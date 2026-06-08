  • Hindi
  • India Hindi
  • Indian Railways New Reservation System Ai Waitlist Prediction August 2026

रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी! बदलने वाला है टिकट बुकिंग सिस्टम, अब AI करेगा आपका ये काम आसान

इंडियन रेलवे नया रिजर्वेशन सिस्टम शुरू करने जा रहा है. इससे टिकट बुकिंग पहले से तेज और आसान होगी. AI तकनीक वेटिंग टिकट के कन्फर्म होने की संभावना बताएगी, जबकि सिस्टम की क्षमता भी काफी बढ़ाई जाएगी.

Written by: Tanuja Joshi
Published: June 8, 2026, 4:34 PM IST
रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी! बदलने वाला है टिकट बुकिंग सिस्टम, अब AI करेगा आपका ये काम आसान

Indian Railway New Rules: भारतीय रेलवे करोड़ों यात्रियों के सफर को और आसान बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है. अगस्त 2026 से रेलवे अपने नए और आधुनिक पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम (PRS) को चरणबद्ध तरीके से लागू करेगा. ये बदलाव पिछले करीब चार दशकों से इस्तेमाल हो रहे पुराने सिस्टम की जगह लेगा और यात्रियों को टिकट बुकिंग का बेहतर अनुभव देने का दावा करता है.

रेल मंत्रालय के अनुसार मौजूदा रिजर्वेशन सिस्टम वर्ष 1986 में शुरू किया गया था. समय-समय पर इसमें कुछ सुधार किए गए, लेकिन बढ़ती आबादी और ऑनलाइन टिकट बुकिंग की मांग को देखते हुए अब पूरी तरह नए प्लेटफॉर्म की जरूरत महसूस की गई. इसी मकसद से अत्याधुनिक तकनीक पर आधारित नया सिस्टम तैयार किया गया है.

और पढ़ें: Indian Railway: जून से बदल रहा भारतीय रेलवे का लोगो, जानिए क्यों किया गया यह बदलाव

क्यों जरूरी था नया सिस्टम?

पिछले कुछ सालों में रेलवे टिकट बुकिंग का तरीका तेजी से बदला है. पहले जहां लोग आरक्षण केंद्रों पर लंबी कतारों में खड़े होकर टिकट लेते थे, वहीं अब ज्यादातर बुकिंग ऑनलाइन हो रही है. रेलवे के आंकड़ों के अनुसार करीब 88 प्रतिशत टिकट अब डिजिटल माध्यमों से बुक किए जाते हैं.

बढ़ती ऑनलाइन मांग के कारण कई बार यात्रियों को वेबसाइट या ऐप पर धीमी स्पीड, सर्वर लोड और अन्य तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ता था. नया सिस्टम इन चुनौतियों को कम करने के लिए विकसित किया गया है, ताकि ज्यादा संख्या में यूजर्स एक साथ टिकट बुक कर सकें.

AI बताएगा टिकट कन्फर्म होने की संभावना

नए सिस्टम की सबसे खास विशेषताओं में से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित वेटिंग टिकट प्रेडिक्शन फीचर है. ये सुविधा यात्रियों को ये अनुमान लगाने में मदद करेगी कि उनकी वेटिंग टिकट के कन्फर्म होने की कितनी संभावना है. रेलवे का दावा है कि इस तकनीक की सटीकता पहले की तुलना में काफी बेहतर हो गई है. इससे यात्रियों को यात्रा की योजना बनाने में आसानी होगी और अंतिम समय की अनिश्चितता कम हो सकेगी.

RailOne ऐप की बढ़ती लोकप्रियता

रेलवे की डिजिटल रणनीति में RailOne ऐप भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. इस ऐप के जरिए यात्री टिकट बुकिंग, टिकट रद्द करने, ट्रेन की लाइव स्थिति देखने, प्लेटफॉर्म और कोच की जानकारी प्राप्त करने और शिकायत दर्ज कराने जैसी कई सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं. कम समय में इस ऐप को करोड़ों लोग डाउनलोड कर चुके हैं. रेलवे का मानना है कि नया रिजर्वेशन सिस्टम और RailOne ऐप मिलकर यात्रियों के अनुभव को और बेहतर बनाएंगे.

नए सिस्टम के लागू होने के बाद टिकट बुकिंग प्रक्रिया पहले से ज्यादा तेज, सुरक्षित और भरोसेमंद होने की उम्मीद है. साथ ही सिस्टम की क्षमता बढ़ने से भारी ट्रैफिक के दौरान भी सेवाएं सुचारु रूप से चल सकेंगी. रेलवे अधिकारियों का कहना है कि बदलाव के दौरान यात्रियों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए विशेष तैयारी की जा रही है.

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Tanuja Joshi

Tanuja Joshi

हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.