Indian Railways/IRCTC: अगर आप आज ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो घर से निकलने से पहले ट्रेन के बारे में जरूर पता कर लें कि कहीं आपकी भी ट्रेन कैंसिल तो नहीं. बता दें कि आज रेलवे ने कुल 120 ट्रेनों को रद कर दिया है. इसके साथ ही कुल 11 ट्रेनों के रूट में भी बदलाव किया गया है और 17 ट्रेनों को रिशेड्यूल भी किया गया है. बता दें कि रेलवे यात्रियों के लिए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन और नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम लाइव स्टेशन हर दिन के रद्द ट्रेनों की लिस्ट को जारी करता है. आज उस लिस्ट के मुताबिक कुल 120 ट्रेनें कैंसिल की गई हैं.Also Read - Ramayana Yatra Train Update: रामायण यात्रा ट्रेन पर बड़ा अपडेट, IRCTC ने उठाया यह कदम; आपने भी कराया है रिजर्वेशन तो....

देखें कैंसिल ट्रेनों की पूरी लिस्ट….

01605 PTK-JMKR EXP SPL

PATHANKOT (PTK) – JAWLMUKHI ROAD (JMKR) PSPC 17:15

01606 PTK-JMKR EXP SPL

JAWLMUKHI ROAD (JMKR) – PATHANKOT (PTK) PSPC 04:35

01607 PTK-BJPL SPL

PATHANKOT (PTK) – BAIJNATHPAPROLA (BJPL) PSPC 02:05

01608 BJPL-PTK EXP SPL

BAIJNATHPAPROLA (BJPL) – PATHANKOT (PTK) PSPC 04:00

01609 PTK-BJPL XPRES SPL

PATHANKOT (PTK) – BAIJNATHPAPROLA (BJPL) PSPC 15:20

01610 BJPL-PTK SPL

BAIJNATHPAPROLA (BJPL) – PATHANKOT (PTK) PSPC 17:55

03086 AZ-NHT MEMU PGR SPL

NALHATI JN (NHT) – AZIMGANJ JN (AZ) PSPC 05:35

03087 AZ RPH MEMU PGR SPL

AZIMGANJ JN (AZ) – RAMPUR HAT (RPH) PSPC 04:20

03591 BKSC-ASN MEMU PGR SPL

BOKARO STEEL CITY (BKSC) – ASANSOL MAIN (ASN) PSPC 15:40

03592 ASN-BKSC MEMU PGR SPL

ASANSOL MAIN (ASN) – BOKARO STEEL CITY (BKSC) PSPC 07:05

04601 PTK-JDNX PASSANGER

PATHANKOT (PTK) – JOGINDER NAGAR (JDNX) PSPC 10:10

04602 JDNX-PTK PASSNGER

JOGINDER NAGAR (JDNX) – PATHANKOT (PTK) PSPC 07:05

04647 PTK-BJPL EXP SPL

PATHANKOT (PTK) – BAIJNATHPAPROLA (BJPL) PSPC 08:45

04648 BJPL-PTK EXP SPL

BAIJNATHPAPROLA (BJPL) – PATHANKOT (PTK) PSPC 16:25

04685 PTK-BJPL EXPSPL

PATHANKOT (PTK) – BAIJNATHPAPROLA (BJPL) PSPC 12:50

04686 BJPL-PTK PASSNGER

BAIJNATHPAPROLA (BJPL) – PATHANKOT (PTK) PSPC 14:10

04699 PTK-JDNX EXPSPL

PATHANKOT (PTK) – BAIJNATHPAPROLA (BJPL) PSPC 06:00

04700 BJPL-PTK EXPSPL

BAIJNATHPAPROLA (BJPL) – PATHANKOT (PTK) PSPC 07:10

05334 MB-RMR EXP

MORADABAD (MB) – RAMNAGAR (RMR) PSPC 04:30

05366 RMR-MB SPL EXP

RAMNAGAR (RMR) – MORADABAD (MB) PSPC 21:10

05513 SPJ-JYG PASSENGER SPL

SAMASTIPUR JN (SPJ) – JAYNAGAR (JYG) PSPC 18:20

05526 RXL-SPJ DEMU PASS SPL

RAXAUL JN (RXL) – SAMASTIPUR JN (SPJ) PSPC 18:10

05536 JYG-SPJ PASSENGER SPL

