Indian Railways/IRCTC: कोरोना काल में भारतीय रेलवे ने यूपी बिहार के यात्रियों को बहुत बड़ी सुविधा दी है. रेलवे ने उत्तर प्रदेश और बिहार जाने वाले कामगारों के लिए विशेष ट्रेनें चलाने की घोषणा की है जिससे दूसरे प्रदेशों से घर जाने आने वाले हजारों लोगों को राहत मिलेगी. इन कामगारों से खासतौर पर उत्तर रेलवे ने दरभंगा और सीतामढी के लिए विशेष ट्रेनें चलाने की घोषणा की है. इसके बाद 24 से 26 अप्रैल तक दोनों शहरों के लिए तीन-तीन विशेष ट्रेनें रवाना होंगी. इनकी बुकिंग भी शुरू हो गई है.

रेलवे अधिकारियों का कहना है कि अलग-अलग रूट पर मांग के अनुसार विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं. कहा कि इन ट्रेनों में केवल आरक्षित व आरएसी टिकट वाले यात्रियों को ही सफर करने की अनुमति दी जा रही है. वहीं गाइडलाइन के मुताबिक ट्रेनों में सफर के दौरान मास्क लगाना जरूरी है. अगर कोई यात्री बिना मास्क के दिख गया तो उससे जुर्माना वसूला जा रहा है. ट्रेनों में कोरोना की गाइडलाइन का सख्ती से पालन किया जा रहा है.

यहां देखें ट्रेनों की लिस्ट

-: IMPORTANT INFORMATION :-

For the convenience of passengers, Railways have decided to run following Summer Special fully reserved Trains (Single Side Trips) as per schedule given below.

— Northern Railway (@RailwayNorthern) April 22, 2021