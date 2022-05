Indian Railways/IRCTC: भारतीय रेलवे ने कल, शनिवार 28 मई को 505 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है. अगर आपने भी कल ट्रेन से यात्रा करने का कोई प्लान बनाया है या कल आपको ट्रेन से कहीं जाना है तो एक बार ट्रेनों की लिस्ट जरूर देख लें. वर्ना स्टेशन पहुंचकर आपको मायूसी होगी और वापस घर लौटना होगा. आईआरसीटीसी ने जानकारी दी है कि कल यानी शनिवार को 505 ट्रेनें रद की गई हैं. इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड (IRCTC) की वेबसाइट के अनुसार, राष्ट्रीय ट्रांसपोर्टर ने रखरखाव और परिचालन कारणों से ट्रेनों को रद्द किया है.Also Read - Railways Big Decision: ट्रेन टिकट के लिए लगने वाली लंबी-लंबी कतारों से मिलेगा छुटकारा, रेलवे ने शुरू की यह सुविधा

ये ट्रेनें की गईं हैं कैंसिल….

00101 SGLA-ANDI KISAN SPL

SANGOLA (SGLA) – ADARSH NAGAR DELHI (ANDI) PEXP 18:00

00113 CSMT-SGTY PCET SPL

CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS (CSMT) – SANKRAIL GOODS TERMI (SGTY) PEXP 22:07

00123 SGLA-SGTY KISAN SPL

SANGOLA (SGLA) – SANKRAIL GOODS TERMI (SGTY) PEXP 00:05

01511 PUNE-BRMT DEMU

PUNE JN (PUNE) – BARAMATI (BRMT) PSPC 07:05

01512 BRMT-DD DMU

BARAMATI (BRMT) – DAUND JN (DD) PSPC 13:15

01521 PUNE-DD DMU

PUNE JN (PUNE) – DAUND JN (DD) PSPC 04:20

01522 DD-PUNE DMU

DAUND JN (DD) – PUNE JN (PUNE) PSPC 06:10

01523 DD-BRMT DEMU

DAUND JN (DD) – BARAMATI (BRMT) PSPC 05:45

01524 DD-PUNE SHUTTLE

DAUND JN (DD) – PUNE JN (PUNE) PSPC 07:05

01525 PUNE-DD DEMU

PUNE JN (PUNE) – DAUND JN (DD) PSPC 09:40

01526 BRMT-PUNE DEMU

BARAMATI (BRMT) – PUNE JN (PUNE) PSPC 07:10

01527 DD-BRMT DEMU

DAUND JN (DD) – BARAMATI (BRMT) PSPC 15:20

01528 BRMT-PUNE MEMU

BARAMATI (BRMT) – PUNE JN (PUNE) PSPC 16:50

01529 PUNE-DD DMU

PUNE JN (PUNE) – DAUND JN (DD) PSPC 15:00

01530 DD-PUNE DEMU

DAUND JN (DD) – PUNE JN (PUNE) PSPC 17:02

01531 PUNE BRMT SPL

PUNE JN (PUNE) – BARAMATI (BRMT) PSPC 18:45

01532 BRMT-DD PASSENGER

BARAMATI (BRMT) – DAUND JN (DD) PSPC 22:15

01533 PUNE-DD DEMU

PUNE JN (PUNE) – DAUND JN (DD) PSPC 20:05

01767 GD BRK UNRESERVED EXPRESS

GONDA JN (GD) – BAHRAICH (BRK) PSPC 17:25

01768 BRK GD UNRESERVED EXPRESS

BAHRAICH (BRK) – GONDA JN (GD) PSPC 19:20

01776 MKM-SBC MEMU

MARIKUPPAM (MKM) – KSR BENGALURU (SBC) PSPC 08:00

01777 BWT-MKM MEMU

BANGARAPET (BWT) – MARIKUPPAM (MKM) PSPC 07:10

02101 CSMT-MMR SPL

CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS (CSMT) – MANMAD JN (MMR) TOD 15:45

