Indian Railways News In Hindi: देश में जारी कोरोना संकट के बीच सिर्फ स्पेशल ट्रेनें ही पटरी पर दौड़ रही हैं. ऐसे में कंफर्म टिकट (Confirmed Rail Ticket) को लेकर काफी मारामारी है. कोरोना महामारी के बीच जो भी ट्रेनें पटरी पर दौड़ रही हैं उनमें सफर के लिए कंफर्म टिकट (Rail Ticket News) होना जरूरी है. यात्री वेटिंग टिकट से इन ट्रेनों में यात्रा नहीं कर सकेंगे. रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के एक बड़े ऑपरेशन के बाद अब कंफर्म टिकट मिलने की संभावना पहले से ज्यादा हो गई है. RPF ने कोरोना वायरस महामारी (Coronavirus News in Hindi) के दौरान कंफर्म ट्रेन आरक्षण टिकट हथियाने के लिए अवैध सॉफ्टवेयर 'रीयल मैंगो' (Real Mango Software) का इस्तेमाल किए जाने का पता लगाया और पश्चिम बंगाल, असम, बिहार एवं गुजरात से 50 गिरफ्तारियां की. RPF के महानिदेशक अरुण कुमार ने यह जानकारी दी.

अरुण कुमार ने बताया कि इस अवैध सॉफ्टवेयर के कामकाज को खंगालने से सामने आया कि स्वचालित ढंग से टिकट बुक (Rail Ticket Booking) करने के लिए यह (सॉफ्टवेयर) कैप्चा की अनदेखी करता है और मोबाइल ऐप की मदद से बैंक ओटीपी का समेकन कर उसे जरूरी प्रपत्र (फार्म) में डाल देता है. यह फॉर्म में अपने आप ही यात्री एवं उसके भुगतान का विवरण भी डाल देता है.

उन्होंने कहा, 'यह सॉफ्टवेयर विभिन्न आईआरसीटीसी आईडी (IRCTC ID) के जरिए आईआरसीटीसी वेबसाइट (IRCTC Webcite) में लॉगइन करता है. अवैध सॉफ्टवेयर पांच स्तरीय ढांचे में बेचा जाता है और सिस्टम एडमिन को बिटक्वाइन में भुगतान होता है.' अरुण कुमार ने कहा कि आरपीएफ की क्षेत्रीय इकाइयां सिस्टम डेवलपर और अहम प्रबंधकों समेत अबतक 50 लोगों को गिरफ्तार करने में तथा पांच लाख रुपये से अधिक मूल्य के टिकटों को रोकने में कामयाब रही हैं. सिस्टम डेवलपर इस गिरोह का सरगना है और प्रबंधक इस सॉफ्टवेयर के संचालन में शामिल थे.

उन्होंने कहा, ‘इस अवैध सॉफ्टपवेयर के पांच अहम संचालक पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किये हैं. अब इस सॉफ्टवेयर को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया है.’ इस गोरखधंधे पर तब नजर गई जब पता चला कि इस सॉफ्टवेयर का डेवलपर अपने उत्पाद के प्रचार के लिए यूट्यूब इस्तेमाल करता है. फिर इस लोकप्रिय वीडियो साझा मंच के आंकड़े के विश्लेषण से गिरोह के अहम सदस्यों का पता चला. कुमार ने बताया कि यात्री सेवाएं बहाल होने के बाद दलाली गतिविधि बढ़ने की आशंका से दलालों के खिलाफ बल ने अभियान तेज किया. उन्होंने कहा, ‘रेयर मैंगो (जिसका नाम बाद में बदलकर रीयल मैंगो कर दिया गया) के संचालन का पता आरपीएफ की क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा दलालों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान नौ अगस्त को चला.’

(इनपुट: भाषा)