Indian Railways/IRCTC New Special Train List: देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी है. कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच देश के ज्यादातर राज्यों में लॉकडाउन (Lockdown) लागू है. लॉकडाउन की वजह से मजदूरों का पलायन भी शुरू हो गया. इसे देखते ही रेलवे ने बिहार, यूपी से आने-जाने के लिए कई स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत की है. इसके अलावा कई ट्रेनों के फेरे भी बढ़ाए गए हैं. वेस्टर्न रेलवे ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी. वेस्टर्न रेलवे (Western Railway) ने ट्वीट कर बिहार, यूपी, गुजरात, बंगाल के लिए कई ट्रेनों के फेरे बढ़ाए जाने की सूचना दी है. Also Read - Indian Railways/IRCTC Cancelled Trains List: रेलवे ने इन 56 ट्रेनों को अगले आदेश तक किया रद्द, देखें पूरी LIST

Western Railway की तरफ से ट्वीट में 20 जोड़ी यानी 40 ट्रेनें के फेरे बढ़ाए जाने की सूचना दी गई है. ये ट्रेनें मुंबई सेंट्रल से मंडुआडीह (अप-डाउन), मुंबई सेंट्रल से समस्तीपुर (अप-डाउन), मुंबई सेंट्रल से भागलपुर (अप-डाउन), बांद्रा टर्मिनस से बरौनी जंक्सन (अप-डाउन), बांद्रा टर्मिनस से गोरखपुर (अप-डाउन), बांद्रा टर्मिनस से मऊ (अप-डाउन), बांद्रा टर्मिनस से गाजीपुर (अप-डाउन), बांद्रा टर्मिनस से दानापुर (अप-डाउन), उधना से दानापुर (अप-डाउन), छपरा से उधना (अप-डाउन), सूरत से सुबेदारगंज, वडोदरा से दानापुर (अप-डाउन), सुबेदारगंज से बडोदरा, अहमदाबाद से कोलकाता (अप-डाउन), समस्तीपुर से अहमदाबाद (अप-डाउन), अहमदाबाद से दानापुर (अप-डाउन), और राजकोट से समस्तीपुर (अप-डाउन) के लिए शुरू की गई है.

ये ट्रेनें 14 से मई 26 मई के बीच चलेंगी. इन ट्रेनों में टिकटों की बुकिंग 10 मई से शुरू होंगी. इन ट्रेनों में सफर के लिए आप IRCTC की वेबसाइट, टिकट रिजर्वेशन काउंटर से टिकट ले सकते हैं. इन ट्रेनों में सिर्फ कंफर्म टिकट वाले पैसेंजर्स ही यात्रा कर सकेंगे.

For the convenience of passengers, WR to run a special train between Ahmedabad and Muzaffarpur.

Booking of Ahmedabad – Muzaffarpur Special open from today i.e. 9th May, 2021 at nominated PRS counters and on IRCTC website. pic.twitter.com/MwNNA5MUKu

— Western Railway (@WesternRly) May 9, 2021