02518 GHY-KOAA TOD SPECIAL

GUWAHATI (GHY) – KOLKATTA TERMINAL (KOAA) TOD 21:00

03047 HWH RPH FAST PGR SPL

HOWRAH JN (HWH) – RAMPUR HAT (RPH) PSPC 16:35

03048 RPH HWH FAST PGR.SPL

RAMPUR HAT (RPH) – HOWRAH JN (HWH) PSPC 05:10

03102 KYQ SDAH SUMMER SPL TOD

KAMAKHYA (KYQ) – SEALDAH (SDAH) TOD 23:15

03591 BKSC-ASN MEMU PGR SPL

BOKARO STL CITY (BKSC) – ASANSOL JN (ASN) PSPC 15:40

03592 ASN-BKSC MEMU PGR SPL

ASANSOL JN (ASN) – BOKARO STL CITY (BKSC) PSPC 07:05

03642 DDU-DLN PASSENGER SPL

PT.DEEN DAYAL UPADHYAYA JN. (DDU) – DILDARNAGAR JN (DLN) PSPC 06:05

04129 FTP-CNB MEMU

FATEHPUR (FTP) – KANPUR CENTRAL (CNB) PSPC 07:20

04130 CNB-FTP MEMU

KANPUR CENTRAL (CNB) – FATEHPUR (FTP) PSPC 18:25

04181 SFG-CNB MEX SPL

SUBEDARGANJ (SFG) – KANPUR CENTRAL (CNB) PSPC 06:10

04182 CNB-SFG SPL

KANPUR CENTRAL (CNB) – SUBEDARGANJ (SFG) PSPC 14:50

04194 SFG-DDU MEX SPL

SUBEDARGANJ (SFG) – PT.DEEN DAYAL UPADHYAYA JN. (DDU) PSPC 07:05

04379 ROZA BARELLY MEXP

ROZA JN (ROZA) – BAREILLY (BE) PSPC 06:15

04380 BE – RAC MEXP SPL

BAREILLY (BE) – ROZA JN (ROZA) PSPC 18:50

04844 BME- JU PASS SPL

BARMER (BME) – JODHPUR JN (JU) PSPC 13:00

05006 ASR-GKP SUMMER SPL

AMRITSAR JN (ASR) – GORAKHPUR (GKP) TOD 12:45

05054 BDTS-GKP SUMMER SPL

BANDRA TERMINUS (BDTS) – GORAKHPUR (GKP) TOD 19:25

05091 GD-STP

GONDA JN (GD) – SITAPUR (STP) PSPC 11:45

05092 STP-GD SPECIAL

SITAPUR (STP) – GONDA JN (GD) PSPC 06:45

05093 GKP-STP UNRESERVED EXP

GORAKHPUR (GKP) – GONDA JN (GD) PSPC 06:00

05094 STP-GKP UNRESERVED MEX

GONDA JN (GD) – GORAKHPUR (GKP) PSPC 18:05

05331 KGM-MB SPL EXP

KATHGODAM (KGM) – MORADABAD (MB) PSPC 07:25

05332 MB-KGM SPL EXP

MORADABAD (MB) – KATHGODAM (KGM) PSPC 14:45

05334 MB-RMR EXP

MORADABAD (MB) – RAMNAGAR (RMR) PSPC 04:30

05366 RMR-MB SPL EXP

RAMNAGAR (RMR) – MORADABAD (MB) PSPC 21:10

05371 GD BRK UNRESERVED EXPRESS

GONDA JN (GD) – BAHRAICH (BRK) PSPC 06:15

05372 BRK GD UNRESERVED EXPRESS

BAHRAICH (BRK) – GONDA JN (GD) PSPC 08:10

05373 GD BRK UNRESERVED EXPRESS

GONDA JN (GD) – BAHRAICH (BRK) PSPC 12:30

05374 BRK GD UNRESERVED EXPRESS

BAHRAICH (BRK) – GONDA JN (GD) PSPC 15:10

06431 KTYM-QLN EXP SPL

KOTTAYAM (KTYM) – KOLLAM JN (QLN) PSPC 05:30

06443 ERS-QLN MEMU EXP SPL

ERNAKULAM JN (ERS) – KOLLAM JN (QLN) PSPC 18:15

06444 QLN-ERS MEMU EXP SPL

KOLLAM JN (QLN) – ERNAKULAM JN (ERS) PSPC 04:15

06449 ERS-ALLP EXP SPL

ERNAKULAM JN (ERS) – ALAPPUZHA (ALLP) PSPC 07:20

06450 KYJ-ERS EXP SPL

KAYANKULAM (KYJ) – ERNAKULAM JN (ERS) PSPC 08:50

06451 ERS-KYJ EXP SPL

ERNAKULAM JN (ERS) – KAYANKULAM (KYJ) PSPC 18:00

06452 ALLP-ERS EXP SPL

ALAPPUZHA (ALLP) – ERNAKULAM JN (ERS) PSPC 18:00

06592 SMET-TK PAS SPL

SHIMOGA TOWN (SMET) – TUMKUR (TK) PSPC 04:00

07795 SC-MOB DEMU

SECUNDERABAD JN (SC) – MANOHARABAD (MOB) PSPC 05:45

07796 MOB-SC DEMU

MANOHARABAD (MOB) – SECUNDERABAD JN (SC) PSPC 08:45

08168 JSG-ROU MEMU PASS SPL

JHARSUGUDA JN (JSG) – ROURKELA (ROU) PSPC 09:00

08427 ANGL- PURI SPECIAL

ANGUL (ANGL) – PURI (PURI) PSPC 05:45

08428 PURI-ANGL SPECIAL

PURI (PURI) – ANGUL (ANGL) PSPC 16:45

08437 BHC-CTC SPECIAL

BHADRAKH (BHC) – CUTTACK (CTC) PSPC 15:30

08438 CTC-BHC MEMU

CUTTACK (CTC) – BHADRAKH (BHC) PSPC 11:55

08545 KRPU-VSKP PASS SPECIAL

KORAPUT (KRPU) – VISAKHAPATNAM (VSKP) PSPC 08:10

08546 VSKP-KRPU PASS SPECIAL

VISAKHAPATNAM (VSKP) – KORAPUT (KRPU) PSPC 06:30

08641 ADRA-BRKA MEMU PASS SPL

ADRA JN (ADRA) – BARKA KANA (BRKA) PSPC 04:50

08642 BRKA-ADRA MEMU PASS SPL

BARKA KANA (BRKA) – ADRA JN (ADRA) PSPC 14:05

08647 ADRA BBM MEMU SPL

ADRA JN (ADRA) – BARABHUM (BBM) PSPC 15:00

08648 BBM ADRA MEMU SPL

BARABHUM (BBM) – ADRA JN (ADRA) PSPC 16:45

08649 ADRA PRR MEMU SPL

ADRA JN (ADRA) – PURULIA JN (PRR) PSPC 05:45

08650 PRR ADRA MEMU SPL

PURULIA JN (PRR) – ADRA JN (ADRA) PSPC 07:15

08653 ADRA-ASN MEMU SPL

ADRA JN (ADRA) – ASANSOL JN (ASN) PSPC 03:20

08654 ASN-ADRA MEMU SPL

ASANSOL JN (ASN) – ADRA JN (ADRA) PSPC 04:40

08658 ASN ADRA MEMU SPL

ASANSOL JN (ASN) – ADRA JN (ADRA) PSPC 10:15

08659 ADRA ASN MEMU SPL

ADRA JN (ADRA) – ASANSOL JN (ASN) PSPC 08:45

08660 ASN ADRA MEMU SPL

ASANSOL JN (ASN) – ADRA JN (ADRA) PSPC 20:10

08661 ADRA ASN MEMU SPL

ADRA JN (ADRA) – ASANSOL JN (ASN) PSPC 18:35

08669 ADRA BJE MEMU PASS SPL

ADRA JN (ADRA) – BHOJUDIH JN (BJE) PSPC 22:45

08670 BJE ADRA MEMU PASS SPL

BHOJUDIH JN (BJE) – ADRA JN (ADRA) PSPC 03:45

08671 ADRA VAA MEMU PASS SPL

ADRA JN (ADRA) – BHAGA JN (VAA) PSPC 13:20

08672 VAA ADRA MEMU PASS SPL

BHAGA JN (VAA) – ADRA JN (ADRA) PSPC 14:50

08679 MDN ADRA MEMU SPL

MIDNAPORE (MDN) – ADRA JN (ADRA) PSPC 11:40

08680 ADRA MDN MEMU SPL

ADRA JN (ADRA) – MIDNAPORE (MDN) PSPC 08:20

08695 BKSC-RNC PASS SPECIAL

BOKARO STL CITY (BKSC) – RANCHI (RNC) PSPC 09:10

08696 RNC-BKSC PASS SPECIAL

RANCHI (RNC) – BOKARO STL CITY (BKSC) PSPC 15:55

08705 R DGG MEMU SPL

RAIPUR JN (R) – DONGARGARH (DGG) PSPC 08:30

08706 DGG BSP MEMU SPL

DONGARGARH (DGG) – BILASPUR JN (BSP) PSPC 11:40

08709 R DGG MEMU SPL

RAIPUR JN (R) – DONGARGARH (DGG) PSPC 17:20

08710 DGG R MEMU SPL

DONGARGARH (DGG) – RAIPUR JN (R) PSPC 05:50

08737 RIG-BSP MEMU SPL

RAIGARH (RIG) – BILASPUR JN (BSP) PSPC 15:35

08738 BSP RIG MEMU SPL

BILASPUR JN (BSP) – RAIGARH (RIG) PSPC 10:40

08739 SDL BSP MEMU

SHAHDOL (SDL) – BILASPUR JN (BSP) PSPC 09:30

08740 BSP-SDL MEMU

BILASPUR JN (BSP) – SHAHDOL (SDL) PSPC 07:45

08754 ITR- RTK MEMU SPL

ITWARI (ITR) – RAMTEK (RTK) PSPC 19:10

08755 RTK-NGP MEMU SPL

RAMTEK (RTK) – NAGPUR (NGP) PSPC 21:30

08861 GONDIA JSG SPL

GONDIA JN (G) – JHARSUGUDA JN (JSG) PSPC 05:20

