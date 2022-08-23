Indian Railways/IRCTC: अगर आप आज ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो घर से निकलने से पहले ट्रेन के बारे में जरूर पता कर लें कि कहीं आपकी भी ट्रेन कैंसिल तो नहीं. बता दें कि आज रेलवे ने कुल 120 ट्रेनों को रद कर दिया है. इसके साथ ही कुल 11 ट्रेनों के रूट में भी बदलाव किया गया है और 17 ट्रेनों को रिशेड्यूल भी किया गया है. बता दें कि रेलवे यात्रियों के लिए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन और नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम लाइव स्टेशन हर दिन के रद्द ट्रेनों की लिस्ट को जारी करता है. आज उस लिस्ट के मुताबिक कुल 120 ट्रेनें कैंसिल की गई हैं.Also Read - Ramayana Yatra Train Update: रामायण यात्रा ट्रेन पर बड़ा अपडेट, IRCTC ने उठाया यह कदम; आपने भी कराया है रिजर्वेशन तो....
देखें कैंसिल ट्रेनों की पूरी लिस्ट….
01605 PTK-JMKR EXP SPL
Also Read - Indian Railways ने 3.5 किलोमीटर लंबी ट्रेन चलाकर रचा इतिहास, रेल मंत्री ने Twitter पर शेयर किया Video
PATHANKOT (PTK) – JAWLMUKHI ROAD (JMKR) PSPC 17:15
01606 PTK-JMKR EXP SPL
JAWLMUKHI ROAD (JMKR) – PATHANKOT (PTK) PSPC 04:35
01607 PTK-BJPL SPL
PATHANKOT (PTK) – BAIJNATHPAPROLA (BJPL) PSPC 02:05
01608 BJPL-PTK EXP SPL
BAIJNATHPAPROLA (BJPL) – PATHANKOT (PTK) PSPC 04:00
01609 PTK-BJPL XPRES SPL
PATHANKOT (PTK) – BAIJNATHPAPROLA (BJPL) PSPC 15:20
01610 BJPL-PTK SPL
BAIJNATHPAPROLA (BJPL) – PATHANKOT (PTK) PSPC 17:55
03086 AZ-NHT MEMU PGR SPL
NALHATI JN (NHT) – AZIMGANJ JN (AZ) PSPC 05:35
03087 AZ RPH MEMU PGR SPL
AZIMGANJ JN (AZ) – RAMPUR HAT (RPH) PSPC 04:20
03591 BKSC-ASN MEMU PGR SPL
BOKARO STEEL CITY (BKSC) – ASANSOL MAIN (ASN) PSPC 15:40
03592 ASN-BKSC MEMU PGR SPL
ASANSOL MAIN (ASN) – BOKARO STEEL CITY (BKSC) PSPC 07:05
04601 PTK-JDNX PASSANGER
PATHANKOT (PTK) – JOGINDER NAGAR (JDNX) PSPC 10:10
04602 JDNX-PTK PASSNGER
JOGINDER NAGAR (JDNX) – PATHANKOT (PTK) PSPC 07:05
04647 PTK-BJPL EXP SPL
PATHANKOT (PTK) – BAIJNATHPAPROLA (BJPL) PSPC 08:45
04648 BJPL-PTK EXP SPL
BAIJNATHPAPROLA (BJPL) – PATHANKOT (PTK) PSPC 16:25
04685 PTK-BJPL EXPSPL
PATHANKOT (PTK) – BAIJNATHPAPROLA (BJPL) PSPC 12:50
04686 BJPL-PTK PASSNGER
BAIJNATHPAPROLA (BJPL) – PATHANKOT (PTK) PSPC 14:10
04699 PTK-JDNX EXPSPL
PATHANKOT (PTK) – BAIJNATHPAPROLA (BJPL) PSPC 06:00
04700 BJPL-PTK EXPSPL
BAIJNATHPAPROLA (BJPL) – PATHANKOT (PTK) PSPC 07:10
05334 MB-RMR EXP
MORADABAD (MB) – RAMNAGAR (RMR) PSPC 04:30
05366 RMR-MB SPL EXP
RAMNAGAR (RMR) – MORADABAD (MB) PSPC 21:10
