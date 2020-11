Indian Railways Latest News: राजस्थान में अपनी मांगों को लेकर अड़े गुर्जर समाज पिछले एक सप्ताह से आंदोलन कर रहा है. गुर्जर प्रदर्शनकारियों की वजह से रेलवे और सड़क मार्ग बुरी तरह से प्रभावित है. अब रेलवे ने एक बड़ा कदम उठाया है. राजस्थान में आंदोलन की वजह से रेलवे ने पंजाब और हरियाणा रूट की कई ट्रेनें कैंसिल कर दी हैं तो कई गाड़ियों के रूट बदल दिए हैं. अगर आप दिवाली और छठ में घर जानें का प्लान कर रहे हैं तो यात्रा से पहले ट्रेनों की जानकारी जूरूर ले लें. Also Read - Punjab Train Service: पंजाब में कब शुरू होगी ट्रेन सेवा? रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने कही यह बात...

भारतीय वेस्टर्न रेलवे ने ट्वीट करके ट्रेनों के डायवर्जन और कैंसिल होने के बारे में जानकारी दी. रेलवे की तरफ से बताया गया कि 02059/ 02060 रेलवे ने कोटा- हजरत निजामुद्दीन- कोटा स्पेशल ट्रेन जो 8 नवंबर को रवाना होने वाली थी आंदोलन की वजह से मार्ग अवरोध होने की वजह से कैंसिल कर दिया गया है. Also Read - Train Ticket Booking New Rules: दिवाली-छठ पूजा पर है घर जाने का प्लान, तो रिजर्वेशन का यह 'नया नियम' जान लें, वरना...

WR will run 5 Special Trains with single trips from Surat to Saharsa, Surat to Darbhanga, Indore to Muzaffarpur & Indore to Khagaria. Also Read - IRCTC Latest Update/Indian Railways News: रेलवे ने इन रुट्स पर आज से चलाई ट्रेनें, ऐसे होगी टिकट की बुकिंग

Booking for 09311 & 09315 will open from 08.11.20 & for 09581, 09583 & 09317 will open from 09.11.20 at nominated PRS counters & on IRCTC website pic.twitter.com/pF6Rb0A9GY

