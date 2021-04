Indian Railways/IRCTC Latest News: देश में जारी कोरोना संकट के बीच मुंबई और दिल्ली से प्रवासी मजदूरों का पलायन एक बार फिर शुरू हो गया है. पूरे महाराष्ट्र में 1 मई तक लॉकडाउन जैसी पाबंदियां हैं, वहीं दिल्ली में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाया गया है. लॉकडाउन की खबरों के बाद से ही दिल्ली से यात्रियों का पलायन शुरू हो गया. रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर भारी भीड़ देखी जा रही है. यही हाल मुंबई का भी है. इन सबके बीच रेलवे ने मुंबई और दिल्ली के बिहार-यूपी जाने के लिए कई ट्रेनों की घोषणा की है. इनमें से कुछ ट्रेन बिहार तो कुछ यूपी जाएगी. Also Read - Indian Railways/IRCTC: ट्रेन से करना है सफर तो आपके लिए काम की है यह खबर! 19-20 अप्रैल से चलने वाली कई ट्रेनें कैंसिल, देखें List

रेलवे की तरफ से ट्वीट कर इसकी जानकारी दी गई है. रेलवे ने ट्वीट कर बताया, 'रेलयात्रियों के सुविधाजनक आवागमन के लिए रेलवे द्वारा निम्नलिखित पूर्णतः आरक्षित ग्रीष्मकालीन विशेष रेलगाड़ियां संचालित की जाएंगी.'

ट्रेन संख्या 04474 आनंद विहार से चलकर बिहार के सहरसा तक जाएगी. यह ट्रेन आनंद विहार से रात 11 बजकर 15 मिनट पर खुलेगी और अगले दिन रात 11 हजक 30 मिनट पर सहरसा पहुंचेगी. यह ट्रेन अलीगढ़, टूंडला, इटावा, कानपुर सेंट्रल, ऐशबाग, बादशाह नगह, बाराबंकी, गोंडा, बस्ती, खीललाबाद, गोरखपुर, देवरिया, सिवान, छपरा, सोनपुर, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दलसिंह सराय, बरौनी, बेगुसराय, खगड़िया और मानसी जंक्शन होते हुए सहरसा तक जाएगी. इन सभी जगहों पर ये ट्रेन रुकेगी.

ट्रेन संख्या 04476 जो नई दिल्ली से जलकर भागलपुर जाएगी. यह ट्रेन 21 अप्रैल को रात 11 बजकर 15 मिनट पर नई दिल्ली से खुलेगी और अगले दिन शाम साढ़े 7 बजे भागलपुर पहुंचेगी. यह ट्रेन कानपुर, मुगलसराय,पटना जंक्शन, पटना साहिब,कजरा, अभयपुर, जमालपुर, और सुल्तानगंज रुकते हुए भागलपुर पहुंचेगी.

वहीं, आनंद बिहार से 21 अप्रैल को ही रात 11 बजकर 45 मिनट पर रक्सौल के लिए भी ट्रेन (04478) खुलेगी. यह ट्रेन पिलखुला, हापुड़, अमरोहा, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहापुर, हरदोई, जौनपुर, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, छपरा, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी में रुकते हुए अगले दिन शाम 4 बजे रक्सौल पहुंचेगी.

वहीं, 22 अप्रैल को भी ट्रेन संख्या 04480 रात 11 बजकर 55 मिनट पर नई दिल्ली से खुलकर अगले दिन रात 10 बजकर 45 मिनट पर दरभंगा पहुंचेगी. ये ट्रेन मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ, बाराबंगी, गोंडा, गोरखपुर, देवरिया, भटनी, छफरा, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर रुकते हुए दरभंगा जाएगी. 20 अप्रैल यानी आज रात 11 बजकर 15 मिनट पर ट्रेन संख्या 04482 नई दिल्ली से खुलकर राजेंद्र नजर (पटना) जाएगी. यह ट्रेन कानपुर, मिर्जापुर, मुगलसराय रुकते हुए पटना जाएगी.

वहीं, मुंबई की बात करें तो 01219 पनवेल-गोरखपुर विशेष गाड़ी 21 अप्रैल को रात 12 बजकर 30 मिन पर खुलेगी और गोरखपुर जाएगी. इस ट्रेन में टिकटों का आरक्षण .. को सुबह . बजे शुरू होगा. वहीं, ट्रेन संख्या 01321 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-रक्सौल, विशेष गाड़ी

21 अप्रैल को रात 9 बजकर 15 मिनट पर खुलेगी.

वहीं, बांद्रा टर्मिनस से गोरखपुर के लिए 21 अप्रैल को समय स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की गई है. ट्रेन संख्या 09073 21 अप्रैल को शाम 7 बजकर 25 मिनट पर खुलेगी. टिकटों की बुकिंग 20 अप्रैल से होगी.

