Indian Railways/IRCTC Latest Updates: महाराष्ट्र में भारी बारिश और नदियों में उफान आने से रेल सेवा काफी प्रभावित हुई है. मौसम विभाग ने महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के लिए रेड अलर्ट (Raid Alert) जारी किया है. भारी बारिश की वजह से रेलवे को दर्जन भर ट्रेनों को रद्द करना पड़ा. वहीं, 50 से अधिक ट्रेनों का सफर छोटा करना पड़ा.Also Read - Mumbai Rain: मुंबई में भारी बारिश से लोग बेहाल, सड़कें व पटरियां हुईं जलमग्न, रेड अलर्ट जारी

सेंट्रल रेलवे ने बताया कि मुंबई में भारी बारिश (Mumbai Rain) के कारण 33 ट्रेनों को डायवर्ट किया गया, 51 को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया 48 को रद्द किया गया और 14 ट्रेनों के रूट में कटौती की गई है. Also Read - Mumbai Rain Update: IMD ने मुंबई के लिए जारी किया 'रेड अलर्ट', जानें आपके यहां कैसा रहेगा मौसम का मिजाज

Maharashtra | 33 trains diverted, 51 short terminated, 48 cancelled and 14 short originating due to heavy rainfall in Mumbai, leading to massive damage, track washouts, mud on tracks, waterlogging etc: Central Railway

— ANI (@ANI) July 22, 2021