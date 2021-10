Indian Railways/IRCTC Latest Updates: त्योहारी सीजन को देखते हुए रेलवे की तरफ से अगल-अलग रूट्स पर कई स्पेशल ट्रेनों को चलाया जा रहा है. दिवाली (Diwali Special Train) और छठ पूजा (Chhath Puja Special Train) पर बिहार यूपी जाने वाले ट्रेनों में काफी भीड़ देखी जाती है. कोरोना संकट के बीच हालांकि ट्रेनों में बिना कंफर्म टिकट के यात्रा नहीं की जा सकती है. ट्रेन टिकट बुक करने के लिए सिर्फ टिकट काउंटरों पर ही निर्भर नहीं रहा जा सकता. मोबाइल के माध्यम से भी आप आसानी से टिकट बुक कर सकते हैं. IRCTC ने उन लोगों के लिए एक वीडियो जारी किया है जिनके पास ऑनलाइन टिकट बुक करने के लिए लॉगिन अकाउंट नहीं है.Also Read - दीपावली-छठपूजा पर घर जाने वाले यात्रियों के लिए सूचना, खाने को लेकर इस बात का रखें ध्यान, वरना होगा नुकसान

ग्राहकों की सुविधा के लिए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) ने लोगों को गाइड करते हुए एक वीडियो जारी किया है कि वे अपने मोबाइल फोन, डेस्कटॉप या लैपटॉप से आसानी से टिकट कैसे बुक कर सकते हैं. हालांकि इन माध्यमों से टिकट बुक करने के लिए लोगों को IRCTC की वेबसाइट या ऐप पर रजिस्ट्रेशन करना होगा. Also Read - Train Derailed: कानपुर के पास मालगाड़ी के 24 डिब्बे पलटे, इस रेलवे रूट पर यातायात प्रभावित

