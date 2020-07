Indian Railways Reduces Frequency of These Trains: देश में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार तेजी को देखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय रेलवे व केंद्र सरकार से अनुरोध किया था कि भारतीय रेलवे की कुछ विशेष ट्रेनों कें संचालन में कमी की जाए. इस बाबत भारतीय रेलवे ने ट्रेनों के संचालन को कम करने का निर्णय ले लिया है. अब पश्चिम बंगाल के लिए जानें वाली स्पेशल ट्रेनों की आवृतियों को कम कर दिया गया है. इन स्पेशल ट्रेनों में ट्रेन नंबर- 02303/01304 हावड़ा-नई दिल्ली स्पेशल वाया पटना, ट्रेन नंबर- 02381/02382 हावड़ा-नई दिल्ली-हावड़ा स्पेशल वाया धनबाद, ट्रेन नंबर- 02834/02833 हावड़ा-अहमदाबाद, ट्रेन नंबर 02810-02809 हावड़ा-मुंबई CSMT स्पेशल ट्रेने शामिल हैं. Also Read - Indian Railways is giving work to Migrant Workers: प्रवासी मजदूरों को इन योजनाओं के तहत Indian Railways दे रहा है काम, जानें अप्लाई करने का प्रॉसेस

इन ट्रेनों का साप्ताहिक आधार पर किया जाएगा परिचालन-

– 11 जुलाई 2020 से ट्रेन नंबर- 02303 हावड़ा-नई दिल्ली वाया पटना साप्ताहिक आधार पर चलेगी. शनिवार के दिन यह ट्रेन हावड़ा से खुलेगी.

– 12 जुलाई 2020 से ट्रेन नंबर 02304 नई दिल्ली-हावड़ा स्पेशल साप्ताहिक आधार पर चलाई जाएगी. यह ट्रेन रविवार के दिन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से खुलेगी.

– 16 जुलाई 2020 से ट्रेन नंबर 02381 हावड़ा-नई दिल्ली स्पेशल वाया धनबाद साप्ताहिक आधार पर चलेगी, हावड़ा से यह ट्रेन गुरुवार के दिन रवाना होगी.

– 17 जुलाई 2020 से ट्रेन नंबर 02382 नई दिल्ली-हावड़ा सपेशल वाया धनबाद साप्ताहिक आधार पर चलाई जाएगी. यह ट्रेन शुक्रवार के दिन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से खुलेगी.

– 15 जुलाई 2020 से ट्रेन नंबर 02810 हावड़ा-मुंबई CSMT स्पेशल ट्रेन साप्ताहिक आधार पर चलाई जाएगी. यह ट्रेन बुधवार के दिन हावड़ा से खुलेगी.

– 17 जुलाई 2020 से ट्रेन नंबर 02809 मुंबई CSMT-हावड़ा स्पेशल साप्ताहिक आधार पर चलाई जाएगी. यह ट्रेन मुंबई CSMT से शुक्रवार के दिन खुलेगी.

– 10 जुलाई 2020 से ट्रेन नंबर 02834 हावड़ा-अहमदाबाद स्पेशल ट्रेन साप्ताहिक आधार पर चलाई जाएगी. यह ट्रेन हावड़ा से शुक्रवार के दिन खुलेगी.

– 13 जुलाई 2020 से ट्रेन नंबर 02833 अहमदाबाद-हावड़ा स्पेशल ट्रेन साप्ताहिक आधार पर चलाई जाएगी. यह ट्रेन सोमवार के दिन अहमदाबाद से खुलेगी.