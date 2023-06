Hindi India Hindi

IRCTC Cancelled Trains List: चक्रवाती तूफान Biparjoy की वजह से 67 ट्रेनें कैंसिल, देखें पूरी लिस्ट

IRCTC Cancelled Trains: चक्रवाती तूफान Biparjoy की वजह से भारतीय रेलवे ने 67 ट्रेनें रद्द कर दी है. इससे यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है.

IRCTC Cancelled Trains List: चक्रवाती तूफान के Biparjoy के कारण भारतीय रेलवे ने कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है और गुजरात के तटीय क्षेत्रों में जाने वाली 50 से अधिक ट्रेनों को शॉर्ट-टर्मिनेट कर दिया है.आईएमडी के अनुसार, ‘बिपरजोय’ के कच्छ जिले में जखाऊ बंदरगाह के पास गुरुवार दोपहर को ‘बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान’ के रूप में आने की संभावना है, जिसकी अधिकतम हवा की गति 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. पश्चिम रेलवे ने भी चक्रवात बिपरजोय के कारण मौसम की स्थिति से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों से गुजरने वाली 67 ट्रेनों को रद्द कर दिया है.ट्रेन कैसिंल होने से रिजर्व सीट कराने वाले यात्रियों को पूरा रिफंड मिलेगा.

भारतीय रेलवे के जोनल कार्यालय ने कहा के ट्रेन यात्रियों के लिए कई तरह की सुरक्षा और सुरक्षा सावधानियां बरती जा रही हैं. ट्रेन सं. 17310 वास्को-द-गामा-यशवंतपुर एक्सप्रेस की यात्रा 13/06/2023 और 14/06/2023 को शुरू होकर तुमकुर-यशवंतपुर के बीच आंशिक रूप से तुमकुर पर थोड़े समय के लिए रद्द रहेगी. ट्रेन सं. 17309 यशवंतपुर – वास्को-द-गामा एक्सप्रेस यात्रा 14.06.2023 और 15/06/2023 को यशवंतपुर – तुमकुर के बीच आंशिक रूप से रद्द कर दी जाएगी और अपने निर्धारित प्रस्थान समय पर तुमकुर से निकलेगी. 01413 निजामाबाद-पंढरपुर जे.सी.ओ 08.06.2023 से 14.06.2023 निजामाबाद-मुदखेड के बीच आंशिक रूप से रद्द रहेगी.

ट्रेन नंबर 07337 एसएसएस हुबली – गुंतकल डेली पैसेंजर स्पेशल 12 से 18 जून, 2023 तक बल्लारी और गुंतकल के बीच आंशिक रूप से रद्द रहेगी. ट्रेन नंबर 07338 गुंतकल – एसएसएस हुबली डेली पैसेंजर स्पेशल 12 से 18 जून, 2023 तक गुंतकल और बल्लारी के बीच आंशिक रूप से रद्द रहेगी. ट्रेन संख्या 19568 ओखा-तूतीकोरिन विवेक साप्ताहिक एक्सप्रेस 16 जून, 2023 को ओखा-अहमदाबाद के बीच आंशिक रूप से रद्द रहेगी. 14321 बरेली-भुज आला हजरत एक्सप्रेस दिनांक 12.06.2023, 14.06.2023 को पालनपुर स्टेशन पर समाप्त होगी. यह ट्रेन पालनपुर-भुज के बीच आंशिक रूप से रद्द रहेगी.

आज कैंसिल होने वाली ट्रेनों की लिस्ट

Train No.22959 BRC – JAM Special Cancelled on 14.06.2023 and 15.06.2023.

Train No.22960 JAM – BRC Special Cancelled on 14.06.2023,15.06.2023 and 16.06.2023

Train No.05809 NBQ – GHY Pass Cancelled on 14.06.2023 and 15.06.2023

Train No.05803 NBQ – GHY Pass Cancelled on 14.06.2023 and 15.06.2023

Train No.05804 GHY – NBQ Pass Cancelled on 14.06.2023 and 15.06.2023

Train No.15753 APDJ – GHY Express Cancelled on 14.06.2023 and 15.06.2023

Train No.15754 GHY – APDJ Express Cancelled on 14.06.2023 and 15.06.2023

Train No.15769 APDJ – LMG Intercity Express Cancelled on 14.06.2023 and 15.06.2023

Train No.15770 APDJ – LMG Intercity Express Cancelled on 14.06.2023 and 15.06.2023

