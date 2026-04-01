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कन्फर्म टिकट का झंझट खत्म, इंडियन रेलवे चला रहा समर स्पेशल ट्रेनें; जानिए किराया और रूट्स
Summer Special Trains 2026: गर्मी की छुट्टियों में ट्रेनों में बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए. इंडियन रेलवे ने अलग-अलग रूट्स पर समर स्पेशल ट्रेनें चला रही है. यहां जानिए रूट्स और किराए के बारे में.
Summer Special Trains 2026: इंडियन रेलवे हर खास मौके पर यात्रियों की सुविधा के लिए स्पेशल ट्रेनों का संचालन करता है. ऐसे ही रेलवे हर साल गर्मी की छुट्टियों के लिए भी समर स्पेशल ट्रेनें चलता है, जिससे यात्रियों को किसी भी तरह के परेशानी का सामाना ना करना पड़े. इस साल भी समर स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाएगा. पूर्वोत्तर रेलवे CPRO पंकज कुमार सिंह ने बताया की छुट्टियों के दौरान ट्रेनों में होने वाली भीड़ की वजह से इंडियन रेलवे अलग-अलग रूट्स पर समर स्पेशल ट्रेनें चलाएगी.
समर स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत
गर्मी के सीजन में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने कई समर स्पेशल ट्रेनें शुरू की हैं. इन ट्रेनों से लोगों को सफर में काफी सुविधा मिलेगी और टिकट मिलना भी आसान होगा. गोरखपुर से नई दिल्ली के बीच चलने वाली ट्रेन 07 अप्रैल से 14 जुलाई 2026 तक हफ्ते में दो दिन चलेगी. यह ट्रेन मंगलवार और शनिवार को गोरखपुर से और बुधवार व रविवार को नई दिल्ली से चलेगी. इस दौरान यह ट्रेन कुल 29 बार चलाई जाएगी, जिससे यात्रियों को ज्यादा विकल्प मिलेंगे.
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गोरखपुर-नई दिल्ली और गोमतीनगर-बांद्रा रूट
गोरखपुर से चलने वाली यह ट्रेन शाम 4 बजे निकलकर कई स्टेशनों से होते हुए अगले दिन सुबह नई दिल्ली पहुंचेगी. वापसी में यह नई दिल्ली से सुबह चलकर रात तक गोरखपुर पहुंचेगी. इसमें स्लीपर, जनरल और एसी कोच मिलेंगे, जिससे हर तरह के यात्री सफर कर सकते हैं. इसके अलावा गोमतीनगर से बांद्रा टर्मिनस के बीच भी स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है. यह ट्रेन अप्रैल से जुलाई तक हर सोमवार और मंगलवार को चलेगी और रास्ते में कानपुर, आगरा, कोटा, सूरत जैसे बड़े स्टेशनों पर रुकेगी.
मऊ से वलसाड के बीच साप्ताहिक ट्रेन
एक और खास ट्रेन मऊ से वलसाड के बीच चलाई जा रही है, जो गोरखपुर के रास्ते जाएगी. यह ट्रेन हर शनिवार मऊ से और रविवार को वलसाड से चलेगी. इसमें जनरल, स्लीपर और एसी कोच की सुविधा दी गई है. यह ट्रेन कई शहरों जैसे गोरखपुर, कानपुर, आगरा, कोटा और सूरत से होकर गुजरती है. इस तरह की स्पेशल ट्रेनों से लंबी दूरी का सफर आसान हो जाएगा और गर्मियों में घर जाने या घूमने का प्लान करना भी काफी आसान रहेगा.
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