04:47

37213 HWH-BDC LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – BANDEL JN (BDC) SUB 05:14

37285 HWH-BDC LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – BANDEL JN (BDC) SUB 22:20

37286 BDC-HWH LOCAL

BANDEL JN (BDC) – HOWRAH JN (HWH) SUB 22:18

37288 BDC-HWH LOCAL

BANDEL JN (BDC) – HOWRAH JN (HWH) SUB 22:30

37290 BDC LOCAL

BANDEL JN (BDC) – HOWRAH JN (HWH) SUB 22:45

37305 ANDOLAN LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – SINGUR (SIU) SUB 19:15

37306 SIU-HWH LOCAL

SINGUR (SIU) – HOWRAH JN (HWH) SUB 21:05

37307 HWH – HPL LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – HARIPAL (HPL) SUB 06:52

37308 HPL-HWH LOCAL

HARIPAL (HPL) – HOWRAH JN (HWH) SUB 08:30

37309 HWH TAK LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – TARAKESWAR (TAK) SUB 04:55

37316 TAK-HWH LOCAL

TARAKESWAR (TAK) – HOWRAH JN (HWH) SUB 05:35

37319 HWH-TAK LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – TARAKESWAR (TAK) SUB 10:20

37327 HWH – TAK LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – TARAKESWAR (TAK) SUB 13:38

37330 TAK-HWH LOCAL

TARAKESWAR (TAK) – HOWRAH JN (HWH) SUB 12:00

37335 HWH-TAK LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – TARAKESWAR (TAK) SUB 17:42

37338 TAK-HWH LOCAL

TARAKESWAR (TAK) – HOWRAH JN (HWH) SUB 15:15

37343 HWH-TAK LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – TARAKESWAR (TAK) SUB 20:05

37348 TAK-HWH LOCAL

TARAKESWAR (TAK) – HOWRAH JN (HWH) SUB 19:33

37354 TAK-HWH LOCAL

TARAKESWAR (TAK) – HOWRAH JN (HWH) SUB 23:00

37391 TAK AMBG LOCAL

TARAKESWAR (TAK) – ARAMBAG (AMBG) SUB 22:25

37411 SHE-TAK LOCAL

SEORAPHULI (SHE) – TARAKESWAR (TAK) SUB 05:15

37412 TAK-SHE LOCAL

TARAKESWAR (TAK) – SEORAPHULI (SHE) SUB 04:05

37415 SHE TAK LOCAL

SEORAPHULI (SHE) – TARAKESWAR (TAK) SUB 08:25

37416 TAK SHE LOCAL

TARAKESWAR (TAK) – SEORAPHULI (SHE) SUB 07:25

37521 NH-BDC LOCAL

NAIHATI JN (NH) – BANDEL JN (BDC) SUB 04:40

37522 BDC-NH LOCAL

BANDEL JN (BDC) – NAIHATI JN (NH) SUB 04:10

37731 BDC-MYM LOCAL

BANDEL JN (BDC) – MEMARI (MYM) SUB 20:47

37732 MYM-BDC LOCAL

MEMARI (MYM) – BANDEL JN (BDC) SUB 21:50

38302 MCA-HWH LOCAL

MECHEDA (MCA) – HOWRAH JN (HWH) SUB 03:05

38304 MCA HWH LOCAL

MECHEDA (MCA) – HOWRAH JN (HWH) SUB 03:55

38306 MCA – HWH LOCAL

MECHEDA (MCA) – HOWRAH JN (HWH) SUB 04:20

38402 PKU HWH LOCAL

PANSKURA (PKU) – HOWRAH JN (HWH) SUB 03:05

38404 PKU HWH LOCAL

PANSKURA (PKU) – HOWRAH JN (HWH) SUB 03:25

38408 PKU HWH LOCAL

PANSKURA (PKU) – HOWRAH JN (HWH) SUB 04:35

38702 KGP HWH LOCAL

KHARAGPUR JN (KGP) – HOWRAH JN (HWH) SUB 03:05

38703 HWH-KGP LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – KHARAGPUR JN (KGP) SUB 03:30

38704 KGP HWH LOCAL

KHARAGPUR JN (KGP) – HOWRAH JN (HWH) SUB 03:50

38801 HWH-MDN LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – MIDNAPORE (MDN) SUB 02:45

38802 MDN HWH LOCAL

MIDNAPORE (MDN) – HOWRAH JN (HWH) SUB 04:15

38803 HWH MDN LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – MIDNAPORE (MDN) SUB 04:25

52540 DJ – KGN – NJP PASSENGER

DARJEELING (DJ) – NEW JALPAIGURI (NJP) PAS 09:00

52541 NJP-KGN-DJ PASSENGER

NEW JALPAIGURI (NJP) – DARJEELING (DJ) PAS 10:00

52542 KGN-MHN-KGN RED PANDA

KURSEONG (KGN) – KURSEONG (KGN) PAS 11:15

52545 HIM KANYA

DARJEELING (DJ) – KURSEONG (KGN) PAS 08:30

52546 HIM KANYA

KURSEONG (KGN) – DARJEELING (DJ) PAS 13:15

52591 DJ – GHUM – DJ JOY RIDE

DARJEELING (DJ) – DARJEELING (DJ) PAS 09:45

52596 DJ-GHUM-DJ JOY RIDE

DARJEELING (DJ) – DARJEELING (DJ) PAS 11:40

52598 DJ-GHUM-DJ JOY RIDE

DARJEELING (DJ) – DARJEELING (DJ) PAS 13:50