08862 JSG GONDIA MEMU SPL

JHARSUGUDA JN (JSG) – GONDIA JN (G) PSPC 07:20

09431 SBIB-MSH DEMU SPL

SABARMATI BG (SBIB) – MAHESANA JN (MSH) PSPC 16:30

09432 MSH-ADI DMU SPL

MAHESANA JN (MSH) – SABARMATI BG (SBIB) PSPC 08:00

09433 ADI- PTN DEMU SPECIAL

SABARMATI BG (SBIB) – PATAN (PTN) PSPC 17:30

09434 PTN – ADI DEMU SPECIAL

PATAN (PTN) – SABARMATI BG (SBIB) PSPC 06:00

09484 PTN – MSH PASSENGER

PATAN (PTN) – MAHESANA JN (MSH) PSPC 19:20

09498 VTDI – GNC MEMU SPECIAL

VARETHA (VTDI) – GANDHINAGAR CAP (GNC) PSPC 06:40

10101 RATNAGIRI- MADGAON

RATNAGIRI (RN) – MADGAON (MAO) MEX 02:12

10102 MADGAON – RATNAGIRI

MADGAON (MAO) – RATNAGIRI (RN) MEX 19:25

11123 GWL BJU MAIL

GWALIOR JN. (GWL) – BARAUNI JN (BJU) MEX 12:05

11124 BJU- GWL MAIL

BARAUNI JN (BJU) – GWALIOR JN. (GWL) MEX 18:45

11265 JBP-ABKP EXP

JABALPUR (JBP) – AMBIKAPUR (ABKP) MEX 13:10

11266 ABKP-JBP EXP

AMBIKAPUR (ABKP) – JABALPUR (JBP) MEX 06:15

11421 PUNE SUR DEMU

PUNE JN (PUNE) – SOLAPUR JN (SUR) MEX 08:30

11422 SUR PUNE DEMU

SOLAPUR JN (SUR) – PUNE JN (PUNE) MEX 23:20

12081 CAN-TVC JAN SHATABDI EXP

KANNUR (CAN) – THIRUVANANTHAPURAM CENTRAL (TVC) JSH 04:50

12157 HUTATMA EXPRESS

PUNE JN (PUNE) – SOLAPUR JN (SUR) SUF 18:10

12158 HUTATMA EXPRESS

SOLAPUR JN (SUR) – PUNE JN (PUNE) SUF 06:30

12383 SDAH-ASN INTERCITY EXP

SEALDAH (SDAH) – ASANSOL JN (ASN) SUF 17:10

12384 ASN SDAH INTERCITY EXPRES

ASANSOL JN (ASN) – SEALDAH (SDAH) SUF 06:45

12504 HUMSAFAR EXPRESS

AGARTALA (AGTL) – BANGALORE CANT (BNC) SUF 05:55

12529 PPTA LJN S F

PATLIPUTRA (PPTA) – LUCKNOW (LJN) SUF 16:30

12530 LJN PPTA S F

LUCKNOW (LJN) – PATLIPUTRA (PPTA) SUF 05:00

12571 GKP-ANVT HUMSAFER EXP

GORAKHPUR (GKP) – ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) SUF 18:45

12572 ANVT-GKP HAMSAFAR EXP

ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) – GORAKHPUR (GKP) SUF 20:00

12623 MAS-TVC TRIVANDRUM MAIL

CHENNAI CENTRAL (MAS) – THIRUVANANTHAPURAM CENTRAL (TVC) SUF 19:45

12624 TVC-MAS CHENNAI MAIL

THIRUVANANTHAPURAM CENTRAL (TVC) – CHENNAI CENTRAL (MAS) SUF 15:00

12812 HTE-LTT SUPERFAST EXPRESS

HATIA (HTE) – LOKMANYATILAK (LTT) SUF 09:40

12883 SRC-PRR RUPSHI BANGLA EXP

SANTRAGACHI JN (SRC) – PURULIA JN (PRR) SUF 06:25

12884 PRR-HWH RUPSHI BANGLA EXP

PURULIA JN (PRR) – HOWRAH JN (HWH) SUF 15:40

12885 SHM-BJE ARANYAK EXPRESS

SHALIMAR (SHM) – BHOJUDIH JN (BJE) SUF 07:45

12886 BJE-SHM ARANYAK EXP

BHOJUDIH JN (BJE) – SHALIMAR (SHM) SUF 13:35

13011 HWH MLDT INTERCITY EXP

HOWRAH JN (HWH) – MALDA TOWN (MLDT) MEX 15:25

13012 MLDT HWH INTERCITY EXP

MALDA TOWN (MLDT) – HOWRAH JN (HWH) MEX 04:30

13015 HWH-JMP KAVIGURU EXP

HOWRAH JN (HWH) – JAMALPUR JN (JMP) MEX 10:40

13016 JMP-HWH KAVIGURU EXP

JAMALPUR JN (JMP) – HOWRAH JN (HWH) MEX 04:25

13017 HWH AZ GANADEVTA EXP

HOWRAH JN (HWH) – AZIMGANJ JN (AZ) MEX 06:05

13018 AZ HWH GANADEVTA EXP

AZIMGANJ JN (AZ) – HOWRAH JN (HWH) MEX 15:40

13021 HWH RXL MITHILA EXP

HOWRAH JN (HWH) – RAXAUL JN (RXL) MEX 15:45

13022 RXL HWH MITHILA EXP

RAXAUL JN (RXL) – HOWRAH JN (HWH) MEX 10:00

13023 HWH-GAYA EXP

HOWRAH JN (HWH) – GAYA JN (GAYA) MEX 19:50

13024 GAYA-HWH EXP

GAYA JN (GAYA) – HOWRAH JN (HWH) MEX 12:20

13027 HWH AZ KAVIGURU EXP

HOWRAH JN (HWH) – AZIMGANJ JN (AZ) MEX 22:40

13028 AZ HWH KAVIGURU EXPRESS

AZIMGANJ JN (AZ) – HOWRAH JN (HWH) MEX 07:55

13029 HWH-MKA EXP

HOWRAH JN (HWH) – MOKAMEH JN (MKA) MEX 23:20

13030 MKA – HWH EXP

MOKAMEH JN (MKA) – HOWRAH JN (HWH) MEX 12:45

13031 HWH- JYG EXP

HOWRAH JN (HWH) – JAYNAGAR (JYG) MEX 11:05

13032 JYG-HWH EXP

JAYNAGAR (JYG) – HOWRAH JN (HWH) MEX 19:47

13033 HWH-KIR EXP

HOWRAH JN (HWH) – KATIHAR JN (KIR) MEX 21:25

13034 KIR-HWH EXPRESS

KATIHAR JN (KIR) – HOWRAH JN (HWH) MEX 15:30

13045 HWH-DUMK MAYURAKSHI EXP

HOWRAH JN (HWH) – DUMKA (DUMK) MEX 16:25

13046 DUMK-HWH MAYURAKSHI EXP

DUMKA (DUMK) – HOWRAH JN (HWH) MEX 03:45

13053 HWH RDP KULIK EXP

HOWRAH JN (HWH) – RADHIKAPUR (RDP) MEX 08:35

13054 RDP HWH KULIK EXPRESS

RADHIKAPUR (RDP) – HOWRAH JN (HWH) MEX 11:00

13105 SDAH BUI EXPRESS

SEALDAH (SDAH) – BALLIA (BUI) MEX 13:40

13106 BUI SDAH EXPRESS

BALLIA (BUI) – SEALDAH (SDAH) MEX 08:50

13135 KOAA JYG EXP

KOLKATTA TERMINAL (KOAA) – JAYNAGAR (JYG) MEX 20:55

13141 SDAH NOQ TEESTA TORSA EXP

SEALDAH (SDAH) – NEW ALIPURDUAR (NOQ) MEX 14:00

13142 NOQ SDAH TEESTA TORSA EXP

NEW ALIPURDUAR (NOQ) – SEALDAH (SDAH) MEX 11:45

13145 KOLKATA RADHIKAPUR EXP

KOLKATTA TERMINAL (KOAA) – RADHIKAPUR (RDP) MEX 19:30

13146 KOLKATTA RADHIKAPUR EXP

RADHIKAPUR (RDP) – KOLKATTA TERMINAL (KOAA) MEX 17:45

13153 SDAH MLDT GOUR EXP

SEALDAH (SDAH) – MALDA TOWN (MLDT) MEX 22:15

13154 MLDT SDAH GOUR EXP

MALDA TOWN (MLDT) – SEALDAH (SDAH) MEX 21:35

13160 JBN KOAA EXP

JOGBANI (JBN) – KOLKATTA TERMINAL (KOAA) MEX 14:45

13163 SDAH- SHC HATEBAZARE EXP

SEALDAH (SDAH) – SAHARSA JN (SHC) MEX 20:10

13164 SHC-SDAH HATEBAZARE EXP

SAHARSA JN (SHC) – SEALDAH (SDAH) MEX 14:15

13165 KOAA-SMI WEEKLY EXP

KOLKATTA TERMINAL (KOAA) – SITAMARHI (SMI) MEX 22:45

13185 SDAH JYG GANGASAGAR EXP

SEALDAH (SDAH) – JAYNAGAR (JYG) MEX 17:45

13186 JYG SDAH GANGASAGAR EXP

JAYNAGAR (JYG) – SEALDAH (SDAH) MEX 16:10

13187 SDAH-RPH EXP

SEALDAH (SDAH) – RAMPUR HAT (RPH) MEX 07:20

13188 RPH-SDAH EXP

RAMPUR HAT (RPH) – SEALDAH (SDAH) MEX 14:05

13465 HWH MLDT INTERCITY EXP

HOWRAH JN (HWH) – MALDA TOWN (MLDT) MEX 15:15

13466 MLDT-HWH INTERCITY EXP

MALDA TOWN (MLDT) – HOWRAH JN (HWH) MEX 06:05

14307 PYGS -BE PASS. EXP.

PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) – BAREILLY (BE) MEX 01:05

