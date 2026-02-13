  • Hindi
  • India Hindi
  • Indian Railways Superfast Status Removed Howrah Dehradun Trains Himgiri Express Kumbh Express Upasana Express Lucknow Division

बड़ी राहत! हावड़ा-देहरादून-जम्मू समेत इन 6 पॉपुलर ट्रेनों से सुपरफास्ट चार्ज खत्म, सफर होगा सुपर सस्ता, जानिए डिटेल

यह फैसला उन यात्रियों के लिए अच्छी खबर है जो नियमित रूप से इन रूट्स पर सफर करते हैं, खासकर स्लीपर क्लास में.

Published date india.com Published: February 13, 2026 12:34 PM IST
email india.com By Farha Fatima email india.com twitter india.com
भारतीय रेलवे
भारतीय रेलवे

भारतीय रेलवे ने अपनी जनता के हक में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है. इस फैसले का फायदा आम जनता को सीधे तौर पर मिलेगा, जिसमें हावड़ा से लखनऊ होकर देहरादून और जम्मू तवी जाने वाली छह प्रमुख ट्रेनों का सुपरफास्ट दर्जा खत्म कर दिया गया है. अब ये ट्रेनें मेल/एक्सप्रेस श्रेणी में चलेंगी.

यह बदलाव यात्रियों के लिए फायदेमंद

यह बदलाव यात्रियों के लिए फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि सुपरफास्ट चार्ज हटने से किराया कम हो जाएगा. लखनऊ मंडल के सीनियर डीसीएम कुलदीप तिवारी के अनुसार, बदलाव 13 से 16 फरवरी 2026 के बीच प्रभावी हो गए हैं. ट्रेनों के नंबर भी नए कर दिए गए हैं, जो आमतौर पर 130xx श्रृंखला में हैं.

ट्रेनों की लिस्ट

  • ट्रेन नंबर 12327 (हावड़ा-देहरादून उपासना एक्सप्रेस) अब 13035 (हावड़ा-देहरादून मेल) के रूप में 14 फरवरी से चल रही है.
  • वापसी: 12328 (देहरादून-हावड़ा) अब 13036 से 15 फरवरी से.
  • ट्रेन नंबर 12369 (हावड़ा-देहरादून कुंभ एक्सप्रेस) अब 13037 (मेल) के रूप में 13 फरवरी से चल रही है.
  • वापसी: 12370 अब 13037/13038 श्रृंखला में 14 फरवरी से.
  • ट्रेन नंबर 12331 (हावड़ा-जम्मू तवी हिमगिरि एक्सप्रेस) अब 13041 के रूप में 14 फरवरी से.
  • वापसी: 12332 (जम्मू तवी-हावड़ा) अब 13042 से 16 फरवरी से.

सुपरफास्ट सरचार्ज नहीं लगेगा

  • ये छह ट्रेनें हावड़ा से लखनऊ होते हुए उत्तर भारत की इन महत्वपूर्ण जगहों तक जाती हैं. इनमें स्लीपर, थर्ड एसी, सेकंड एसी आदि कोच शामिल हैं.
  • सुपरफास्ट दर्जा होने पर स्लीपर में 30-45 रुपये और एसी क्लास में 45-60 रुपये तक अतिरिक्त
  • सुपरफास्ट सरचार्ज लगता था, जो अब नहीं लगेगा. इससे लंबी दूरी के यात्रियों को आर्थिक राहत मिलेगी.

रेलवे के अनुसार, यह बदलाव यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए है. ट्रेनों की स्पीड, स्टॉपेज या समय-सारिणी में कोई बड़ा बदलाव नहीं बताया गया है, लेकिन श्रेणी परिवर्तन से टिकट सस्ते होंगे.

नियमित रूप से इन रूट्स पर सफर करने वालों को फायदा

यात्रियों को सलाह है कि IRCTC ऐप या वेबसाइट पर नए नंबर और किराए की पुष्टि कर लें. यह फैसला उन यात्रियों के लिए अच्छी खबर है जो नियमित रूप से इन रूट्स पर सफर करते हैं, खासकर स्लीपर क्लास में. रेलवे समय-समय पर ऐसी समीक्षा करता रहता है ताकि सेवाएं बेहतर हों.

About the Author

Farha Fatima

Farha Fatima

फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.