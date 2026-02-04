  • Hindi
रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी! रेलवे ने शुरू कीं 20 नई ट्रेनें, जानिए किस रूट पर चलेंगी

Indian Railway News: भारतीय रेलवे ने यात्रियों के सफर को सुगम और आरामदायक बनाने के लिए देश के प्रमुख रूटों पर 20 नई ट्रेनें चलाने का बड़ा निर्णय लिया है.

Published date india.com Updated: February 4, 2026 11:47 AM IST
Indian Railway New Trains: भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा कदम उठाया है. बढ़ती भीड़ और यात्रा की भारी मांग को देखते हुए रेलवे ने देश के अलग-अलग रूटों पर 20 नई ट्रेनें चलाने का फैसला किया है. इस पहल का मुख्य उद्देश्य त्योहारों और छुट्टियों के दौरान होने वाली भीड़ को कम करना और यात्रियों को आसानी से कंफर्म सीट दिलाना है.

इन नई ट्रेनों में आधुनिक सुविधाओं से लैस वंदे भारत, किफायती और तेज रफ्तार वाली अमृत भारत एक्सप्रेस और कई स्पेशल पैसेंजर ट्रेनें शामिल हैं. रेलवे अधिकारियों के अनुसार, इन सभी ट्रेनों के लिए टिकट बुकिंग IRCTC की वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर शुरू हो चुकी है.

आम जनता को बड़ा तोहफा

रेलवे मंत्रालय ने ट्रेन्स एट ए ग्लेंस 2026 के तहत इन ट्रेनों को मंजूरी दी है. इस बार सरकार का खास ध्यान अमृत भारत एक्सप्रेस पर है. यह ट्रेन विशेष रूप से मध्यम वर्ग और कम आय वर्ग के यात्रियों के लिए बनाई गई है, जो कम किराए में तेज और आरामदायक सफर का अनुभव देती है. इससे लंबी दूरी की यात्रा न केवल सुगम होगी, बल्कि समय की भी बचत होगी.

किन रूट्स पर चलेंगी ये ट्रेनें?

रेलवे ने उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम भारत के प्रमुख शहरों को जोड़ने के लिए एक बेहतर रूट प्लान तैयार किया है. जानिए मुख्य ट्रेनों और उनके रूट के बारे में-

  • दिल्ली-शामली मेमू (64033)- यह ट्रेन उन लोगों के लिए वरदान साबित होगी जो काम के सिलसिले में दिल्ली और शामली के बीच रोजाना सफर करते हैं.
  • पीलीभीत-शाहजहांपुर पैसेंजर- स्थानीय कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए यह डेली पैसेंजर ट्रेन शुरू की गई है, जिससे छोटे शहरों के बीच आवाजाही आसान होगी.
  • राजेंद्र नगर (पटना)-नई दिल्ली अमृत भारत- बिहार से दिल्ली आने-जाने वाले यात्रियों के लिए यह एक शानदार और किफायती विकल्प है.
  • साबरमती-जोधपुर वंदे भारत- गुजरात और राजस्थान के बीच चलने वाली इस सेमी-हाई स्पीड ट्रेन की टाइमिंग को 1 फरवरी से बदला गया है ताकि यात्रियों को और अधिक सुविधा मिल सके.
  • कामाख्या-रोहतक अमृत भारत- यह एक साप्ताहिक ट्रेन है जो उत्तर-पूर्व भारत (असम) को सीधे हरियाणा से जोड़ेगी.
  • संबलपुर-इरोड स्पेशल- ओडिशा से तमिलनाडु जाने वाले यात्रियों के लिए इस ट्रेन की सर्विस बढ़ाई गई है, जिससे दक्षिण भारत की यात्रा सरल हो जाएगी.
  • पुरी-राउरकेला वंदे भारत- ओडिशा के भीतर तेज और आरामदायक सफर के लिए इस सेमी-हाई स्पीड ट्रेन की शुरुआत की गई है.
  • धुले-वाराणसी/अयोध्या- महाराष्ट्र के धुले से उत्तर प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों के लिए सीधी ट्रेन सेवा शुरू की गई है, जिससे तीर्थयात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी.

यात्रियों को क्या होगा फायदा?

नई ट्रेनें शुरू होने से मौजूदा ट्रेनों में यात्रियों का दबाव कम होगा. इसके अलावा अधिक ट्रेनें होने से वेटिंग लिस्ट कम होगी और यात्रियों को कंफर्म टिकट मिलने के अवसर बढ़ेंगे. वंदे भारत और अमृत भारत जैसी ट्रेनें अपनी तेज रफ्तार के लिए जानी जाती हैं, जिससे लंबी दूरी का सफर जल्दी पूरा होगा.

कनेक्टिविटी होगी बेहतर

धार्मिक स्थलों जैसे अयोध्या, वाराणसी और औद्योगिक शहरों के बीच सीधा संपर्क स्थापित होगा. भारतीय रेलवे का यह फैसला उन करोड़ों यात्रियों के लिए बड़ी राहत है जो कंफर्म टिकट न मिलने के कारण परेशान रहते थे. 1 फरवरी 2026 से लागू हुए इस बदलाव ने न केवल सफर को आधुनिक बनाया है, बल्कि आम आदमी की जेब का भी ख्याल रखा है.

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें.