14308 BE-LKO EXP. LKO-PYGS PASS

BAREILLY (BE) – PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) MEX 17:30

14803 JU SBIB SF EXP

JODHPUR JN (JU) – SABARMATI BG (SBIB) MEX 21:20

14804 SBIB JU SF EXP

SABARMATI BG (SBIB) – JODHPUR JN (JU) MEX 21:45

14819 JU – SBIB EXP

JODHPUR JN (JU) – SABARMATI BG (SBIB) MEX 11:15

14820 SBIB – JU EXP

SABARMATI BG (SBIB) – JODHPUR JN (JU) MEX 07:45

14821 JU – SBIB EXP

JODHPUR JN (JU) – SABARMATI BG (SBIB) MEX 09:40

14822 SBIB – JU EXP

SABARMATI BG (SBIB) – JODHPUR JN (JU) MEX 06:40

15009 GKP-MLN-EXP

GORAKHPUR (GKP) – MAILANI (MLN) MEX 22:20

15010 MLN-GKP-EXP

MAILANI (MLN) – GORAKHPUR (GKP) MEX 17:45

15047 PURBANCHAL EXP

KOLKATTA TERMINAL (KOAA) – GORAKHPUR (GKP) MEX 14:30

15050 GKP-KOAA EXP

GORAKHPUR (GKP) – KOLKATTA TERMINAL (KOAA) MEX 08:45

15069 GKP-ASH INTERCITY EXP

GORAKHPUR (GKP) – AISHBAGH (ASH) MEX 03:45

15070 ASH-GKP INTERCITY EXP

AISHBAGH (ASH) – GORAKHPUR (GKP) MEX 16:30

15113 GTNR-CI EXP

GOMATI NAGAR (GTNR) – CHHAPRA KACHERI (CI) MEX 21:10

15114 CI -GTNR EXP

CHHAPRA KACHERI (CI) – GOMATI NAGAR (GTNR) MEX 19:20

15203 BARAUNI LUCKNOW EXPRESS

BARAUNI JN (BJU) – LUCKNOW (LJN) MEX 20:25

15204 LUCKNOW-BARAUNI EXPRESS

LUCKNOW (LJN) – BARAUNI JN (BJU) MEX 15:15

15611 GHY-SCL EXPRESS

GUWAHATI (GHY) – SILCHAR (SCL) MEX 17:30

15615 GHY-SCL EXPRESS

GUWAHATI (GHY) – SILCHAR (SCL) MEX 23:55

15616 SCL-GHY EXPRESS

SILCHAR (SCL) – GUWAHATI (GHY) MEX 07:20

15626 AGTL-DGHR EXPRESS

AGARTALA (AGTL) – DEOGHAR (DGHR) MEX 19:00

15641 BARAK BRAHMAPUTRA EXPRESS

SILCHAR (SCL) – NEW TINSUKIA (NTSK) MEX 20:10

15643 PURI-KYQ EXPRESS

PURI (PURI) – KAMAKHYA (KYQ) MEX 22:05

15721 PAHARIA EXPRESS

DIGHA FLAG STN (DGHA) – NEW JALPAIGURI (NJP) MEX 17:25

15887 BPB-GHY TOURIST EXPRESS

BADARPUR JN (BPB) – GUWAHATI (GHY) MEX 15:15

15888 GHY-BPB TOURIST EXPRESS

GUWAHATI (GHY) – BADARPUR JN (BPB) MEX 06:45

15959 KAMRUP EXPRESS

HOWRAH JN (HWH) – DIBRUGARH (DBRG) MEX 18:00

15960 KAMRUP EXPRESS

DIBRUGARH (DBRG) – HOWRAH JN (HWH) MEX 18:40

16301 SRR-TVC VENAD EXP

SHORANUR JN (SRR) – THIRUVANANTHAPURAM CENTRAL (TVC) MEX 14:35

16302 TVC-SRR EXP

THIRUVANANTHAPURAM CENTRAL (TVC) – SHORANUR JN (SRR) MEX 05:05

16327 PUU-GUV EXP

PUNALUR (PUU) – GURUVAYUR (GUV) MEX 18:25

16328 GUV-PUU EXP

GURUVAYUR (GUV) – PUNALUR (PUU) MEX 05:45

16525 CAPE-SBC EXPRESS

KANYAKUMARI (CAPE) – KSR BENGALURU (SBC) MEX 10:10

16792 PGT-TEN PALARUVI EXP

PALAKKAD (PGT) – TIRUNELVELI (TEN) MEX 16:05

18003 HWH ADRA SHIROMANI EXP

HOWRAH JN (HWH) – ADRA JN (ADRA) MEX 17:50

18004 ADRA HWH SHIROMANI EXP

ADRA JN (ADRA) – HOWRAH JN (HWH) MEX 04:35

18011 HWH-ADRA-CKP EXPRESS

HOWRAH JN (HWH) – CHAKRADHARPUR (CKP) MEX 00:05

18012 CKP-ADRA-HWH EXPRESS

CHAKRADHARPUR (CKP) – HOWRAH JN (HWH) MEX 18:25

18013 HWH-BKSC EXP

ADRA JN (ADRA) – BOKARO STL CITY (BKSC) MEX 06:05

18014 BKSC-HWH EXPRESS

BOKARO STL CITY (BKSC) – ADRA JN (ADRA) MEX 19:30

18023 KGP GOMO EXP

KHARAGPUR JN (KGP) – NSC BOSE J GOMO (GMO) MEX 14:20

18024 GOMO KGP EXP

NSC BOSE J GOMO (GMO) – KHARAGPUR JN (KGP) MEX 06:25

18027 KGP-ASN MEMU EXP

KHARAGPUR JN (KGP) – ASANSOL JN (ASN) MEX 06:20

18028 ASN-KGP MEMU EXP

ASANSOL JN (ASN) – KHARAGPUR JN (KGP) MEX 17:05

18085 KGP-RNC MEMU EXP

KHARAGPUR JN (KGP) – RANCHI (RNC) MEX 04:40

18086 RNC-KGP MEMU EXP

RANCHI (RNC) – KHARAGPUR JN (KGP) MEX 15:40

18115 GMO – CKP MEMU EXP

NSC BOSE J GOMO (GMO) – CHAKRADHARPUR (CKP) MEX 15:15

18116 CKP – GMO MEMU EXP

CHAKRADHARPUR (CKP) – NSC BOSE J GOMO (GMO) MEX 05:45

18235 BPL-BSP EXP CUM PASS

BHOPAL (BPL) – BILASPUR JN (BSP) MEX 10:15

18236 BSP-BPL PASS CUM EXP

BILASPUR JN (BSP) – BHOPAL (BPL) MEX 22:30

18247 BSP-REWA EXP

BILASPUR JN (BSP) – REWA (REWA) MEX 19:20

18248 REWA-BSP EXP

REWA (REWA) – BILASPUR JN (BSP) MEX 22:15

18301 SBP-RGDA EXPRESS SPL

SAMBALPUR (SBP) – RAYAGADA (RGDA) MEX 06:05

18302 RGDA-SBP EXPRESS SPL

RAYAGADA (RGDA) – SAMBALPUR (SBP) MEX 13:25

18413 PRDP-PURI SPECIAL

PARADEEP (PRDP) – PURI (PURI) MEX 18:00

18414 PURI-PRDPEXP

PURI (PURI) – PARADEEP (PRDP) MEX 06:15

18417 PURI GUNUPUR EXP SPECIAL

PURI (PURI) – GUNUPUR (GNPR) MEX 12:00

18418 GUNUPUR PURI EXP SPECIAL

GUNUPUR (GNPR) – PURI (PURI) MEX 05:00

18532 VSKP – PSA PASS

VISAKHAPATNAM (VSKP) – PALASA (PSA) MEX 17:45

20844 BGKT-BSP SF EXP

BHAGAT KI KOTHI (BGKT) – BILASPUR JN (BSP) SUF 01:30

20845 BSP BKN SF EXPRESS

BILASPUR JN (BSP) – BIKANER JN (BKN) SUF 18:25

20948 EKNR – ADI JANSHATABDHI

EKTA NAGAR (EKNR) – AHMEDABAD JN (ADI) JSH 11:15

20949 ADI – EKNR JANSHATABDHI

AHMEDABAD JN (ADI) – EKTA NAGAR (EKNR) JSH 15:20

22321 HWH-SURI HOOL EXP

HOWRAH JN (HWH) – SIURI (SURI) SUF 06:45

22322 SURI-HWH HOOL EXP

SIURI (SURI) – HOWRAH JN (HWH) SUF 13:40

22453 RAJYA RANI EX

LUCKNOW (LJN) – MEERUT CITY (MTC) SUF 14:25

22454 RAJYA RANI EX

MEERUT CITY (MTC) – LUCKNOW (LJN) SUF 06:40

22819 BBS-VSKP SUF

BHUBANESWAR (BBS) – VISAKHAPATNAM (VSKP) SUF 08:15

22820 VSKP-BBS SUF

VISAKHAPATNAM (VSKP) – BHUBANESWAR (BBS) SUF 16:20

31112 KWAE-SDAH LOCAL

KATWA JN. (KWAE) – SEALDAH (SDAH) SUB 15:50

31152 BWN-SDAH LOCAL

BARDDHAMAN (BWN) – SEALDAH (SDAH) SUB 14:40

31311 SDAH – KLYM LOCAL

SEALDAH (SDAH) – KALYANI SIMANTA (KLYM) SUB 04:12

31312 KLYM-SDAH LOCAL

KALYANI SIMANTA (KLYM) – SEALDAH (SDAH) SUB 05:02

31411 SDAH -NH LOCAL

SEALDAH (SDAH) – NAIHATI JN (NH) SUB 04:40

31414 NH – SDAH LOCAL

NAIHATI JN (NH) – SEALDAH (SDAH) SUB 04:50

31423 SDAH – NH LOCAL

SEALDAH (SDAH) – NAIHATI JN (NH) SUB 12:20

31432 NH-SDAH LOCAL

NAIHATI JN (NH) – SEALDAH (SDAH) SUB 13:40

31617 SDAH-RHA LOCAL

SEALDAH (SDAH) – RANAGHAT JN (RHA) SUB 08:00

31622 RHA – SDAH LOCAL

RANAGHAT JN (RHA) – SEALDAH (SDAH) SUB 10:12

31711 NH – RHA LOCAL

NAIHATI JN (NH) – RANAGHAT JN (RHA) SUB 05:00

31712 RHA-NH LOCAL

RANAGHAT JN (RHA) – NAIHATI JN (NH) SUB 04:05

32211 SDAH-DKAE LOCAL

SEALDAH (SDAH) – DANKUNI (DKAE) SUB 04:07

32212 DKAE-SDAH LOCAL

DANKUNI (DKAE) – SEALDAH (SDAH) SUB 05:00

34111 KBGB – SDAH LOCAL

KOMAGATA MARU BUDGE (KBGB) – SEALDAH (SDAH) SUB 04:45

34112 SDAH-KBGB LOCAL

SEALDAH (SDAH) – KOMAGATA MARU BUDGE (KBGB) SUB 03:45

34352 SPR – CG LOCAL

SONARPUR JN (SPR) – CANNING (CG) SUB 04:50

34412 SDAH- SPR LOCAL

SEALDAH (SDAH) – SONARPUR JN (SPR) SUB 04:15

34511 CG – SDAH LOCAL

CANNING (CG) – SEALDAH (SDAH) SUB 03:45

34711 LKPR – SDAH LOCAL

LAKSHMIKANTPUR (LKPR) – SEALDAH (SDAH) SUB 03:00

34714 SDAH-LKPR LOCAL

SEALDAH (SDAH) – LAKSHMIKANTPUR (LKPR) SUB 04:30

36033 HWH-CDAE LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – CHANDANPUR (CDAE) SUB 10:30

37201 MATRIBHUMI LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – BANDEL JN (BDC) SUB 18:55

37202 BDC-HWH MATRIBHUMI LOCAL

BANDEL JN (BDC) – HOWRAH JN (HWH) SUB 08:40

37211 HWH-BDC LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – BANDEL JN (BDC) SUB 04:47

37212 BDC-HWH LOCAL

BANDEL JN (BDC) – HOWRAH JN (HWH) SUB 03:07

37213 HWH-BDC LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – BANDEL JN (BDC) SUB 05:14

37214 BDC-HWH LOCAL

BANDEL JN (BDC) – HOWRAH JN (HWH) SUB 03:50

37215 HWH-BDC LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – BANDEL JN (BDC) SUB 06:26

37216 BDC-HWH LOCAL

BANDEL JN (BDC) – HOWRAH JN (HWH) SUB 04:45

37217 HWH – BDC LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – BANDEL JN (BDC) SUB 07:05

37218 BDC-HWH LOCAL

BANDEL JN (BDC) – HOWRAH JN (HWH) SUB 05:10

37219 HWH-BDC LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – BANDEL JN (BDC) SUB 07:35

37220 BDC-HWH LOCAL

BANDEL JN (BDC) – HOWRAH JN (HWH) SUB 05:40

37221 HWH-BDC LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – BANDEL JN (BDC) SUB 08:20

37222 BDC-HWH LOCAL

BANDEL JN (BDC) – HOWRAH JN (HWH) SUB 06:30

37223 HWH-BDC LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – BANDEL JN (BDC) SUB 08:45

37224 BDC-HWH LOCAL

BANDEL JN (BDC) – HOWRAH JN (HWH) SUB 06:48

37225 HWH-BDC LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – BANDEL JN (BDC) SUB 09:10

37226 BDC-HWH LOCAL

BANDEL JN (BDC) – HOWRAH JN (HWH) SUB 07:15

37227 HWH-BDC LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – BANDEL JN (BDC) SUB 09:25

37228 BDC-HWH LOCAL

BANDEL JN (BDC) – HOWRAH JN (HWH) SUB 08:05

37229 HWH – BDC LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – BANDEL JN (BDC) SUB 09:50

37230 BDC-HWH LOCAL

BANDEL JN (BDC) – HOWRAH JN (HWH) SUB 08:28

37231 HWH-BDC LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – BANDEL JN (BDC) SUB 10:15

37232 BDC-HWH LOCAL

BANDEL JN (BDC) – HOWRAH JN (HWH) SUB 08:52

37233 HWH-BDC LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – BANDEL JN (BDC) SUB 10:30

37234 BDC-HWH LOCAL

BANDEL JN (BDC) – HOWRAH JN (HWH) SUB 09:08

37235 HWH-BDC LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – BANDEL JN (BDC) SUB 10:45

37236 BDC-HWHLOCAL

BANDEL JN (BDC) – HOWRAH JN (HWH) SUB 09:46

37237 HWH-BDC LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – BANDEL JN (BDC) SUB 10:55

37238 BDC-HWH LOCAL

BANDEL JN (BDC) – HOWRAH JN (HWH) SUB 10:30

37239 HWH-BDC LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – BANDEL JN (BDC) SUB 11:15

37240 BDC-HWH LOCAL

BANDEL JN (BDC) – HOWRAH JN (HWH) SUB 10:45

37241 HWH – BDC LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – BANDEL JN (BDC) SUB 12:00

37242 BDC-HWH LOCAL

BANDEL JN (BDC) – HOWRAH JN (HWH) SUB 11:22

37243 HWH-BDC LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – BANDEL JN (BDC) SUB 12:20

37244 BDC-HWH LOCAL

BANDEL JN (BDC) – HOWRAH JN (HWH) SUB 12:15

37245 HWH-BDC LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – BANDEL JN (BDC) SUB 12:55

37246 BDC-HWH LOCAL

BANDEL JN (BDC) – HOWRAH JN (HWH) SUB 12:30

37247 HWH-BDC LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – BANDEL JN (BDC) SUB 13:15

37248 BDC-HWH LOCAL

BANDEL JN (BDC) – HOWRAH JN (HWH) SUB 13:15

37249 HWH-BDC LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – BANDEL JN (BDC) SUB 13:25

37250 BDC-HWH LOCAL

BANDEL JN (BDC) – HOWRAH JN (HWH) SUB 13:35

37251 HWH-BDC LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – BANDEL JN (BDC) SUB 13:33