JAYNAGAR (JYG) – SAMASTIPUR JN (SPJ) PSPC 16:30

05589 SPJ – DBG DEMU SPECIAL

SAMASTIPUR JN (SPJ) – DARBHANGA JN (DBG) PSPC 08:45

05590 DBG – SPJ DEMU SPECIAL

DARBHANGA JN (DBG) – SAMASTIPUR JN (SPJ) PSPC 09:15

06977 JJJ-PGW EXP SPL

JAIJON DOABA (JJJ) – PHAGWARA JN (PGW) PSPC 11:10

06980 PGW-JJJ EXP SPL

PHAGWARA JN (PGW) – JAIJON DOABA (JJJ) PSPC 15:05

07519 MLFC-SGUJ DMU SPECIAL

MALDA COURT (MLFC) – SILIGURI JN (SGUJ) PSPC 08:45

07906 DBRT – LEDO DMU SPECIAL

DIBRUGARH TOWN (DBRT) – LEDO (LEDO) PSPC 07:05

07907 LEDO – DBRT DMU SPECIAL

LEDO (LEDO) – DIBRUGARH TOWN (DBRT) PSPC 17:40

08407 CTC-PRDP PASSENGER SPL

CUTTACK (CTC) – PARADEEP (PRDP) PSPC 15:00

08408 PRDP-CTC PASSENGER SPL

PARADEEP (PRDP) – CUTTACK (CTC) PSPC 10:45

08413 TLHR-PURI MEMU SPECIAL

TALCHER (TLHR) – PURI (PURI) PSPC 05:45

08414 PURI-TLHR MEMU SPECIAL

PURI (PURI) – TALCHER (TLHR) PSPC 17:00

08429 BBS-NXNR PASS SPECIAL

BHUBANESWAR (BBS) – NUAGAON ROAD (NXNR) PSPC 09:40

08430 NXNR-BBS PASS SPECIAL

NUAGAON ROAD (NXNR) – BHUBANESWAR (BBS) PSPC 15:15

08861 GONDIA JSG SPL

GONDIA JN (G) – JHARSUGUDA JN (JSG) PSPC 05:20

08862 JSG GONDIA MEMU SPL

JHARSUGUDA JN (JSG) – GONDIA JN (G) PSPC 07:20

09108 EKNR – PRTN SPECIAL

EKTA NAGAR (EKNR) – PRATAPNAGAR (PRTN) PSPC 09:50

09109 PRTN – EKNR SPECIAL

PRATAPNAGAR (PRTN) – EKTA NAGAR (EKNR) PSPC 12:15

09110 EKNR – PRTN SPECIAL

EKTA NAGAR (EKNR) – PRATAPNAGAR (PRTN) PSPC 13:55

09113 PRTN – EKNR SPL

PRATAPNAGAR (PRTN) – EKTA NAGAR (EKNR) PSPC 15:35

09175 DADN OM MG PASS SPL

DR. AMBEDKAR NAGAR (DADN) – OMKARESHWAR RD (OM) PSPC 14:00

09176 OM DADN MG PASS SPL

OMKARESHWAR RD (OM) – DR. AMBEDKAR NAGAR (DADN) PSPC 14:10

09484 PTN – MSH PASSENGER

PATAN (PTN) – MAHESANA JN (MSH) PSPC 19:20

09499 RTM -COR- RTM DMU

RATLAM JN (RTM) – CHITTAURGARH JN. (COR) PSPC 09:45

09500 RTM – COR – RTM DMU

CHITTAURGARH JN. (COR) – RATLAM JN (RTM) PSPC 14:15

10101 RATNAGIRI- MADGAON

RATNAGIRI (RN) – MADGAON (MAO) MEX 02:12

10102 MADGAON – RATNAGIRI

MADGAON (MAO) – RATNAGIRI (RN) MEX 19:25

12073 HWH-BBS JAN SHATABDI

HOWRAH JN (HWH) – BHUBANESWAR (BBS) JSH 13:25

12074 BBS-HWH JAN SHATABDI

BHUBANESWAR (BBS) – HOWRAH JN (HWH) JSH 06:00

12129 PUNE HWH AZAD HIND EXP

PUNE JN (PUNE) – HOWRAH JN (HWH) SUF 18:35

12130 HWH PUNE AZAD HIND EXP

HOWRAH JN (HWH) – PUNE JN (PUNE) SUF 22:10

12261 CSMT-HWH DURONTO EXP

CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS (CSMT) – HOWRAH JN (HWH) DRNT 17:15

