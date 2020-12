Railway Board Chairman News: पूर्वी रेलवे के महाप्रबंधक रह चुके सुनीत शर्मा (Suneet Sharma) को गुरुवार को रेलवे बोर्ड (Railway Board) का अध्यक्ष और CEO नियुक्त किया. वीके यादव (VK Yadav) का कार्यकाल खत्म होने के बाद यह नियुक्ति की गई है. वीके यादव को इस साल जनवरी में सेवा विस्तार दिया गया था. Also Read - Indian railways IRCTC new website Launch update: IRCTC की नई वैबसाइट लॉन्च, जानिए- अब कितना आसान हो गया है टिकट बुक करना

Suneet Sharma appointed as new Chairman & Chief Executive Officer of Railway Board.

— ANI (@ANI) December 31, 2020