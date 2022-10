Indian Railways: छठ मानाने के लिए पूरे देश से बड़ी संख्या में लोग बिहार लौटते हैं. इसे लेकर ट्रेनों में यात्रियों की अच्छी खासी भीड़ होती है. बहुत पहले से लोग घर जाने के लिए ट्रेनों में टिकट एडवांस में ही कटा लिया करते हैं. ऐसे में अगर आप भी दिवाली और छठ मनाने के लिए घर जाने की तैयारी में और ट्रेन का टिकट नहीं मिलने से मायूस हैं तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. भारतीय रेलवे ने छठ पूजा को लेकर कुल 179 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का परिचालन शुरू किया है. आप आसानी से इन ट्रेनों में ट्रेन में टिकट लेकर अपने घर जा सकते हैं.Also Read - IRCTC: अब ग्राहकों को मिलेगा ऑनलाइन मेडिकल टूरिज्म सर्विस, ऐसे उठा सकते हैं फायदा

Indian Railways is running 2,269 trips of 179 pairs of special trains till Chhath Puja this year, to manage extra rush of passengers in the ongoing festive season: Ministry of Railways pic.twitter.com/F8fq61YghC

