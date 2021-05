Indian Railways/IRCTC Latest News: देश में जारी कोरोना संकट के बीच रेलवे ने बिहार, यूपी, गुजरात और बंगाल से आने-जाने के लिए कई स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत की है. इसके अलावा कई ट्रेनों के फेरे भी बढ़ाए हैं. वेस्टर्न रेलवे ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी. वेस्टर्न रेलवे (Western Railway) ने ट्वीट कर बिहार, यूपी, गुजरात, गुवाहाटी के लिए कई ट्रेनों के फेरे बढ़ाए जाने की सूचना दी है. Also Read - IRCTC/Indian Railways: यात्रा से पहले चेक कर लें, रेलवे ने 31 मई तक कैंसिल कर दी हैं ये सभी ट्रेनें, Check List

रेलवे की तरफ से जारी सूचना के अनुसार, अहमदाबाद, कोलकाता, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, दानापुर, गुवाहाटी, राजकोट और वडोदरा के लिए चल रही ट्रेनों का फेरा बढ़ाया गया है.

For the convenience of passengers and with a view to meet the travel demand, trips of 8 pairs of Special Trains are being extended.

Booking will open on 14th, 15th & 16th May,2021 at nominated PRS counters and on IRCTC website.