12262 HWH-CSMT DURONTO EXP

HOWRAH JN (HWH) – CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS (CSMT) DRNT 05:45

12809 CSMT-HWH MAIL

CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS (CSMT) – HOWRAH JN (HWH) SUF 21:10

12810 HWH-CSMT MAIL

HOWRAH JN (HWH) – CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS (CSMT) SUF 19:50

12833 ADI-HWH SUPERFAST EXPRESS

AHMEDABAD JN (ADI) – HOWRAH JN (HWH) SUF 00:25

12834 HWH-ADI SUPERFAST EXPRESS

HOWRAH JN (HWH) – AHMEDABAD JN (ADI) SUF 23:45

12893 BBS-BLGR EXP

BHUBANESWAR (BBS) – BALANGIR (BLGR) SUF 06:35

12894 BLGR-BBS S F EXP

BALANGIR (BLGR) – BHUBANESWAR (BBS) SUF 14:45

15549 JYG-PNBE INTERCITY EXPRES

JAYNAGAR (JYG) – PATNA JN (PNBE) MEX 05:25

15553 BGP-JYG EXPRESS

BHAGALPUR (BGP) – JAYNAGAR (JYG) MEX 07:50

15554 JYG-BGP EXPRESS

JAYNAGAR (JYG) – BHAGALPUR (BGP) MEX 20:30

15777 NJP-APDJ TOURIST EXPRESS

NEW JALPAIGURI (NJP) – ALIPUR DUAR JN (APDJ) MEX 07:20

15778 APDJ-NJP TOURIST EXPRESS

ALIPUR DUAR JN (APDJ) – NEW JALPAIGURI (NJP) MEX 14:00

17007 SC DBG EXP

SECUNDERABAD JN (SC) – DARBHANGA JN (DBG) MEX 22:40

18029 LTT SHM EXP

LOKMANYATILAK (LTT) – SHALIMAR (SHM) MEX 22:00

18030 SHM LTT EXP

SHALIMAR (SHM) – LOKMANYATILAK (LTT) MEX 15:35

18109 TATA ITR EXP

TATANAGAR JN (TATA) – ITWARI (ITR) MEX 09:10

18110 ITR TATA EXP

ITWARI (ITR) – TATANAGAR JN (TATA) MEX 00:05

18413 PRDP-PURI SPECIAL

PARADEEP (PRDP) – PURI (PURI) MEX 18:00

18414 PURI-PRDPEXP

PURI (PURI) – PARADEEP (PRDP) MEX 06:15

18415 BBN-PURI EXPRESS

BARBIL (BBN) – PURI (PURI) MEX 09:15

18416 PURI-BBN EXPRESS

PURI (PURI) – BARBIL (BBN) MEX 06:15

20917 INDORE PURI HMSF

INDORE JN (INDB) – PURI (PURI) SUF 15:00

20948 EKNR – ADI JANSHATABDHI

EKTA NAGAR (EKNR) – AHMEDABAD JN (ADI) JSH 11:15

20949 ADI – EKNR JANSHATABDHI

AHMEDABAD JN (ADI) – EKTA NAGAR (EKNR) JSH 15:20

22511 KARMABHOOMI EXPRESS

LOKMANYATILAK (LTT) – KAMAKHYA (KYQ) SUF 13:15

22906 SHM – OKHA S F EXP

SHALIMAR (SHM) – OKHA (OKHA) SUF 21:05

31411 SDAH -NH LOCAL

SEALDAH (SDAH) – NAIHATI JN (NH) SUB 04:40

31414 NH – SDAH LOCAL

NAIHATI JN (NH) – SEALDAH (SDAH) SUB 04:50

31423 SDAH – NH LOCAL

SEALDAH (SDAH) – NAIHATI JN (NH) SUB 12:20

31432 NH-SDAH LOCAL

NAIHATI JN (NH) – SEALDAH (SDAH) SUB 13:40

31711 NH – RHA LOCAL

NAIHATI JN (NH) – RANAGHAT JN (RHA) SUB 05:00

31712 RHA-NH LOCAL

RANAGHAT JN (RHA) – NAIHATI JN (NH) SUB 04:05

33657 SDAH-HB LOCAL

SEALDAH (SDAH) – HABRA (HB) SUB 12:00

33658 HB – SDAH LOCAL