05513 SPJ-JYG PASSENGER SPL
SAMASTIPUR JN (SPJ) – JAYNAGAR (JYG) PSPC 18:20
05526 RXL-SPJ DEMU PASS SPL
RAXAUL JN (RXL) – SAMASTIPUR JN (SPJ) PSPC 18:10
05536 JYG-SPJ PASSENGER SPL
JAYNAGAR (JYG) – SAMASTIPUR JN (SPJ) PSPC 16:30
05589 SPJ – DBG DEMU SPECIAL
SAMASTIPUR JN (SPJ) – DARBHANGA JN (DBG) PSPC 08:45
05590 DBG – SPJ DEMU SPECIAL
DARBHANGA JN (DBG) – SAMASTIPUR JN (SPJ) PSPC 09:15
06977 JJJ-PGW EXP SPL
JAIJON DOABA (JJJ) – PHAGWARA JN (PGW) PSPC 11:10
06980 PGW-JJJ EXP SPL
PHAGWARA JN (PGW) – JAIJON DOABA (JJJ) PSPC 15:05
07519 MLFC-SGUJ DMU SPECIAL
MALDA COURT (MLFC) – SILIGURI JN (SGUJ) PSPC 08:45
07906 DBRT – LEDO DMU SPECIAL
DIBRUGARH TOWN (DBRT) – LEDO (LEDO) PSPC 07:05
07907 LEDO – DBRT DMU SPECIAL
LEDO (LEDO) – DIBRUGARH TOWN (DBRT) PSPC 17:40
08407 CTC-PRDP PASSENGER SPL
CUTTACK (CTC) – PARADEEP (PRDP) PSPC 15:00
08408 PRDP-CTC PASSENGER SPL
PARADEEP (PRDP) – CUTTACK (CTC) PSPC 10:45
08413 TLHR-PURI MEMU SPECIAL
TALCHER (TLHR) – PURI (PURI) PSPC 05:45
08414 PURI-TLHR MEMU SPECIAL
PURI (PURI) – TALCHER (TLHR) PSPC 17:00
08429 BBS-NXNR PASS SPECIAL
BHUBANESWAR (BBS) – NUAGAON ROAD (NXNR) PSPC 09:40
08430 NXNR-BBS PASS SPECIAL
NUAGAON ROAD (NXNR) – BHUBANESWAR (BBS) PSPC 15:15
08861 GONDIA JSG SPL
GONDIA JN (G) – JHARSUGUDA JN (JSG) PSPC 05:20
08862 JSG GONDIA MEMU SPL
JHARSUGUDA JN (JSG) – GONDIA JN (G) PSPC 07:20
09108 EKNR – PRTN SPECIAL
EKTA NAGAR (EKNR) – PRATAPNAGAR (PRTN) PSPC 09:50
09109 PRTN – EKNR SPECIAL
PRATAPNAGAR (PRTN) – EKTA NAGAR (EKNR) PSPC 12:15
09110 EKNR – PRTN SPECIAL
EKTA NAGAR (EKNR) – PRATAPNAGAR (PRTN) PSPC 13:55
09113 PRTN – EKNR SPL
PRATAPNAGAR (PRTN) – EKTA NAGAR (EKNR) PSPC 15:35
09175 DADN OM MG PASS SPL
DR. AMBEDKAR NAGAR (DADN) – OMKARESHWAR RD (OM) PSPC 14:00
09176 OM DADN MG PASS SPL
OMKARESHWAR RD (OM) – DR. AMBEDKAR NAGAR (DADN) PSPC 14:10
09484 PTN – MSH PASSENGER
PATAN (PTN) – MAHESANA JN (MSH) PSPC 19:20
09499 RTM -COR- RTM DMU
RATLAM JN (RTM) – CHITTAURGARH JN. (COR) PSPC 09:45
09500 RTM – COR – RTM DMU
CHITTAURGARH JN. (COR) – RATLAM JN (RTM) PSPC 14:15
10101 RATNAGIRI- MADGAON
RATNAGIRI (RN) – MADGAON (MAO) MEX 02:12
10102 MADGAON – RATNAGIRI
MADGAON (MAO) – RATNAGIRI (RN) MEX 19:25
12073 HWH-BBS JAN SHATABDI
HOWRAH JN (HWH) – BHUBANESWAR (BBS) JSH 13:25
12074 BBS-HWH JAN SHATABDI
BHUBANESWAR (BBS) – HOWRAH JN (HWH) JSH 06:00
12129 PUNE HWH AZAD HIND EXP
PUNE JN (PUNE) – HOWRAH JN (HWH) SUF 18:35
12130 HWH PUNE AZAD HIND EXP
HOWRAH JN (HWH) – PUNE JN (PUNE) SUF 22:10
12261 CSMT-HWH DURONTO EXP
CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS (CSMT) – HOWRAH JN (HWH) DRNT 17:15
12262 HWH-CSMT DURONTO EXP
HOWRAH JN (HWH) – CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS (CSMT) DRNT 05:45
12809 CSMT-HWH MAIL
CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS (CSMT) – HOWRAH JN (HWH) SUF 21:10
12810 HWH-CSMT MAIL
HOWRAH JN (HWH) – CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS (CSMT) SUF 19:50
12833 ADI-HWH SUPERFAST EXPRESS
AHMEDABAD JN (ADI) – HOWRAH JN (HWH) SUF 00:25
12834 HWH-ADI SUPERFAST EXPRESS
HOWRAH JN (HWH) – AHMEDABAD JN (ADI) SUF 23:45
12893 BBS-BLGR EXP
BHUBANESWAR (BBS) – BALANGIR (BLGR) SUF 06:35
12894 BLGR-BBS S F EXP
BALANGIR (BLGR) – BHUBANESWAR (BBS) SUF 14:45
15549 JYG-PNBE INTERCITY EXPRES
JAYNAGAR (JYG) – PATNA JN (PNBE) MEX 05:25
15553 BGP-JYG EXPRESS
BHAGALPUR (BGP) – JAYNAGAR (JYG) MEX 07:50
15554 JYG-BGP EXPRESS
JAYNAGAR (JYG) – BHAGALPUR (BGP) MEX 20:30
15777 NJP-APDJ TOURIST EXPRESS
NEW JALPAIGURI (NJP) – ALIPUR DUAR JN (APDJ) MEX 07:20
15778 APDJ-NJP TOURIST EXPRESS
ALIPUR DUAR JN (APDJ) – NEW JALPAIGURI (NJP) MEX 14:00
17007 SC DBG EXP
SECUNDERABAD JN (SC) – DARBHANGA JN (DBG) MEX 22:40
18029 LTT SHM EXP
LOKMANYATILAK (LTT) – SHALIMAR (SHM) MEX 22:00
18030 SHM LTT EXP
SHALIMAR (SHM) – LOKMANYATILAK (LTT) MEX 15:35
18109 TATA ITR EXP
TATANAGAR JN (TATA) – ITWARI (ITR) MEX 09:10
18110 ITR TATA EXP
ITWARI (ITR) – TATANAGAR JN (TATA) MEX 00:05
18413 PRDP-PURI SPECIAL
PARADEEP (PRDP) – PURI (PURI) MEX 18:00
18414 PURI-PRDPEXP
PURI (PURI) – PARADEEP (PRDP) MEX 06:15
18415 BBN-PURI EXPRESS
BARBIL (BBN) – PURI (PURI) MEX 09:15
18416 PURI-BBN EXPRESS
PURI (PURI) – BARBIL (BBN) MEX 06:15
20917 INDORE PURI HMSF
INDORE JN (INDB) – PURI (PURI) SUF 15:00
20948 EKNR – ADI JANSHATABDHI
EKTA NAGAR (EKNR) – AHMEDABAD JN (ADI) JSH 11:15
20949 ADI – EKNR JANSHATABDHI
AHMEDABAD JN (ADI) – EKTA NAGAR (EKNR) JSH 15:20
22511 KARMABHOOMI EXPRESS
LOKMANYATILAK (LTT) – KAMAKHYA (KYQ) SUF 13:15
22906 SHM – OKHA S F EXP
SHALIMAR (SHM) – OKHA (OKHA) SUF 21:05
31411 SDAH -NH LOCAL
SEALDAH (SDAH) – NAIHATI JN (NH) SUB 04:40
31414 NH – SDAH LOCAL
NAIHATI JN (NH) – SEALDAH (SDAH) SUB 04:50
31423 SDAH – NH LOCAL
SEALDAH (SDAH) – NAIHATI JN (NH) SUB 12:20
31432 NH-SDAH LOCAL
NAIHATI JN (NH) – SEALDAH (SDAH) SUB 13:40
31711 NH – RHA LOCAL
NAIHATI JN (NH) – RANAGHAT JN (RHA) SUB 05:00
31712 RHA-NH LOCAL
RANAGHAT JN (RHA) – NAIHATI JN (NH) SUB 04:05
33657 SDAH-HB LOCAL
SEALDAH (SDAH) – HABRA (HB) SUB 12:00
