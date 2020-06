Tatkal Tickets Booking New Rules: कोरोनावायरस लॉकडाउन (Lockdown) के बाद से भारतीय रेलवे ने जब दोबारा ट्रेन शुरू की है तब से लगातार कई बार अपने नियमों में बदलाव किए है फिर चाहे स्पेशल ट्रेन को लेकर हो या फिर नार्मर ट्रेन की टिकट बुकिंग से जुड़े नियम हों. ये नए बदलाव इस बार रिजर्वेशन को लेकर किए हैं. रेलवे ने नई गाइडलाइन जारी की है और इस बार तत्काल टिकट बुकिंग(Tatkal Ticket Booking New Guideline) को लेकर कुछ सख्त कदम उठाए गए हैं. भारतीय रेलवे 29 जून से तत्तकाल टिकट की सुविधा को फिर से शुरू करने जा रही है. लेकिन इस बार नियम पहले से ज्यादा सख्त होंगे. अब टिकट बुक करते समय यात्री को रिजर्वेशन फॉर्म में वही नंबर डालना होगा जिसे वह साथ लेकर चल रहा है. आपको बता दें कि जून के अंत से भारतीय रेलवे (Indian Railway)सभी ट्रेनों में तत्काल टिकट की बुकिंग शुरू करने जा रहा है. Also Read - IRCTC Indian Railway Refund Latest News: भारतयी रेलवे ने कैंसिल हुई ट्रेन के रिफंड पर उठाया ये बड़ा कदम, जानें अब कब तक ले सकेंगे अपना पैसा

भारतीय रेलवे की नई गाइडलाइन के मुताबिक अब सफर करने वाले यात्री को अब अपनी पूरी जानकारी के साथ इस बात की इंफार्मेशन देनी होगी कि वह कंहां जा रहा है. मतलब पहले रेलवे सिर्फ उस शहर या जिले का नाम लिखवाता था लेकिन अब ऐसा नहीं है. यात्री को पर्सनल नंबर के साथ यह भी उस शहर में जहां जा रहा है उसका पिन कोड, मकान नंबर, तहसील और अपना पहचान पत्र आदि की जानकारी देनी होगी.

एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि ऐसा बदलाव इसलिए किया गया है ताकि भविष्य में अगर कोई यात्री कोरोना पॉजिटिव पाया गया तो उसने कहां की यात्रा कीथी और उसके संपर्क में कौन-कौन लोग आए इसकी पहचान की जा सके. भारतीय रेलवे ने इसकी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं. सभी यात्रियों को अपने साथ आरोग्य सेतु ऐप रखना भी अनिवार्य होगा.