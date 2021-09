Indian Railways/IRCTC: ओडिशा में एक मालगाड़ी के नौ डिब्बे पलट गए और एक डिब्बा पटरी से उतर गया. इस हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है. जानकारी के मुताबिक फिरोज नगर से खुर्दा रोड जाने वाली एक मालगाड़ी ओडिशा के अंगुल स्टेशन से निकलकर अंगुल और तालचर रोड (तालचेर रोड से 2 किमी) के बीच पटरी से उतर गई. घटना मंगलवार की सुबह करीब 2.35 बजे की है. ट्रेन के 9 डिब्बे पलट गए और एक डिब्बा पटरी से उतर गया. इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है.Also Read - IRCTC Indian Railways: ट्रेन में बुजुर्गों और महिलाओें को आसानी से मिल सकती है सीट, बस ऐसे करना होगा IRCTC से बुकिंग

घटना के बाद ट्रेनों के आवागमन में बाधा उत्पन्न हो गई है और इस रूट की कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है तो वहीं कई ट्रेनों का मार्ग परिवर्तित कर दिया गया है. इस रूट की 12 ट्रेनों को रद कर दिया गया है जबकि 8 ट्रेनों का मार्ग बदला गया है. पूर्वतट रेलवे की तरफ से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इसकी जानकारी दी गई है.

राउरकेला-भुवनेश्वर इंटरसिटी स्पेशल ट्रेन को आंशिक रूप से रद किया गया है तो वहीं आज इंटरसिटी स्पेशल ट्रेन राउरकेला से सम्बलपुर जाएगी. सम्बलपुर-भुवनेश्वर के बीच दोनों तरफ से सेवा को रद किया गया है.

A freight train from Firoz Nagar to Khurda Road left Angul Station in Odisha derailed between Angul and Talcher Road (2km from Talcher Road). 9 Wagons of the train have been capsized and one wagon derailed at about 2.35 am. No casualty was reported: East Coast Railway pic.twitter.com/4R8i5W1vvK

— ANI (@ANI) September 14, 2021