37252 BDC-HWH LOCAL

BANDEL JN (BDC) – HOWRAH JN (HWH) SUB 14:12

37253 HWH-BDC LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – BANDEL JN (BDC) SUB 14:40

37254 BDC-HWH LOCAL

BANDEL JN (BDC) – HOWRAH JN (HWH) SUB 14:50

37255 HWH-BDC LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – BANDEL JN (BDC) SUB 15:00

37256 BDC-HWH LOCAL

BANDEL JN (BDC) – HOWRAH JN (HWH) SUB 15:10

37257 HWH-BDC LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – BANDEL JN (BDC) SUB 15:35

37258 BDC-HWH LOCAL

BANDEL JN (BDC) – HOWRAH JN (HWH) SUB 15:35

37259 HWH-BDC LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – BANDEL JN (BDC) SUB 16:16

37260 BDC-HWH LOCAL

BANDEL JN (BDC) – HOWRAH JN (HWH) SUB 16:05

37261 HWH-BDC LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – BANDEL JN (BDC) SUB 16:55

37262 BDC-HWH LOCAL

BANDEL JN (BDC) – HOWRAH JN (HWH) SUB 16:40

37263 HWH-BDC LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – BANDEL JN (BDC) SUB 17:47

37264 BDC-HWH LOCAL

BANDEL JN (BDC) – HOWRAH JN (HWH) SUB 16:48

37265 HWH DC LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – BANDEL JN (BDC) SUB 18:15

37266 BDC-HWH LOCAL

BANDEL JN (BDC) – HOWRAH JN (HWH) SUB 17:13

37267 HWH-BDC LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – BANDEL JN (BDC) SUB 18:20

37268 BDC-HWH LOCAL

BANDEL JN (BDC) – HOWRAH JN (HWH) SUB 17:30

37269 HWH-BDC LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – BANDEL JN (BDC) SUB 18:45

37270 BDC-HWH LOCAL

BANDEL JN (BDC) – HOWRAH JN (HWH) SUB 18:05

37271 HWH – BDC LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – BANDEL JN (BDC) SUB 19:30

37272 BDC-HWH LOCAL

BANDEL JN (BDC) – HOWRAH JN (HWH) SUB 18:20

37273 HWH – BDC LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – BANDEL JN (BDC) SUB 19:50

37274 BDC-HWH LOCAL

BANDEL JN (BDC) – HOWRAH JN (HWH) SUB 18:50

37275 HWH – BDC LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – BANDEL JN (BDC) SUB 20:10

37276 BDC-HWH LOCAL

BANDEL JN (BDC) – HOWRAH JN (HWH) SUB 19:30

37277 HWH-BDC LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – BANDEL JN (BDC) SUB 21:00

37278 BDC-HWH LOCAL

BANDEL JN (BDC) – HOWRAH JN (HWH) SUB 19:45

37279 HWH – BDC LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – BANDEL JN (BDC) SUB 21:10

37280 BDC-HWH LOCAL

BANDEL JN (BDC) – HOWRAH JN (HWH) SUB 20:33

37281 HWH – BDC LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – BANDEL JN (BDC) SUB 21:30

37282 BDC-HWH LOCAL

BANDEL JN (BDC) – HOWRAH JN (HWH) SUB 21:00

37283 HWH – BDC LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – BANDEL JN (BDC) SUB 21:50

37284 BDC-HWH LOCAL

BANDEL JN (BDC) – HOWRAH JN (HWH) SUB 21:45

37285 HWH-BDC LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – BANDEL JN (BDC) SUB 22:20

37286 BDC-HWH LOCAL

BANDEL JN (BDC) – HOWRAH JN (HWH) SUB 22:18

37287 HWH-BDC LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – BANDEL JN (BDC) SUB 22:30

37288 BDC-HWH LOCAL

BANDEL JN (BDC) – HOWRAH JN (HWH) SUB 22:30

37289 HWH-BDC LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – BANDEL JN (BDC) SUB 23:15

37290 BDC LOCAL

BANDEL JN (BDC) – HOWRAH JN (HWH) SUB 22:45

37291 HWH-BDC LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – BANDEL JN (BDC) SUB 23:45

37305 ANDOLAN LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – SINGUR (SIU) SUB 19:15

37306 SIU-HWH LOCAL

SINGUR (SIU) – HOWRAH JN (HWH) SUB 21:05

37307 HWH – HPL LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – HARIPAL (HPL) SUB 06:52

37308 HPL-HWH LOCAL

HARIPAL (HPL) – HOWRAH JN (HWH) SUB 08:30

37309 HWH TAK LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – TARAKESWAR (TAK) SUB 04:55

37312 TAK-HWH LOCAL

TARAKESWAR (TAK) – HOWRAH JN (HWH) SUB 03:50

37319 HWH-TAK LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – TARAKESWAR (TAK) SUB 10:20

37327 HWH – TAK LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – TARAKESWAR (TAK) SUB 13:38

37330 TAK-HWH LOCAL

TARAKESWAR (TAK) – HOWRAH JN (HWH) SUB 12:00

37335 HWH-TAK LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – TARAKESWAR (TAK) SUB 17:42

37338 TAK-HWH LOCAL

TARAKESWAR (TAK) – HOWRAH JN (HWH) SUB 15:15

37343 HWH-TAK LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – TARAKESWAR (TAK) SUB 20:05

37348 TAK-HWH LOCAL

TARAKESWAR (TAK) – HOWRAH JN (HWH) SUB 19:33

37354 TAK-HWH LOCAL

TARAKESWAR (TAK) – HOWRAH JN (HWH) SUB 23:00

37411 SHE-TAK LOCAL

SEORAPHULI (SHE) – TARAKESWAR (TAK) SUB 05:15

37412 TAK-SHE LOCAL

TARAKESWAR (TAK) – SEORAPHULI (SHE) SUB 04:05

37415 SHE TAK LOCAL

SEORAPHULI (SHE) – TARAKESWAR (TAK) SUB 08:25

37416 TAK SHE LOCAL

TARAKESWAR (TAK) – SEORAPHULI (SHE) SUB 07:25

37511 BALLY-BDC LOCAL

BALLY (BLY) – BANDEL JN (BDC) SUB 17:52

37512 BDC BLY LOCAL

BANDEL JN (BDC) – BALLY (BLY) SUB 16:25

37521 NH-BDC LOCAL

NAIHATI JN (NH) – BANDEL JN (BDC) SUB 04:40

37522 BDC-NH LOCAL

BANDEL JN (BDC) – NAIHATI JN (NH) SUB 04:10

37523 NH-BDC LOCAL

NAIHATI JN (NH) – BANDEL JN (BDC) SUB 06:18

37524 BDC-NH LOCAL

BANDEL JN (BDC) – NAIHATI JN (NH) SUB 05:32