HABRA (HB) – SEALDAH (SDAH) SUB 13:40

36033 HWH-CDAE LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – CHANDANPUR (CDAE) SUB 10:30

36034 CDAE HWH LOCAL

CHANDANPUR (CDAE) – HOWRAH JN (HWH) SUB 11:55

36855 HWH – BWN CHORD LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – BARDDHAMAN (BWN) SUB 23:15

37211 HWH-BDC LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – BANDEL JN (BDC) SUB 04:47

37216 BDC-HWH LOCAL

BANDEL JN (BDC) – HOWRAH JN (HWH) SUB 04:45

37246 BDC-HWH LOCAL

BANDEL JN (BDC) – HOWRAH JN (HWH) SUB 12:30

37247 HWH-BDC LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – BANDEL JN (BDC) SUB 13:15

37253 HWH-BDC LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – BANDEL JN (BDC) SUB 14:40

37256 BDC-HWH LOCAL

BANDEL JN (BDC) – HOWRAH JN (HWH) SUB 15:10

37305 ANDOLAN LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – SINGUR (SIU) SUB 19:15

37306 SIU-HWH LOCAL

SINGUR (SIU) – HOWRAH JN (HWH) SUB 21:05

37307 HWH – HPL LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – HARIPAL (HPL) SUB 06:52

37308 HPL-HWH LOCAL

HARIPAL (HPL) – HOWRAH JN (HWH) SUB 08:30

37319 HWH-TAK LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – TARAKESWAR (TAK) SUB 10:20

37327 HWH – TAK LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – TARAKESWAR (TAK) SUB 13:38

37330 TAK-HWH LOCAL

TARAKESWAR (TAK) – HOWRAH JN (HWH) SUB 12:00

37338 TAK-HWH LOCAL

TARAKESWAR (TAK) – HOWRAH JN (HWH) SUB 15:15

37343 HWH-TAK LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – TARAKESWAR (TAK) SUB 20:05

37348 TAK-HWH LOCAL

TARAKESWAR (TAK) – HOWRAH JN (HWH) SUB 19:33

37411 SHE-TAK LOCAL

SEORAPHULI (SHE) – TARAKESWAR (TAK) SUB 05:15

37412 TAK-SHE LOCAL

TARAKESWAR (TAK) – SEORAPHULI (SHE) SUB 04:05

37415 SHE TAK LOCAL

SEORAPHULI (SHE) – TARAKESWAR (TAK) SUB 08:25

37416 TAK SHE LOCAL

TARAKESWAR (TAK) – SEORAPHULI (SHE) SUB 07:25

37741 BDC-KWAE LOCAL

BANDEL JN (BDC) – KATWA JN. (KWAE) SUB 03:05

37782 BWN-BDC LOCAL

BARDDHAMAN (BWN) – BANDEL JN (BDC) SUB 06:45

37783 BDC-BWN LOCAL

BANDEL JN (BDC) – BARDDHAMAN (BWN) SUB 04:20

37785 BDC-BWN LOCAL

BANDEL JN (BDC) – BARDDHAMAN (BWN) SUB 05:45

37786 BWN-BDC LOCAL

BARDDHAMAN (BWN) – BANDEL JN (BDC) SUB 03:35

52544 DJ-GHUM-DJ JOY RIDE

DARJEELING (DJ) – DARJEELING (DJ) PAS 16:10

52590 DJ-GHUM-DJ JOY RIDE

DARJEELING (DJ) – DARJEELING (DJ) PAS 16:30

52591 DJ – GHUM – DJ JOY RIDE

DARJEELING (DJ) – DARJEELING (DJ) PAS 09:45

52594 DJ – GHUM – DJ JOY RIDE

