Indian Railways/IRCTC News Updates: देश में कोरोना वायरस महामारी (Coronavirus Pandemic) से पैदा हुई भयावह स्थिति के बीच भारतीय रेलवे (Indian Railway) ने कई ट्रेनों के निरस्तीकरण की समय सीमा (Cancellation Period) और बढ़ा दी है. इसके अलावा कई ट्रेनों को अगले आदेश तक रद्द कर दिया है. रेलवे ने आज बुधवार को ट्वीट कर ये जानकारी दी. इसने बताया कि यात्रियों की जानकारी के लिए सूचित किया जाता है कि पूर्व में घोषित निम्नलिखित निरस्त ट्रेनों की निरस्तीकरण अवधि को निम्न विवरण के अनुसार और आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है-

निरस्तीकरण ट्रेनों की लिस्ट

1- ट्रेन नंबर 04712/04711 श्री गंगानगर-हरिद्वार जंक्शन – श्री गंगानगर स्पेशल, 06.05.2021 से आगामी आदेश तक.

2- ट्रेन नंबर 02994 उदयपुर-दिल्ली सराय रोहिल्ला स्पेशल, 07.05.2021 से अगले आदेश तक

3- ट्रेन नंबर 02993 दिल्ली सराय रोहिल्ला-उदयपुर स्पेशल, 08.05.2021 से अगले आदेश

4- 02033/02034 कानपुर सेट्रंल-नई दिल्ली – कानपुर सेंट्रल स्पेशल, 07.05.2021 से 31.05.201 तक रद्द

5- 04444/0443 नई दिल्ली-गाजियाबाद – नई दिल्ली एक्सप्रेस स्पेशल, 06.05.2021 से 09.05.2021 तक रद्द

इसके अलावा गैर आरक्षित मेल और इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट (ईएमयू) के निरस्तीकरण की सीमा बढ़ाई गई

1- ट्रेन नंबर 04184/04184 दिल्ली जंक्शन-टुंडला जंक्शन – दिल्ली जंक्शन स्पेशल, 06, 07, 08 और 09.05.2021 तक नहीं चलेगी.

2-04417/04418 हाथरस किला-दिल्ली जंक्शन – हाथरस किला स्पेशल, 06, 07, 08 और 09.05.2021 तक नहीं चलेगी.

3- 04415/04414 अलीगढ़ जंक्शन नई दिल्ली – अलीगढ़ जंक्शन एक्सप्रेस स्पेशल, 06, 07, 08 और 09.05.2021 तक नहीं चलेगी.

4- 04420/04419 गाजियाबाद-मथुरा जंक्शन – गाजियाबाद एक्सप्रेस स्पेशल 06, 07, 08 और 09.05.2021 तक नहीं चलेगी.

It is notified for the information of passengers that the cancellation period of following earlier announced cancelled trains has been extended as per the details given below:- pic.twitter.com/TN4bNFikoc

— Northern Railway (@RailwayNorthern) May 5, 2021