37525 NH – BDC LOCAL

NAIHATI JN (NH) – BANDEL JN (BDC) SUB 07:30

37526 BDC-NH LOCAL

BANDEL JN (BDC) – NAIHATI JN (NH) SUB 06:45

37527 NH – BDC LOCAL

NAIHATI JN (NH) – BANDEL JN (BDC) SUB 07:55

37528 BDC-NH LOCAL

BANDEL JN (BDC) – NAIHATI JN (NH) SUB 07:21

37529 NH – BDC LOCAL

NAIHATI JN (NH) – BANDEL JN (BDC) SUB 08:33

37530 BDC-NH LOCAL

BANDEL JN (BDC) – NAIHATI JN (NH) SUB 08:02

37531 NH – BDC LOCAL

NAIHATI JN (NH) – BANDEL JN (BDC) SUB 09:42

37532 BDC-NH LOCAL

BANDEL JN (BDC) – NAIHATI JN (NH) SUB 09:12

37533 NH – BDC LOCAL

NAIHATI JN (NH) – BANDEL JN (BDC) SUB 10:45

37534 BDC-NH LOCAL

BANDEL JN (BDC) – NAIHATI JN (NH) SUB 10:15

37535 NH – BDC LOCAL

NAIHATI JN (NH) – BANDEL JN (BDC) SUB 12:10

37536 BDC-NH LOCAL

BANDEL JN (BDC) – NAIHATI JN (NH) SUB 11:42

37537 NH – BDC LOCAL

NAIHATI JN (NH) – BANDEL JN (BDC) SUB 13:30

37538 BDC-NH LOCAL

BANDEL JN (BDC) – NAIHATI JN (NH) SUB 12:52

37539 NH – BDC LOCAL

NAIHATI JN (NH) – BANDEL JN (BDC) SUB 15:08

37540 BDC-NH LOCAL

BANDEL JN (BDC) – NAIHATI JN (NH) SUB 14:39

37541 NH – BDC LOCAL

NAIHATI JN (NH) – BANDEL JN (BDC) SUB 15:50

37542 BDC-NH LOCAL

BANDEL JN (BDC) – NAIHATI JN (NH) SUB 15:00

37543 NH – BDC LOCAL

NAIHATI JN (NH) – BANDEL JN (BDC) SUB 16:08

37544 BDC-NH LOCAL

BANDEL JN (BDC) – NAIHATI JN (NH) SUB 15:41

37545 NH – BDC LOCAL

NAIHATI JN (NH) – BANDEL JN (BDC) SUB 17:18

37546 BDC-NH LOCAL

BANDEL JN (BDC) – NAIHATI JN (NH) SUB 16:50

37547 NH – BDC LOCAL

NAIHATI JN (NH) – BANDEL JN (BDC) SUB 18:32

37548 BDC-NH LOCAL

BANDEL JN (BDC) – NAIHATI JN (NH) SUB 17:45

37549 NH – BDC LOCAL

NAIHATI JN (NH) – BANDEL JN (BDC) SUB 19:15

37550 BDC-NH LOCAL

BANDEL JN (BDC) – NAIHATI JN (NH) SUB 18:40

37551 NH – BDC LOCAL

NAIHATI JN (NH) – BANDEL JN (BDC) SUB 19:50

37552 BDC-NH LOCAL

BANDEL JN (BDC) – NAIHATI JN (NH) SUB 19:20

37553 NH – BDC LOCAL

NAIHATI JN (NH) – BANDEL JN (BDC) SUB 21:15

37554 BDC-NH LOCAL

BANDEL JN (BDC) – NAIHATI JN (NH) SUB 20:35

37555 NH – BDC LOCAL

NAIHATI JN (NH) – BANDEL JN (BDC) SUB 22:15

37556 BDC-NH LOCAL

BANDEL JN (BDC) – NAIHATI JN (NH) SUB 21:45

37557 NH-BDC LOCAL

NAIHATI JN (NH) – BANDEL JN (BDC) SUB 23:58

37558 BDC-NH LOCAL

BANDEL JN (BDC) – NAIHATI JN (NH) SUB 23:26

37611 HWH-PDA LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – PUNDOOAH (PDA) SUB 11:42

37614 PDA-HWH LOCAL

PUNDOOAH (PDA) – HOWRAH JN (HWH) SUB 13:30

37651 HWH-MYM LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – MEMARI (MYM) SUB 08:40

37652 MYM-HWH LOCAL

MEMARI (MYM) – HOWRAH JN (HWH) SUB 11:10

37655 HWH – MYM LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – MEMARI (MYM) SUB 12:45

37656 MYM-HWH LOCAL

MEMARI (MYM) – HOWRAH JN (HWH) SUB 14:55

37657 HWH-MYM LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – MEMARI (MYM) SUB 13:43

37658 MYM-HWH LOCAL

MEMARI (MYM) – HOWRAH JN (HWH) SUB 16:05

37711 BDC-PDA LOCAL

BANDEL JN (BDC) – PUNDOOAH (PDA) SUB 08:20

37731 BDC-MYM LOCAL

BANDEL JN (BDC) – MEMARI (MYM) SUB 20:47

37732 MYM-BDC LOCAL

MEMARI (MYM) – BANDEL JN (BDC) SUB 21:50

37741 BDC-KWAE LOCAL

BANDEL JN (BDC) – KATWA JN. (KWAE) SUB 03:05

37742 KWAE-BDC LOCAL

KATWA JN. (KWAE) – BANDEL JN (BDC) SUB 04:40

37743 BDC-KWAE LOCAL

BANDEL JN (BDC) – KATWA JN. (KWAE) SUB 04:30

37744 KWAE-BDC LOCAL

KATWA JN. (KWAE) – BANDEL JN (BDC) SUB 08:45

37745 BDC – KWAE LOCAL

BANDEL JN (BDC) – KATWA JN. (KWAE) SUB 05:40

37746 KWAE-BDC LOCAL

KATWA JN. (KWAE) – BANDEL JN (BDC) SUB 11:10

37747 BDC – KWAE LOCAL

BANDEL JN (BDC) – KATWA JN. (KWAE) SUB 08:10

37748 KWAE-BDC LOCAL

KATWA JN. (KWAE) – BANDEL JN (BDC) SUB 13:00

37749 BDC – KWAE LOCAL

BANDEL JN (BDC) – KATWA JN. (KWAE) SUB 12:15

37750 KWAE-BDC LOCAL

KATWA JN. (KWAE) – BANDEL JN (BDC) SUB 17:35

37751 BDC – KWAE LOCAL

BANDEL JN (BDC) – KATWA JN. (KWAE) SUB 14:35

37752 KWAE-BDC LOCAL

KATWA JN. (KWAE) – BANDEL JN (BDC) SUB 18:50

37753 BDC – KWAE LOCAL

BANDEL JN (BDC) – KATWA JN. (KWAE) SUB 16:30

37754 KWAE-BDC LOCAL

KATWA JN. (KWAE) – BANDEL JN (BDC) SUB 19:50

37755 BDC – KWAE LOCAL

BANDEL JN (BDC) – KATWA JN. (KWAE) SUB 19:35

37756 KWAE BDC LOCAL

KATWA JN. (KWAE) – BANDEL JN (BDC) SUB 20:50

37757 BDC KWAE LOCAL

BANDEL JN (BDC) – KATWA JN. (KWAE) SUB 23:25

37758 KWAE-BDC LOCAL

KATWA JN. (KWAE) – BANDEL JN (BDC) SUB 22:00

37781 BDC-BWN LOCAL

BANDEL JN (BDC) – BARDDHAMAN (BWN) SUB 03:45

37782 BWN-BDC LOCAL

BARDDHAMAN (BWN) – BANDEL JN (BDC) SUB 06:45

37783 BDC-BWN LOCAL

BANDEL JN (BDC) – BARDDHAMAN (BWN) SUB 04:20

37784 BWN-BDC LOCAL

BARDDHAMAN (BWN) – BANDEL JN (BDC) SUB 21:00

37785 BDC-BWN LOCAL

BANDEL JN (BDC) – BARDDHAMAN (BWN) SUB 05:45

37786 BWN-BDC LOCAL

BARDDHAMAN (BWN) – BANDEL JN (BDC) SUB 03:35

37811 HWH- BWN M/LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – BARDDHAMAN (BWN) SUB 04:15

37812 BWN-HWH LOCAL

BARDDHAMAN (BWN) – HOWRAH JN (HWH) SUB 03:05

37813 HWH-BWN LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – BARDDHAMAN (BWN) SUB 05:00

37814 BWN-HWH LOCAL

BARDDHAMAN (BWN) – HOWRAH JN (HWH) SUB 04:05

