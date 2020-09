India Railway Special Train for Bihar Uttar Pradesh and Delhi: भारतयी रेलवे ने रविवार को कई स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया. रविवार को दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन से गोरखपुर और भागलपुर के लिए दो स्पेशल ट्रेन शुरू की गई. कोरोना संकट के बीच यात्रियों की परेशानियों की संकट मोचक और हमारे जीवन की लाइफ लाइन भारतीय रेलवे ने आनंद विहार स्टेशन से रविवार को ट्रेन का संचालन शुरू किया. पहली ट्रेन भागलपुर के चलाई गई जबकि दूसरी ट्रेन गोरखपुर के लिए. Also Read - IRCTC NEET Special Train: परीक्षार्थियों को रेलवे का तोहफा, 21 लोगों के लिए चलाई गई 5 स्पेशल ट्रेन

आनंद विहार से से भागलपुर को जाने वाली गाड़ी रोजाना चलेगी जबकि वहीं गोरखपुर को शरू हुई स्पेशल ट्रेन सप्ताह में चार दिन चलाई जाएगी. इन दोनों गाड़ियों प्लेटफॉर्म नंबर दो और तीन से चलाई जाएंगी. कोरोना काल में संक्रमण से बचाव के लिए रेलवे सावधानी भी बरत रहा है. इसी को ध्यान में रखते हुए यात्रियों के बाहर जाने के लिए सब-वे भी खोला गया है.

आपको बता दें कि कोरोना संकट की वजह से सिर्फ कंफर्म और आरक्षित टिकट वालों को ही स्टेशन के अंदर जाने की इजाजत होगी. स्टेशने के बाह ही यात्रियों को सेनेटाइज किया जाएगा और उनके टिकट को जांचा जाएगा.

रेलवे के अधिकारियों ने जानकारी दी कि ट्रेन नंबर 02368 विक्रमशिला स्पेशल ट्रेन डेली आनंद विहार से दोपहर को 2:20 मिनट पर छूटेगी जो कि भागल पुर तक जाएगी. इस ट्रेन के कुल 18 स्टॉपेज होंगे. जबकि यही ट्रेन 02367 भागलपुर से आनंद विहार के लिए रोजाना सुबह 8:10 मिनट पर चलेगी.

दूसरी गाड़ी 02572 हमसफर एक्सप्रेस हफ्ते में चार दिन रविवार, सोमवार, गुरुवार और शनिवार को आनंद विहार से गोरखपुर के लिए चलाई जाएगी. यह प्लेटफॉर्म से रात 8 बजे छूटेगी. जबकि वहीं गोरखपुर से आनंद विहार के लिए सुबह 8 बजकर 30 मिनट पर छूटेगी. वहीं अब रेलवे 16 सितंबर से आनंद विहार से झारखंड के मधुपुर के लिए ट्रेन संचालित करेगा. गाड़ी नंबर 02466 बुधवार को 12:45 बजे रवाना की जाएगी.