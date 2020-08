नई दिल्ली: भारत में निजी रेलगाड़ियों के परिचालन में बॉम्बार्डियर, एल्सटॉम, सीमेंस और जीएमआर सहित देशी- विदेशी 23 कंपनियों ने रुचि दिखाई है. रेलवे ने बुधवार को इसकी जानकारी दी. वहीं, रेलवे ने निजी ऑपरेटरों से कुछ खास विशेषताओं रेलगाड़ियों के लिए मांग की है, जिसमें ये ट्रेनें 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने में सक्षम होंगी Also Read - रेलवे ने सभी नियमित यात्री सेवाओं को अनिश्चितकाल के लिए निलंबित किया, केवल विशेष ट्रेनें ही चलेंगी

रेलवे ने कहा कि इन कंपनियों ने आवेदन प्रक्रिया से पूर्व बुधवार को इस संबंध में हुई एक बैठक में हिस्सा लिया. बारह खंडों में निजी रेलगाड़ियां चलाने को लेकर हुई इस बैठक में बीईएमएल, आईआरसीटीसी, भेल, सीएएफ, मेधा ग्रुप, स्टरलाइट, भारत फोर्ज, जेकेबी इंफ्रास्ट्रक्चर और तीतागढ़ वैगन्स लिमिटेड भी शामिल हुईं. Also Read - राहुल गांधी का पीएम मोदी पर एक और तंज, बोले- 'बीमारी के बादल छाए हुए हैं...बेनिफिट ले सकते हैं'

रेलवे ने 151 आधुनिक रेलगाड़ियों (रेक) के माध्यम से 109 मार्गों पर यात्री सेवा के परिचालन में निजी भागीदारी के लिए अनुरोध आमंत्रित किए हैं. ये नई रेलगाड़ियां नेटवर्क पर पहले से चल रही रेलगाड़ियों के अतिरिक्त होंगी. रेलवे नेटवर्क पर यात्री रेलगाड़ियां चलाने के लिए निजी निवेश की यह पहली पहल है. इस परियोजना से लगभग 30 हजार करोड़ रुपए का निजी निवेश प्राप्त होने का अनुमान है. Also Read - Covid-19 संकट के बीच ट्रेन में यात्रा करने वाले सभी यात्र‍ियों पर लागू होगा ये नया नियम

भारतीय रेलवे ने 2023 में 12 प्राइवे ट्रेन के पहले सेट को शुरू करने की योजना बनाई है, उसके बाद अगले वित्त वर्ष में 45 के साथ एक प्रारंभिक समय के अनुसार, राष्ट्रीय ट्रांसपोर्टर ने द्वितीय प्री-बिड कॉन्फ्रेंस बैठक आयोजित की, जिसमें 23 कंपनियां शामिल थीं, जिनमें कई विदेशी फर्में थीं.

Even as the #IndianRailways plans to introduce the 1st set of 12 pvt #trains in 2023 followed by 45 more in the next fiscal as per an initial timeline, the national transporter held the 2nd pre-bid conference meeting which was attended by 23 companies including several fgn firms. pic.twitter.com/o9xRmMAkLy

— IANS Tweets (@ians_india) August 12, 2020