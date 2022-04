गर्मी की छुट्टियों के दौरान होने वाली भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे (Indian Railways) ने देश के अलग-अलग राज्यों के लिए 21 जोड़ी समर स्पेशल ट्रेनें संचालित करने का फैसला किया है. रेलवे की तरफ से शुरू की जाने वाली इन 21 जोड़ी समर स्पेशल ट्रेनों (Summer Special Train) में से उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए 11 जोड़ी ट्रेनें (IRCTC Latest News Today) निर्धारित की गई हैं, जबकि दिल्ली के लिए 4 जोड़ी ट्रेनें जलाई जाएंगी. पश्चिम रेलवे की तरफ से बताया गया कि इनमें से 4 जोड़ी ट्रेनें राजस्थान और 2 ट्रेनें दक्षिण भारत की दिशा में संचालित होंगी.Also Read - Indian Railways के भोपाल मंडल ने बिना टिकट यात्रा करने वालों से वसूला करीब 44 करोड़ जुर्माना

For the convenience of passengers & with a view to meet the travel demand during the ensuing summer vacation, WR is running 21 pairs of Summer Special trains to various destinations. @RailMinIndia @drmbct pic.twitter.com/PGyBaLPoHx

पश्चिम रेलवे की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया, ‘आज की तारीख में यात्रियों की सुविधा के साथ-साथ अतिरिक्त मांग को पूरा करने के लिए पश्चिम रेलवे द्वारा 394 से अधिक ट्रिप वाली 21 जोड़ी समर स्पेशल ट्रेनों को अधिसूचित किया गया है. इनमें से 11 जोड़ी ट्रेन उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए है, जबकि दिल्ली और उससे आगे के लिए 4 जोड़ी ट्रेनें हैं.’ Also Read - हिमाचल प्रदेश घूमने वाले टूरिस्टों के लिए खुशखबरी, अब यहां चलेंगी 3 नई टॉय ट्रेन, जानिये इनके बारे में सबकुछ

Western Railway has decided to run Summer Special train on Special Fare between Bandra Terminus – Izzatnagar, Dr. Ambedkar Nagar – New Delhi, & Udhna – Mangaluru for the convenience of passengers.

The booking of Train Nos. 09005, 09301 & 09057 will open from 26th April, 2022. pic.twitter.com/RvWOqreZul

— Western Railway (@WesternRly) April 26, 2022