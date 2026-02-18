By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
ट्रेन टॉयलेट में अब नहीं दिखेगा चेन में बंधा मग, रेलवे ला रहा ये नई व्यवस्था, यात्रियों को कैसे होगा फायदा
भारतीय रेलवे ने ट्रेन के टॉयलेट से चेन वाला स्टील मग हटाने का फैसला लिया है. आइए इस खबर में जानते हैं ये कदम क्यों उठाया गया और मग की जगह क्या आएगा?
अगर आपने कभी भारतीय रेलवे की लंबे रूट वाली ट्रेन में सफर किया होगा, तो एक चीज जरूर देखी होगी – टॉयलेट में चेन से बंधा स्टील का मग. यात्री चाहे जनरल कोच में हों या स्लीपर, या फिर एसी, यह मग हर टॉयलेट में मिलता है. पहले के समय में टॉयलेट में सिर्फ एक नल लगा था, फिर सुविधा बढ़ाने के लिए एक स्टील मग रखा जाने लगा. कुछ समय बाद मग चोरी होने की शिकायतें आने लगीं, जिसके बाद रेलवे ने मग को चेन से बांधने का फैसला लिया. अब रेलवे ने इस सुविधा में बदलाव करने का फैसला किया है, इन मग्गे को हटाने की योजना है.
ये भी पढ़ें: क्या है चीन का रोबोट विवाद? जिसे लेकर गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने करा ली अपनी इंटरनेशनल बेइज्जती
टॉयलेट से मग्गा हटाने के बाद क्या आएगा?
रेलवे बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, ट्रेन के टॉयलेट में चेन से बंधा स्टील का मग हटाया जाएगा. रेल मंत्रालय ने सभी रेलवे जोन को निर्देश जारी किया है कि वे टॉयलेट में लगे नल और चेन वाले मग को हटाकर उसकी जगह जेट स्प्रे (हेल्थ फॉसेट) लगाएं. इसका मतलब साफ है कि अब मग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि पानी के इस्तेमाल के लिए स्प्रे सिस्टम दिया जाएगा. रेलवे ने यह कदम अचानक नहीं उठाया, बल्कि पहले इसका ट्रायल किया गया और सफल होने के बाद इसे देशभर में लागू करने का फैसला लिया गया.
स्टील मग हटाने की जरूरत क्यों पड़ी?
रेलवे अधिकारियों का कहना है कि मग फर्श पर रखा होता था और ट्रेन जब तेज रफ्तार से चलती थी, तो पानी भरते समय काफी पानी नीचे गिर जाता था. इससे टॉयलेट का फर्श गीला हो जाता था और फिर यात्रियों के जूते-चप्पल की गंदगी उसी पानी में फैलकर फर्श को और गंदा कर देती थी. यात्रियों ने इस बारे में कई बार शिकायत की थी कि टॉयलेट में पानी भरा रहता है और सफाई ठीक नहीं लगती. इसके अलावा, समय के साथ टॉयलेट का प्लास्टिक फर्श असमतल हो जाता है, जिससे छोटे-छोटे गड्ढे बन जाते हैं और उनमें पानी जमा होकर बदबू और गंदगी बढ़ाता है.
नई व्यवस्था लागू करने से पहले सफल परीक्षण
रेलवे के अनुसार, इस नई व्यवस्था की शुरुआत उत्तर रेलवे के दिल्ली और अंबाला डिवीजनों ने की. शताब्दी एक्सप्रेस के कोचों में इसका ट्रायल किया गया, जहां टॉयलेट के फर्श के पास लगे नलों को डमी प्लग से बंद कर दिया गया और चेन वाले मग हटा दिए गए. इसके बाद वहां सही तरीके से जेट स्प्रे लगाए गए, ताकि यात्रियों को पानी इस्तेमाल करने में दिक्कत न हो. इस बदलाव के बाद टॉयलेट का फर्श ज्यादा सूखा और साफ रहने लगा और पानी जमा होने की शिकायतों में भी काफी कमी आई. यही वजह रही कि रेलवे ने इसे एक सफल प्रयोग मानकर बाकी जोनों को भी इसे अपनाने की सलाह दे दी.
इससे यात्रियों को क्या फायदा मिलेगा?
रेलवे अधिकारियों के अनुसार, कुछ लंबी दूरी की ट्रेनों में यह बदलाव शुरू भी हो चुका है. कई ट्रेनों में मग हटाकर जेट स्प्रे फिट कर दिए गए हैं और यात्रियों ने भी इसे अपनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि यह पहले वाली व्यवस्था से ज्यादा आसान और साफ-सुथरी लग रही है. रेलवे का मानना है कि इससे सफाई व्यवस्था बेहतर होगी, टॉयलेट में पानी जमा होने की समस्या कम होगी और कोच की मेंटेनेंस भी आसान हो जाएगी. आने वाले समय में यह सुविधा देश की सभी लंबी दूरी की ट्रेनों में लागू कर दी जाएगी, जिससे यात्रियों को ज्यादा स्वच्छ और बेहतर यात्रा अनुभव मिलेगा.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें