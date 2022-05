कोरोना संक्रमण की वजह से दो साल तक बंद रहने के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच रविवार को रेल सेवा (India-Bangladesh Train Services) बहाल हो गई. इस दौरान कोलकाता स्टेशन से पड़ोसी मुल्क के खुलना के लिए ‘बंधन एक्सप्रेस’ (Bandhan Express) को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया. पूर्वी रेलवे (ईआर) के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि ‘मैत्री एक्सप्रेस’ के भी रविवार से शुरू होने की उम्मीद है. यह रेलगाड़ी कोलकाता से रविवार को चलेगी और सोमवार सुबह ढाका पहुंचेगी. ईआर के प्रवक्ता एकलव्य चक्रवर्ती ने कहा, ‘भारत और बांग्लादेश के बीच यात्री रेल सेवा दो वर्ष पहले कोरोना वायरस संक्रमण के चलते बंद कर दी गई थी. यह सेवा सुबह 7.10 बजे कोलकाता स्टेशन से बंधन एक्सप्रेस के रवाना होने के साथ ही बहाल हो गई.’Also Read - Indian Railway IRCTC: लंबी दूरी वाले यात्रियों को अब ट्रेन में मिलेंगी ये सुविधाएं, इन एक्सप्रेस में हो चुकी है शुरू

After resumption of train services between India and Bangladesh, Bandhan Express train leaving Kolkata Terminal for its journey to Khulna this morning (29.5.2022)

— Eastern Railway (@EasternRailway) May 29, 2022