37815 HWH- BWN M/LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – BARDDHAMAN (BWN) SUB 05:27

37816 BWN-HWH LOCAL

BARDDHAMAN (BWN) – HOWRAH JN (HWH) SUB 05:05

37817 HWH-BWN LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – BARDDHAMAN (BWN) SUB 06:20

37818 BWN-HWH LOCAL

BARDDHAMAN (BWN) – HOWRAH JN (HWH) SUB 05:42

37819 HWH-BWN LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – BARDDHAMAN (BWN) SUB 06:58

37820 BWN-HWH LOCAL

BARDDHAMAN (BWN) – HOWRAH JN (HWH) SUB 06:18

37821 HWH – BWN LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – BARDDHAMAN (BWN) SUB 08:05

37822 BWN-HWH LOCAL

BARDDHAMAN (BWN) – HOWRAH JN (HWH) SUB 06:35

37823 HWH – BWN LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – BARDDHAMAN (BWN) SUB 09:00

37824 BWN-HWH LOCAL

BARDDHAMAN (BWN) – HOWRAH JN (HWH) SUB 07:00

37825 HWH-BWN LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – BARDDHAMAN (BWN) SUB 10:05

37826 BWN-HWH LOCAL

BARDDHAMAN (BWN) – HOWRAH JN (HWH) SUB 07:38

37827 HWH – BWN LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – BARDDHAMAN (BWN) SUB 11:25

37828 BWN-HWH LOCAL

BARDDHAMAN (BWN) – HOWRAH JN (HWH) SUB 08:22

37829 HWH – BWN LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – BARDDHAMAN (BWN) SUB 12:30

37830 BWN-HWH LOCAL

BARDDHAMAN (BWN) – HOWRAH JN (HWH) SUB 08:46

37831 HWH – BWN LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – BARDDHAMAN (BWN) SUB 14:20

37832 BWN-HWH LOCAL

BARDDHAMAN (BWN) – HOWRAH JN (HWH) SUB 09:57

37833 HWH – BWN LOCAL (SAO)

HOWRAH JN (HWH) – BARDDHAMAN (BWN) SUB 14:52

37834 BWN – HWH LOCAL

BARDDHAMAN (BWN) – HOWRAH JN (HWH) SUB 11:22

37836 BWN-HWH LOCAL

BARDDHAMAN (BWN) – HOWRAH JN (HWH) SUB 12:25

37837 HWH-BWN LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – BARDDHAMAN (BWN) SUB 15:30

37838 BWN – HWH LOCAL

BARDDHAMAN (BWN) – HOWRAH JN (HWH) SUB 13:40

37839 HWH – BWN LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – BARDDHAMAN (BWN) SUB 16:45

37840 BWN – HWH LOCAL

BARDDHAMAN (BWN) – HOWRAH JN (HWH) SUB 15:15

37841 HWH-BWN LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – BARDDHAMAN (BWN) SUB 17:35

37842 BWN – HWH LOCAL

BARDDHAMAN (BWN) – HOWRAH JN (HWH) SUB 16:30

37843 HWH – BWN LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – BARDDHAMAN (BWN) SUB 17:55

37845 HWH – BWN LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – BARDDHAMAN (BWN) SUB 18:05

37846 BWN – HWH LOCAL

BARDDHAMAN (BWN) – HOWRAH JN (HWH) SUB 17:24

37847 HWH – BWN LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – BARDDHAMAN (BWN) SUB 18:35

37848 BWN-HWH LOCAL

BARDDHAMAN (BWN) – HOWRAH JN (HWH) SUB 18:00

37849 HWH – BWN LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – BARDDHAMAN (BWN) SUB 19:00

37850 BWN – HWH LOCAL

BARDDHAMAN (BWN) – HOWRAH JN (HWH) SUB 18:40

37851 HWH-BWN LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – BARDDHAMAN (BWN) SUB 19:10

37852 BWN-HWH MAIN LOCAL

BARDDHAMAN (BWN) – HOWRAH JN (HWH) SUB 19:55

37853 HWH-BWN LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – BARDDHAMAN (BWN) SUB 20:20

37854 BWN-HWH NON – STOP LOCAL

BARDDHAMAN (BWN) – HOWRAH JN (HWH) SUB 20:40

37855 HWH-BWN MAIN LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – BARDDHAMAN (BWN) SUB 20:47

37857 HWH – BWN NON -STOP LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – BARDDHAMAN (BWN) SUB 22:10

37911 HWH-KWAE LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – KATWA JN. (KWAE) SUB 05:38

37912 KWAE-HWH LOCAL

KATWA JN. (KWAE) – HOWRAH JN (HWH) SUB 03:45

37913 HWH – KWAE LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – KATWA JN. (KWAE) SUB 08:00

37914 KWAE-HWH LOCAL

KATWA JN. (KWAE) – HOWRAH JN (HWH) SUB 05:40

37915 HWH – KWAE LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – KATWA JN. (KWAE) SUB 10:00

37916 KWAE-HWH LOCAL

KATWA JN. (KWAE) – HOWRAH JN (HWH) SUB 06:20

37917 HWH – KATWA LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – KATWA JN. (KWAE) SUB 12:10

37918 KWAE-HWH LOCAL

KATWA JN. (KWAE) – HOWRAH JN (HWH) SUB 07:00

37919 HWH – KATWA LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – KATWA JN. (KWAE) SUB 14:30

37920 KWAE-HWH LOCAL

KATWA JN. (KWAE) – HOWRAH JN (HWH) SUB 07:45

37921 HWH – KATWA LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – KATWA JN. (KWAE) SUB 17:05

37922 KWAE-HWH LOCAL

KATWA JN. (KWAE) – HOWRAH JN (HWH) SUB 10:20

37923 HWH – KATWA LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – KATWA JN. (KWAE) SUB 18:10

37924 KWAE-HWH LOCAL

KATWA JN. (KWAE) – HOWRAH JN (HWH) SUB 14:45

37925 HWH – KATWA LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – KATWA JN. (KWAE) SUB 19:25

37926 KWAE-HWH LOCAL

KATWA JN. (KWAE) – HOWRAH JN (HWH) SUB 15:30

37927 HWH – KATWA LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – KATWA JN. (KWAE) SUB 20:30

37928 KWAE-HWH LOCAL

KATWA JN. (KWAE) – HOWRAH JN (HWH) SUB 19:20

52965 DADN KKD PASSENGER

DR. AMBEDKAR NAGAR (DADN) – KALKUND (KKD) PAS 11:05

52966 KKD DADN PASSENGER

KALKUND (KKD) – DR. AMBEDKAR NAGAR (DADN) PAS 15:34