33658 HB – SDAH LOCAL
HABRA (HB) – SEALDAH (SDAH) SUB 13:40
36033 HWH-CDAE LOCAL
HOWRAH JN (HWH) – CHANDANPUR (CDAE) SUB 10:30
36034 CDAE HWH LOCAL
CHANDANPUR (CDAE) – HOWRAH JN (HWH) SUB 11:55
36855 HWH – BWN CHORD LOCAL
HOWRAH JN (HWH) – BARDDHAMAN (BWN) SUB 23:15
37211 HWH-BDC LOCAL
HOWRAH JN (HWH) – BANDEL JN (BDC) SUB 04:47
37216 BDC-HWH LOCAL
BANDEL JN (BDC) – HOWRAH JN (HWH) SUB 04:45
37246 BDC-HWH LOCAL
BANDEL JN (BDC) – HOWRAH JN (HWH) SUB 12:30
37247 HWH-BDC LOCAL
HOWRAH JN (HWH) – BANDEL JN (BDC) SUB 13:15
37253 HWH-BDC LOCAL
HOWRAH JN (HWH) – BANDEL JN (BDC) SUB 14:40
37256 BDC-HWH LOCAL
BANDEL JN (BDC) – HOWRAH JN (HWH) SUB 15:10
37305 ANDOLAN LOCAL
HOWRAH JN (HWH) – SINGUR (SIU) SUB 19:15
37306 SIU-HWH LOCAL
SINGUR (SIU) – HOWRAH JN (HWH) SUB 21:05
37307 HWH – HPL LOCAL
HOWRAH JN (HWH) – HARIPAL (HPL) SUB 06:52
37308 HPL-HWH LOCAL
HARIPAL (HPL) – HOWRAH JN (HWH) SUB 08:30
37319 HWH-TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) – TARAKESWAR (TAK) SUB 10:20
37327 HWH – TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) – TARAKESWAR (TAK) SUB 13:38
37330 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) – HOWRAH JN (HWH) SUB 12:00
37338 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) – HOWRAH JN (HWH) SUB 15:15
37343 HWH-TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) – TARAKESWAR (TAK) SUB 20:05
37348 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) – HOWRAH JN (HWH) SUB 19:33
37411 SHE-TAK LOCAL
SEORAPHULI (SHE) – TARAKESWAR (TAK) SUB 05:15
37412 TAK-SHE LOCAL
TARAKESWAR (TAK) – SEORAPHULI (SHE) SUB 04:05
37415 SHE TAK LOCAL
SEORAPHULI (SHE) – TARAKESWAR (TAK) SUB 08:25
37416 TAK SHE LOCAL
TARAKESWAR (TAK) – SEORAPHULI (SHE) SUB 07:25
37741 BDC-KWAE LOCAL
BANDEL JN (BDC) – KATWA JN. (KWAE) SUB 03:05
37782 BWN-BDC LOCAL
BARDDHAMAN (BWN) – BANDEL JN (BDC) SUB 06:45
37783 BDC-BWN LOCAL
BANDEL JN (BDC) – BARDDHAMAN (BWN) SUB 04:20
37785 BDC-BWN LOCAL
BANDEL JN (BDC) – BARDDHAMAN (BWN) SUB 05:45
37786 BWN-BDC LOCAL
BARDDHAMAN (BWN) – BANDEL JN (BDC) SUB 03:35
52544 DJ-GHUM-DJ JOY RIDE
DARJEELING (DJ) – DARJEELING (DJ) PAS 16:10
52590 DJ-GHUM-DJ JOY RIDE
DARJEELING (DJ) – DARJEELING (DJ) PAS 16:30
52591 DJ – GHUM – DJ JOY RIDE
DARJEELING (DJ) – DARJEELING (DJ) PAS 09:45
52594 DJ – GHUM – DJ JOY RIDE
DARJEELING (DJ) – DARJEELING (DJ) Also Read - Indian Railways: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, कल से 31 अगस्त तक रद्द रहेंगी 62 ट्रेनें; देखे पूरी लिस्ट