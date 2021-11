Indian Railways/IRCTC Update: रेलवे मालगाड़ी और यात्री गाड़ियों के अलावा पर्यटन क्षेत्र को समर्पित एक तीसरे अनुभाग की शुरुआत कर रहा. इसके तहत रेलवे करीब 190 थीम आधारित ट्रेनें चलाएगा जिन्हें ‘भारत गौरव ट्रेन’ (Bharat Gaurav Trains) कहा जाएगा. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnaw) ने मंगलवार को यह जानकारी दी. रेल मंत्री ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इन ट्रेनों का संचालन निजी क्षेत्र और IRCTC, दोनों ही कर सकते हैं.Also Read - Railway ने रामायण ट्रेन के वेटरों की 'भगवा पोशाक' वापस ली, नए ड्रेस में ऐसे दिखे कर्मचारी

This is a completely new segment. This is not a regular train service. ‘Bharat Gaurav’ trains main purpose is to boost tourism and there are many aspects to it: Railways Minister Ashwini Vaishnaw