Train No.05020 GHY – MNDP special Cancelled on 14.06.2023 and 15.06.2023

Train No. 22483 Jodhpur – Gandhidham Express of 12th June to 14th June 2023

Train No. 22903 Bandra Terminus – Bhuj AC Superfast Express of 14th June 2023

Train No. 19319 Veraval – Indore Mahamana of 14th June 2023

Train No. 22957 Ahmedabad – Veraval of 12th June to 14th June 2023

Train No. 19209 Bhavnagar Terminus – Okha Express of 12th June to 14th June 2023

Train No. 19210 Okha – Bhavnagar Terminus Express of 12th June to 14th June 2023

Train No. 09524 Delhi Sarai Rohilla – Okha Special of 14th June 2023

Train No. 22888 Sir M. Visvesvaraya Terminal Bengaluru – Howrah Humsafar Weekly Superfast Express, journey commencing o­n June 15, 2023 will be cancelled.

Train No. 22831 Howrah – Sri Sathya Sai Prasanthi Nilayam Weekly Superfast Express, journey commencing o­n June 14, 2023, will be cancelled.

Train No. 22832 Sri Sathya Sai Prasanthi Nilayam – Howrah Weekly Superfast Express, journey commencing o­n June 16, 2023, will be cancelled.

Train No. 43101, Moore Market Complex – Pattabiram Military Siding EMU local leaving Moore Market Complex at 04:15 hrs is FULLY CANCELLED on 12th & 14th June 2023.

Train No. 43002, Avadi – Moore Market Complex EMU local leaving Avadi at 03:50 hrs is FULLY CANCELLED on 12th & 14th June 2023.

Train No. 43102, Pattabiram Military Siding – Moore Market Complex EMU local leaving Pattabiram Military Siding at 03:20 hrs is FULLY CANCELLED on 14th June 2023.

Train No. 43104, Pattabiram Military Siding – Moore Market Complex EMU local leaving Pattabiram Military Siding at 05:30 hrs is FULLY CANCELLED on 12th June 2023.

Train No. 43004, Avadi – Moore Market Complex EMU local leaving Avadi at 04:00 hrs is FULLY CANCELLED on 14th June 2023.

Train No.22864 SMVT Bengaluru – Howrah JCO 14.06.2023 is cancelled.

Train No.12254 Bhagalpur – SMVT Bengaluru JCO 14.06.2023 is cancelled.

Train No.07596 Kacheguda – Nizamabad J.C.O 07.06.2023 to 13.06.2023

Train No.07593 Nizamabad – Kacheguda J.C.O 07.06.2023 to 13.06.2023

Train No.07854 Nanded – Nizamabad J.C.O 07.06.2023 to 13.06.2023

Train No.07853 Nizamabad – Nanded J.C.O 07.06.2023 to 13.06.2023

Train No. 17331 Miraj – SSS Hubballi Daily Express will be cancelled from June 5 to 11, 2023.

Train no. 05133/05134 (ARJ-JNU-ARJ) will be cancelled from JCO. 30.05.23 to 19.06.23.

Train no. 05143/05144 (ARJ-JNU-ARJ) will be cancelled from JCO. 30.05.23 to 19.06.23.

Train no. 05137/05138 (MAU-PRRB-MAU) will be cancelled from JCO. 30.05.23 to 19.06.23.

Train no. 05437/05438 (GCT-PYGS-GCT) will be cancelled from JCO. 05.06.23 to 19.06.23.

Train No.06531 KSR Bengaluru – Devanahalli MEMU Express JCO 01.06.2023 to 03.06.2023 , 05.06.2023 to 10.06.2023 and 12.06.2023 to 17.06.2023 to be cancelled.

Train No.06533/ 06534 Devanahalli – Yelahanka – Kempegowda International Airport halt JCO 01.06.2023 to 03.06.2023 , 05.06.2023 to 10.06.2023 and 12.06.2023 to 17.06.2023 to be cancelled.

Train Nos.06535/ 06536 Devanahalli – Bengaluru Cantonment – Devanahalli JCO 01.06.2023 to 03.06.2023 , 05.06.2023 to 10.06.2023 and 12.06.2023 to 17.06.2023 to be cancelled.

Train Nos.06537/ 06538 Devanahalli – Bengaluru Cantonment – Devanahalli JCO 01.06.2023 to 03.06.2023 , 05.06.2023 to 10.06.2023 and 12.06.2023 to 17.06.2023 to be cancelled.

Train Nos.06539/ 06540 Devanahalli – Yelahanka – Devanahalli JCO 01.06.2023 to 03.06.2023 , 05.06.2023 to 10.06.2023 and 12.06.2023 to 17.06.2023 to be cancelled.

Cancellation of AC Special Trains – Due to less occupancy train no. 52539/52538 New Jalpaiguri – Darjeeling – New Jalpaiguri AC Special will be cancelled from 1st M

